林口三井Outlet美食加一！日本第一蘋果樹蛋包飯插旗，買一送一連3天吃。

林口美食再掀話題！日本第一蛋包飯名店進駐林口三井Outlet，二號店空間加倍，買一送一優惠與扭蛋活動同步登場，蛋包飯控必收。

林口人也吃得到日本第一蛋包飯「蘋果樹蛋包飯」！蛋包飯迷近期討論度最高的新話題，莫過於日本第一蛋包飯「蘋果樹蛋包飯」正式插旗林口。以滑嫩蛋皮聞名的「ポムの樹 蘋果樹蛋包飯」，宣布二號店進駐MITSUI OUTLET PARK 林口，於今日試營運、1月13日正式開幕。新店空間全面升級，座位數直接翻倍，同步帶來開幕限定買一送一、滿額扭蛋活動與全新減醣蛋包系列，從話題新品到超狂優惠一次到位，預料將成為林口逛街族與家庭客群的新聚餐首選。



▲日本第一蘋果樹蛋包飯台灣二號店插旗林口三井Outlet。

▲蘋果樹蛋包飯林口三井outlet店於今日試營運、1月13日正式開幕。





蘋果樹蛋包飯插旗三井Outlet林口！擴大空間更好聚餐

延續南港首店的高人氣表現，林口店在空間與用餐體驗上全面進化，提供約80席座位，是首店規模的兩倍，讓過去一位難求的蛋包飯，也能更輕鬆享用。店內依舊堅持職人現點現做，每份蛋包飯都以全蛋手打，呈現外熟內嫩的黃金比例，從經典燉牛肉蛋包飯、咖哩豬排蛋包飯，到可依食量選擇尺寸的多元組合，滿足不同族群需求，也讓林口三井Outlet多了一處能久坐慢吃的日式洋食新地標。



▲蘋果樹蛋包飯林口三井outlet店提供約80席座位，是首店規模的兩倍。





減醣蛋包新選擇 健康系蛋包飯登場

隨著開幕同步亮相的全新減醣蛋包系列，成為這次最大亮點之一。其中綜合時蔬美乃滋絞肉蛋包，捨去白飯改以豬牛絞肉與洋蔥慢炒作為主體，搭配多款時蔬與滑嫩蛋皮，兼顧飽足感與清爽口感。另有山藥泥和風燴醬蛋包飯與明太子山藥泥蛋包飯，以細緻山藥泥結合日式醬汁與微辣明太子，呈現溫和卻有層次的風味，無論是蛋包飯老饕或偏好清爽飲食的族群都能找到心頭好。



▲日本第一蘋果樹蛋包飯推出以減醣概念「綜合時蔬美乃滋絞肉蛋包」。





開幕買一送一加扭蛋 排隊優惠一次收

為了替林口二號店開幕暖身，品牌也端出誠意滿滿的限時活動。1月13日至1月15日正式開幕首三日，推出招牌蛋包飯S尺寸買一送一優惠，每日限量30組，預料將吸引蛋包飯控一早排隊搶吃。同步登場的還有驚喜扭蛋活動，單筆消費滿1,188元即可抽日本原裝蛋包飯模型，還有主餐招待券與人氣副餐兌換券，讓用餐過程多了一份開箱般的期待感。



▲超逼真的日本原裝蛋包飯模型，滿額就可以玩扭蛋。

▲南港、林口店推出驚喜扭蛋活動，單筆消費滿1,188元即可抽日本原裝蛋包飯模型。





ポムの樹 蘋果樹蛋包飯 林口三井OUTLET店

試營運：2026年1月6日

開幕日：2026年1月13日

試營運優惠：

2026年1月6日至1月12日期間，可享以下優惠

1、全店消費享9折優惠。

2、試營運期間加入會員並集點，贈冰淇淋招待券。





ポムの樹 蘋果樹蛋包飯 林口三井OUTLET店開幕優惠

1、1月13日至1月15日開幕首三日，招牌蛋包飯S尺寸買一送一，每日限量30組。

2、南港店與林口店同步推出滿1,188元可抽日本原裝蛋包飯模型扭蛋活動。





ポムの樹 蘋果樹蛋包飯 林口三井OUTLET店 新品推薦

綜合時蔬美乃滋絞肉蛋包

SS 279元、S 349元

以減醣概念打造，捨去白飯改用豬牛絞肉與洋蔥慢火乾炒作為基底，外層包覆滑嫩蛋皮，搭配甜椒、櫛瓜、蝦仁與蓮藕等多款時蔬，口感紮實卻清爽，兼顧飽足感與營養平衡，適合想吃蛋包飯又不想負擔過重的族群。

�综合時蔬美乃滋絞肉蛋包

SS 279元、S 349元

以減醣概念打造，捨去白飯改用豬牛絞肉與洋蔥慢火乾炒作為基底，外層包覆滑嫩蛋皮，搭配甜椒、櫛瓜、蝦仁與蓮藕等多款時蔬，口感紮實卻清爽，兼顧飽足感與營養平衡，適合想吃蛋包飯又不想負擔過重的族群。

山藥泥和風燴醬蛋包飯

SS 219元、S 269元

主打日式療癒系風味，金黃蛋包上淋上帶有鰹魚香氣的和風燴醬，搭配細緻綿密的日本山藥泥，口感柔順溫和，佐以海苔絲與蘿蔔嬰點綴，整體風味清爽耐吃，適合偏好清淡口味的蛋包飯愛好者。

明太子山藥泥蛋包飯

SS 289元、S 339元、M 389元、L 639元

結合明太子的鹹香旨味與山藥泥的滑順口感，層次鮮明卻不厚重，隨餐附上清爽柑橘醋醬，可依喜好調整酸甜比例，從小份到大份皆有選擇，適合想吃得滿足或多人分享的蛋包飯控。





蘋果樹蛋包飯 林口三井OUTLET店特色重點

二號店規模升級

林口店為品牌在台第二間門市，整體空間全面放大，座位數約80席，規模為南港首店的兩倍，逛街用餐不必再擔心久候問題。

適合家庭與聚餐客群

寬敞座位配置與舒適動線，特別適合家庭客、朋友聚餐與Outlet逛街族群，能輕鬆坐下來慢慢享用日式洋食。

職人現點現做蛋包飯

延續日本職人精神，每份蛋包飯皆以全蛋手打，現點現做，呈現外熟內嫩的滑嫩口感，維持品牌一貫的高品質水準。





多達200種組合選擇

可依食量選擇SS至L等不同尺寸，從經典番茄炒飯到創意口味自由搭配，滿足不同食量與喜好需求。





試營運與開幕優惠齊發

試營運期間全店9折，開幕首三日招牌蛋包飯買一送一，搭配滿額扭蛋活動，成為近期林口Outlet最具話題性的美食亮點之一。







日系美食最新推薦吃不完！

