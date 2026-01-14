Butterbear咖啡廳5間快閃！Butterbear攜手CACO CAFE，打工熊甜點周邊萌翻。

Butterbear 首度來台攜手 CACO Café 推出期間限定主題咖啡廳，將推出超萌主題餐點與聯名商品，於台南、台北、高雄多點登場。

▲Butterbear 首度來台，攜手 CACO Café 打造期間限定主題咖啡廳，首站選在台南小西門登場。



▲主題咖啡廳集結限定餐點與聯名商品，成為粉絲近距離接觸 Butterbear 的首發據點。

泰國萌熊Butterbear開咖啡廳！療癒系角色Butterbear首度來台，攜手CACO Café推出期間限定主題咖啡廳，從主題餐點到聯名商品一次到位。這次Butterbear主題咖啡廳陸續在台北、台南、高雄等5店登場，首站選在台南小西門亮相，成為全台第一個可以近距離接觸 Butterbear 的據點，超萌Butterbear限定餐點、周邊，鐵粉一定要衝。





最萌泰國熊熊來台賣萌

▲主題餐點從鹹食、甜點到飲品皆融入 Butterbear 元素，完整呈現角色氛圍。

主題周邊與全台展期資訊

▲Butterbear × CACO CAFE 同步推出多款可愛周邊小物，包含包包、帽子與襪子等配件。

Butterbear 來自泰國，起源於當地咖啡店文化，角色設定為每天認真上工的「打工熊」，圓滾滾的外型、無辜大眼與紅通通的小鼻子，加上標誌性的肚兜造型，讓人一眼就記住。她用笑容與舞步迎接每一位客人，久而久之不再只是吉祥物，而是陪伴大家撐過忙碌生活的存在。這次Butterbear 來台灣，與CACO CAFE推出主題咖啡廳，提供期間限定餐點，從鹹食、甜點到飲品皆融入 Butterbear元素，讓用餐過程充滿角色氛圍。不只有超萌餐點下午茶，這次Butterbear與CACO CAFE也將推出可愛周邊小物系列，包包、帽子、襪子等可愛配件，粉絲要入手。這次自 2026/1/14 起陸續展開，台南小西門為首站，台北 101、高雄夢時代、台北東區與台南南紡也將接力登場，讓各地粉絲都能安排享受療癒時光。





Butterbear Ｘ CACO CAFE 主題咖啡廳資訊

台南小西門​

地址：台南市中西區西門路一段658-1號B1​

活動期間：2026/1/14(三) - 4/7(二)​

台北101​

地址：台北市信義區信義路5段7號B1​

活動期間：2026/1/21(三) - 3/1(日)​

高雄夢時代​

地址：高雄市前鎮區中華五路789號2F​

活動期間：2026/1/21(三) - 4/7(二)​

台北東區​

地址：台北市大安區敦化南路1段219號​

活動期間：2026/1/22(四) - 4/27(一)​(1/22 19:00後開始正式營業)

​台南南紡​

地址：台南市東區中華東路一段366號1F​

活動期間：2026/1/23(五) - 4/7(二)​