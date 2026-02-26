宜蘭櫻花景點推薦！崙埤河濱公園 700株櫻花、波斯菊花海同框，門票免費、周邊有停車位。

宜蘭櫻花景點推薦！宜蘭大同鄉「崙埤河濱公園」700 株山櫻花與八重櫻盛開，門票免費且好停車，還能與波斯菊、油菜花海同框拍照，是春季宜蘭賞櫻首選。

每到春季，宜蘭賞櫻景點總能掀起一波追花熱潮，而位於宜蘭縣大同鄉、台7線旁的崙埤河濱公園，近年成為在地與外縣市旅人同步關注的免費賞櫻勝地。園區種植超過700株櫻花樹，加上冬季波斯菊與油菜花鋪陳的花海景觀，讓山谷間的河濱綠地在不同季節展現截然不同的色彩層次。

▲宜蘭櫻花景點崙埤河濱公園櫻花盛開景色，700株櫻花形成粉色花海（攝影：蕭芷琳）

▲大同鄉崙埤河濱公園冬季波斯菊花海與山景同框畫面（攝影：蕭芷琳）

宜蘭櫻花景點推薦「崙埤河濱公園」成春季焦點！

宜蘭櫻花景點推薦「崙埤河濱公園」位於大同鄉崙埤部落，園區原為蘭陽溪畔河岸地，自2000年起由鄉公所逐步整建，占地約12公頃，並於2008年前後推動櫻花公園計畫，陸續栽種山櫻花與八重櫻，如今已累積超過700株規模。花期方面，每年2月中旬至2月底為宜蘭櫻花季高峰；同時，周邊大片草地會播種波斯菊與油菜花，形成冬季花海景觀，櫻花與波斯菊同框畫面，相當夢幻。

▲宜蘭大同崙埤河濱公園櫻花廊道景觀，山櫻花與八重櫻盛開畫面（攝影：蕭芷琳）

▲崙埤河濱公園波斯菊花海與油菜花景色，宜蘭冬季花海景點推薦（攝影：蕭芷琳）

2026宜蘭櫻花景點規劃「崙埤河濱公園」成免費賞花首選

在眾多宜蘭賞櫻景點中，崙埤河濱公園以免費入園、停車便利與開闊山谷視野脫穎而出。透過台7線即可抵達，也能順遊九寮溪自然生態步道、天送埤車站或玉蘭茶園，形成完整的大同與三星旅遊動線。2026年春季若計畫安排宜蘭櫻花季行程，不妨將崙埤河濱公園納入名單。700株櫻花與波斯菊花海交錯的畫面，不僅滿足拍照需求，也讓旅人於山水之間獲得片刻放鬆，有空就趕緊過來看看吧。

▲宜蘭櫻花景點崙埤河濱公園春季賞花人潮與河濱景觀（攝影：蕭芷琳）



▲大同鄉旅遊順遊路線推薦，台7線沿線櫻花與山景畫面（攝影：蕭芷琳）

宜蘭櫻花景點推薦 崙埤河濱公園

地址：宜蘭縣大同鄉崙埤村

花期：2月中至下旬

宜蘭更多美食懶人包推薦

推薦閱讀：宜蘭礁溪美食地圖15選！冬天泡溫泉別錯過，海鮮餐廳、森林系咖啡廳都有。

推薦閱讀：宜蘭海鮮餐廳5間推薦！飛魚拉麵、爐端燒香魚必吃，這邊還能現釣現吃。

推薦閱讀：宜蘭5間特色咖啡廳推薦！笑笑羊超萌、秘境玻璃屋必拍，這家水蜜桃冰沙IG爆紅。