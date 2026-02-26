西門抹茶買一送一！侍茶匠現刷宇治抹茶買一送一，西門飲料遊戲免費喝。

西門抹茶買一送一開跑，侍茶匠推出日式銘茶與宇治抹茶新品，2/25-3/3限時優惠與滿額贈同步登場。

▲侍茶匠西門全新形象店登場，主打新和茶美學與現萃現刷體驗。（攝影：張人尹）



▲侍茶匠以日式銘茶結合手刷抹茶，在西門打造沉靜質感空間。





新品日式銘茶抹茶

▲侍茶匠宇治抹茶歐蕾與柚韻抹茶現場手刷30秒呈現濃厚茶感。

抹茶飲料買一送一

▲侍茶匠西門形象店限定買一送一，抹茶與銘茶一次喝齊。

滿額贈禮再玩遊戲

▲侍茶匠消費滿149元送質感周邊，打卡再享開幕限定好禮。

侍茶匠 三大限定開幕活動

西門抹茶買一送一！和茶品牌「侍茶匠」這次全面升級，並且以新和茶美學打造全新形象店。這次侍茶匠特別推出新品「日式銘茶、現刷宇治抹茶」系列，並且特別推出限定買一送一優惠、完成任務免費送飲料以及多重互動優惠，挑戰西門町抹茶控、飲料控的新話題。這次侍茶匠推出新菜單，包含必喝「日式銘茶、極上宇治抹茶」兩大系列。純茶控必喝「桂花金麥」以天然黃金蕎麥現煮，搭配桂花香，「焙香歐蕾」融合可可調性與烏龍茶香，搭配許慶良鮮奶，打造層層堆疊的茶韻與奶香。抹茶控有必喝新品「宇治抹茶歐蕾、柚韻抹茶、桂香抹茶歐蕾」，每杯皆現場手刷30秒，讓抹茶粉香與甘韻完整展現。配合新品系列上市，侍茶匠在2/25-3/3連續7天推出買一送一優惠，只要在侍茶匠總店形象店買「日式銘茶」或「極上宇治抹茶」系列飲品，即可享買一送一優惠。讓飲料控在西門逛街散步時，也可以來兩杯抹茶喝起來。除了買一送一，2/25-3/8消費滿149元並完成社群打卡，免費送「燈箱磁鐵、和風鑰匙圈」二選一。同時，只要任一消費後還能參加小遊戲，抽「和茶風味卡」猜飲料品項，猜對送單品茶一杯，品項包含和穗紅茶、御選青萃、熟成烏龍、金禾蕎麥，讓粉絲們玩起來、喝起來。活動期間：2月25日至3月3日活動內容：凡至西門總店形象店購買「日式銘茶」、「極上宇治抹茶」系列飲品，即享買一送一優惠。 注意事項：此活動不與其他活動重疊使用。



活動期間：2月25日至3月8日

活動內容：

消費滿149元並於社群打卡就送燈箱磁鐵、和風鑰匙圈（隨機提供）

任一消費後，可透過抽和茶風味卡猜測飲料品項，猜對送單品茶一杯

注意事項：贈送飲品限和穗紅茶、御選青萃、熟成烏龍、金禾蕎麥，固定製作中杯、微冰，須當日兌換。









侍茶匠西門總店 門市資訊

地址：台北市萬華區昆明街108號營業時間：週一至週日11:00–22:00訂購電話：02-2515-2259