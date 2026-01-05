> 美食 > 辻利抹茶可麗餅要吃！gelato pique cafe辻利抹茶10元升級，抹茶控朝聖去。

2026-01-05 10:10文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:gelato pique cafe
抹茶控有新理由吃甜點！gelato pique cafe 攜手京都百年辻利茶舗，推出丸韻抹茶可麗餅與抹茶拿鐵，低苦澀茶香搭配午茶優惠，一次收服抹茶胃。

抹茶控終於又等到gelato pique cafe和辻利茶舗聯名！2026年第一彈抹茶新聯名就油日系gelato pique cafe 搶下，這次直攻抹茶控心頭好，找來京都宇治百年老字號「辻利茶舗」聯手，推出全新丸韻抹茶系列。嚴選由日本茶講師監修的抹茶粉，主打低苦澀、香氣柔和的大人系茶韻，從可麗餅到飲品一次到位。新品包含抹茶砂糖可麗餅與抹茶拿鐵，甜口味可麗餅還能加價10元升級辻利抹茶餅皮，再搭配飲品折抵優惠，讓抹茶午後多了一個值得特地繞去的理由。

▲gelato pique cafe新品「抹茶拿鐵」以茶筅手刷抹茶，茶沫細緻，搭配鮮乳入口滑順。
▲gelato pique cafe和辻利茶舗聯名，任一甜味可麗餅可加價10元升級辻利抹茶餅皮。
辻利抹茶可麗餅就在gelato pique cafe！

這波聯名能讓抹茶控點頭，關鍵就在辻利茶舗全新開發的「丸韻」抹茶，由專業日本茶講師監修製成。以生葉系抹茶為基調，保留茶葉原本的鮮味與自然甘甜，入口溫潤、不刺口，就算平常怕苦也能輕鬆接受。再透過低溫慢焙方式慢慢引出香氣，喝起來帶點清新青草調性，卻不會搶戲。顏色呈現明亮翠綠，無論是拿在手上或拍照都很加分，也讓整體抹茶甜點多了成熟又耐看的質感。

▲gelato pique cafe新品「辻利抹茶砂糖可麗餅」以法國小麥粉、艾許奶油再加入辻利茶舗丸韻抹茶製成。
抹茶辻利可麗餅配抹茶拿鐵就是標配！

為了把丸韻抹茶的風味發揮到位，gelato pique cafe 這次推出兩款抹茶新品。辻利抹茶砂糖可麗餅以法國小麥粉與艾許奶油製作，餅皮外層酥脆、內層柔軟，抹茶香氣在高溫煎製時慢慢釋放，和奶油、砂糖搭在一起剛剛好。抹茶拿鐵則以茶筅手刷抹茶，茶沫細緻，搭配鮮乳入口滑順。所有甜味可麗餅都能加價升級抹茶餅皮，可以再自由選配經典巧克力香蕉口味與多款配料，午茶組合自由度很高。

▲gelato pique cafe新品「辻利抹茶拿鐵」使用辻利茶舗全新開發的「丸韻」抹茶，。
gelato pique cafe辻利茶舗聯名

辻利抹茶砂糖可麗餅 售價150元
辻利抹茶拿鐵 售價160元

gelato pique cafe優惠

任一甜味可麗餅可加價10元升級辻利抹茶餅皮
購買任一可麗餅或冰淇淋 搭配任一飲品可折抵30元

gelato pique cafe店鋪資訊

Gelato Pique Cafe 台北新光A8店
新光三越信義A8館｜台北市信義區松高路12號2樓 (空橋面)
營業時間｜平日11:00-21:30  假日11:00-22:00

Gelato Pique Cafe 林口三井Outlet店
三井Outlet林口 二館｜新北市林口區文化二路一段123號2樓 
營業時間｜平日11:00-21:30 假日10:30-22:00

Gelato Pique Cafe 台中LaLaport店
LaLaport台中北館｜台中市東區進德路600號1樓 
營業時間｜平日11:00-22:00 假日10:30-22:00

飲料、甜點控要知道的新品話題！

推薦閱讀：最強奶蓋手搖杯！走杯CUPFY插旗圓山花博，5大奶蓋口味 自製燕麥奶升級不加價。

推薦閱讀：杏桃鬆餅屋草莓季！絕美粉紅蒙布朗、草莓大福鬆餅，搶攻草莓控必吃清單。

推薦閱讀：硬咖啡賣西瓜奶霜咖啡！CAFE!N奇先生妙小姐17款聯名，限定咖啡杯要發限動。

