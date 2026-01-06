南港深夜咖啡廳推薦！玉虫画室 日系金魚牆超好拍，假日營業到晚上10點。

南港深夜咖啡廳推薦「玉虫画室」隱身巷弄的日系金魚水族箱牆超好拍，結合咖啡、畫室與設計書牆，假日營業到晚上10點，台北人必訪秘境。

在都市節奏越來越快的 2026 年，台北南港仍有一處讓人放慢腳步的角落。「玉虫画室 Tama Atelier」位於南港路二段靜謐巷弄，鄰近台北流行音樂中心與南港瓶蓋工廠，自成立以來便以結合咖啡廳、獨立畫室與設計圖書館的三合一模式，加上週末營業時間延長至晚上10點，絕對是城市中享受慢生活的最佳去處。



▲南港深夜咖啡廳推薦「玉虫画室」巷弄日系金魚水族箱牆好拍，假日營業至晚上10點（攝影：蕭芷琳）

▲台北南港巷弄美食推薦「玉虫画室」落地窗自然光灑落，營造安靜舒適的藝文氛圍（攝影：蕭芷琳）

南港秘境咖啡廳推薦「玉虫画室」日系金魚牆超好拍！

推開低調木質大門，映入眼簾的是廣受社群媒體推崇的設計亮點。整面嵌入木質書牆的圓形金魚水族箱，看著金魚悠游水光中，與整面延伸至天花板的藝術書牆交織成一幅流動畫作。空間設計融合昭和復古與現代簡約風格，大面落地窗引入自然光，營造寧靜且充滿質感的閱讀與工作環境。



▲台北南港巷弄美食「玉虫画室」結合咖啡、畫室與設計書牆，享受慢生活必訪秘境（攝影：蕭芷琳）

▲南港秘境咖啡廳「玉虫画室」日系侘寂風格金魚水族箱牆與木質書牆，打造質感閱讀空間（攝影：蕭芷琳）

假日營業到晚上10點！南港咖啡廳「玉虫画室」鹹食、甜點都有

餐飲方面，「玉虫画室」注重在地食材與精緻輕食。人氣菜單包括扎實口感的「蘭姆酒焦糖布丁」，另外還有日式風味鹹點如「明太子烤飯糰」、「柑橘燻鮭魚冷麵」等，精緻擺盤滿足視覺與味覺雙重享受。同時，餐廳這邊平日營業時間至 19:00，不過週五、週六有延長至 22:00，座位也貼心配置插座與 Wi-Fi，因此吸引不少數位遊民與遠端工作者。



▲南港咖啡廳「玉虫画室」甜食、鹹食都有，精緻擺盤滿足視覺與味覺（攝影：蕭芷琳）

▲南港巷弄美食「玉虫画室」座位還有附設插座（攝影：蕭芷琳）

「玉虫画室」以安靜但不死寂的氛圍，讓顧客能在藝術作品與咖啡香中找到自己的空間。不過要注意，餐廳目前維持不提供訂位模式，建議民眾提前前往，或透過官方 Instagram 關注最新展覽與活動。對想要在台北感受日本藝文咖啡館氛圍的旅客而言，這家絕對值得列入行程清單。



▲台北南港深夜咖啡廳推薦「玉虫画室」假日營業至晚上10點，旅客與在地人皆適合造訪（攝影：蕭芷琳）

▲台北南港深夜咖啡廳推薦「玉虫画室」完整菜單一次看（攝影：蕭芷琳）

南港深夜咖啡廳 南港巷弄美食 玉虫画室

地址：臺北市南港區南港路二段118巷11號

營業時間：週一至週四、週日 12:00–19:00 / 週五、週六 12:00–22:00

