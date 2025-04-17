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南京復興咖啡推薦！香瓜咖啡 100元有找也有好咖啡甜點，上班族的充電站。

台北咖啡 松山區 咖啡店 香瓜咖啡
2025-04-17 08:47:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

誰說平價沒有好咖啡？圈粉無數上班族的南京復興咖啡廳推薦！主打外帶、清新日系風格的「香瓜咖啡 Melon Coffee」位於捷運南京復興站附近巷弄之中，咖啡廳由一對姊妹攜手創立，店名「香瓜」其實是分別取自祖父與祖母名字的一字所組成，讓咖啡和甜點也悄悄注入了親情的溫暖。

▲位於捷運南京復興站附近的香瓜咖啡，是許多上班族的充電站/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲香瓜咖啡空間清新小巧，特別適合一個人來喝咖啡、沈澱心靈/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「香瓜咖啡 Melon Coffee」營業時間自早上8點開始，是眾多上班族和附近居民的充電站，咖啡館空間採清新簡約的無印良品風格，斗大的「香瓜」二字落在門簾上格外醒目；由於座位相當有限，且氛圍安靜，因此特別適合獨自前來靜靜喝杯咖啡、閱讀一本書翻，抑或好好沉澱片刻。

▲香瓜咖啡店門簾斗大的「香瓜」二字格外醒目/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲香瓜咖啡的手工餅乾/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝


「香瓜咖啡 Melon Coffee」品項雖不多，但基本款咖啡全都有，而咖啡和甜點價格幾乎都百元有找，讓咖啡迷不傷荷包就能在早晨享有一杯好咖啡。而「香瓜咖啡 Melon Coffee」自製的戚風蛋糕和餅乾也有不少人推崇，每日提供口味略有不同，單吃或搭配咖啡享用都很棒。
▲香瓜咖啡的手工餅乾不論是單吃搭配咖啡享用都很棒/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



香瓜咖啡店家資訊

營業時間：8:00~16:00 (週日、週一公休)
地址：台北市松山區南京東路三段256巷21號
電話： 02 8773 8002

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香瓜咖啡 Melon Coffee

phone02- 87738002
place台北市松山區南京東路三段256巷21號
4.19 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.13
服務品質
4.25
裝潢氣氛
3.88
CP值
4.50
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