南京復興美食推薦！糀日和 Kouji Wafu Pasta 和風洋食新風貌，炙燒明太子麵必吃。

「糀日和 Kouji Wafu Pasta」結合日式細膩與義式創意，運用甘糀與鹽麴入菜，打造清爽層次料理，遂而成為數一數二高人氣的南京復興美食。

南京復興美食推薦！「糀日和 Kouji Wafu Pasta」以日式料理細膩講究的層次與溫潤風味為基底，巧妙結合義式料理元素與烹調技法，打造出多道兼具優雅美感與創意巧思的和風洋食。整體風味清爽不膩、層次分明，充分展現食材本質與調味平衡的功力。

▲「糀日和 Kouji Wafu Pasta」結合日式細膩與義式創意，為高人氣南京復興美食。（攝影：楊婷雅





「糀日和 Kouji Wafu Pasta」發酵意象融入空間美學

「糀日和 Kouji Wafu Pasta」空間設計以溫潤木質色調為主軸，營造出自然舒適的用餐氛圍。整體格局寬敞通透，大片落地窗引入充沛日光，動線規劃得宜，座席間保有適度距離，每名饕客都能自在用餐。值得一提的是，天花板懸掛的燈飾造型宛如盛開花朵，呼應店名「糀」的文化意涵——「糀」為日本自創漢字，指米麴發酵時的狀態；當麴菌附著於米粒並逐步繁殖，外觀猶如細緻花朵綻放，同時象徵著發酵工藝的細膩與生命力。

▲「糀日和 Kouji Wafu Pasta」空間設計以溫潤木質色調為主軸，營造出自然舒適的用餐氛圍。（攝影：楊婷雅）

甘糀入菜，「糀日和 Kouji Wafu Pasta」呈現和風洋食新風貌

「糀日和 Kouji Wafu Pasta」將近年於日本蔚為風潮的「甘糀」巧妙導入菜單設計。所謂甘糀，是以米與麴菌發酵製成的天然食材，帶有溫和細緻的甜味，既是傳統發酵文化的代表之一，也因富含益生菌、酵素與天然葡萄糖，而被視為兼具營養價值的發酵食品。其柔順風味與溫潤特質，為料理增添更具深度的味覺層次；菜單可見多道菜色便以鹽麴與甘糀作為核心調味元素，透過發酵食材自然轉化出的旨味與甘味，不僅能襯托食材原有鮮度，也使整體口感更加清新、層次分明。

▲炙燒明太子麵為「糀日和 Kouji Wafu Pasta」人氣招牌料理之一。（攝影：楊婷雅）





「糀日和 Kouji Wafu Pasta」招牌料理多元，廣受好評

「糀日和 Kouji Wafu Pasta」的人氣招牌料理包括燒烤漢堡排番茄味噌麵、炙燒明太子麵、柚子胡椒蛤蜊麵，以及蒜香辣味半熟蛋生火腿培根麵等，甜點也同樣廣受好評。整體而言，「糀日和 Kouji Wafu Pasta」充分展現和風洋食的獨特魅力，深受饕客喜愛，用餐尖峰時段常座無虛席，建議事先預約以確保席位。

▲柚子胡椒蛤蜊麵為「糀日和 Kouji Wafu Pasta」人氣料理之一。（攝影：楊婷雅）

▲「糀日和 Kouji Wafu Pasta」格局寬敞通透，每名饕客都能自在用餐。（攝影：楊婷雅）





「糀日和 Kouji Wafu Pasta」店家資訊

營業時間：11:30～16:00、17:30～20:30

地址：台北市中山區龍江路79號

電話： 02 2581 8300





南京復興咖啡廳情報

推薦閱讀：南京復興咖啡推薦！香瓜咖啡 100元有找也有好咖啡甜點，上班族的充電站。

推薦閱讀：中山區不限時咖啡廳！KONZY KAVA 南京復興美食推薦，營業到晚上9點、菜單大推花椒麵。



