杏桃鬆餅屋草莓季！絕美粉紅蒙布朗、草莓大福鬆餅，搶攻草莓控必吃清單。

隨著時序進入深冬，台灣草莓也迎來了品質最為優異的完熟時刻，對於熱愛酸甜滋味的甜點控而言，每年1月正是品嚐草莓的最佳時機。來自日本裏原宿的人氣甜點品牌「杏桃鬆餅屋」，選在元旦這個充滿儀式感的日子，正式宣布啟動備受期待的「草莓主題季」。本次新品研發團隊將目光鎖定日本傳統和菓子的細膩工藝，一口氣推出4款結合日式職人技法與現點現做堅持的全新甜品與飲品，試圖在競爭激烈的台北甜點市場中，用最細緻的味蕾體驗征服饕客。



▲「草莓蒙布朗薄鬆餅」這款被譽為本次草莓季「視覺擔當」的人氣商品

杏桃鬆餅屋首推鮮莓大福鬆餅 顛覆傳統口感的大膽嘗試

在今年的草莓季菜單中，最引人注目的莫過於一款充滿實驗性質的「鮮莓大福薄鬆餅」。主廚打破了傳統日式大福將內餡緊緊包覆的既定印象，改以法式甜點解構的邏輯重新演繹這道經典點心。售價350元的這款新品，選用了口感Q彈、透著晶瑩粉色光澤的求肥大福皮，大片地覆蓋在現烤的薄鬆餅之上。而靈魂內餡則選用細緻的白豆沙，調和北海道鮮奶油與瑪滋卡邦起司，製作成風味圓潤豐盈的特製醬汁。當刀叉切開大福皮與鬆餅的瞬間，濃郁的乳香與鮮紅欲滴的草莓果肉交織，再淋上特製北海道煉奶，每一口都能感受到軟糯、酸甜與奶香在口中層層綻放的奢華感。



▲杏桃鬆餅屋一口氣推出4款結合日式職人技法與現點現做堅持的全新甜品與飲品

▲鮮莓大福薄鬆餅顛覆傳統口感的大膽嘗試

粉紅蒙布朗瀑布回歸 視覺系草莓鬆餅打造浪漫下午茶

如果是追求視覺震撼的消費者，絕對不能錯過強勢回歸的「草莓蒙布朗薄鬆餅」。這款被譽為本次草莓季「視覺擔當」的人氣商品，特別引進日本專用機器，將融入草莓酸甜風味的白鳳豆沙，壓製成如絲線般細膩的粉紅瀑布，豪邁地覆蓋在溫熱的薄鬆餅上。這道工序不僅讓甜點外型呈現出極致的粉紅浪漫氛圍，更讓豆沙的口感變得綿密優雅，入口即化。搭配套餐售價449元，並附上兩杯指定飲品，是與閨蜜共享午後時光的絕佳選擇。



▲特別引進日本專用機器，將融入草莓酸甜風味的白鳳豆沙，壓製成如絲線般細膩的粉紅瀑布，豪邁地覆蓋在溫熱的薄鬆餅上

清爽柚香結合厚鬆餅 打造層次豐富的草莓季甜點

除了薄鬆餅系列，喜愛紮實口感的民眾也有新選擇。售價350元的「鮮莓香柚鮮奶油厚鬆餅」，選用了品牌引以為傲、厚度達4公分的招牌厚鬆餅為基底。為了中和鮮奶油的膩感並烘托草莓的鮮甜，主廚特別選用日本愛媛縣產的柚子，將柚子皮與柚子汁融入豆沙與北海道鮮奶油之中。柚子的清爽香氣彷彿冬日裡的一縷春風，與草莓的「王者風味」達成完美平衡，讓厚鬆餅吃起來輕盈不膩，展現出成熟高雅的風味層次。



▲鮮莓香柚鮮奶油厚鬆餅主廚特別選用日本愛媛縣產的柚子，將柚子皮與柚子汁融入豆沙與北海道鮮奶油之中

冬季限定草莓飲品 雪映牛奶與錫蘭奶茶暖心上市

為了讓草莓季的體驗更加完整，杏桃鬆餅屋同步推出了兩款限定飲品。售價180元的「雪映草莓牛奶」，在高腳杯中層層堆疊了草莓醬、細緻鮮奶泡與香草冰淇淋，攪拌後的濃郁滋味喚醒了童年對於草莓牛奶的純真記憶。而同樣售價180元的「莓香錫蘭奶茶」，則是以鍋煮錫蘭紅茶為基底，透過溫熱的茶湯激發出草莓的迷人果香，茶香厚實且柔潤不甜膩，是冬季午後最暖心的療癒飲品。本次草莓季自元旦起為期兩個月，於杏桃鬆餅屋全台分店同步供應。



▲莓香伯爵歐蕾與草莓牛奶組合

杏桃鬆餅屋「草莓主題季」

活動時間： 自元旦（1月1日）起，為期兩個月

活動內容：

草莓季限定新品：鮮莓大福薄鬆餅、鮮莓香柚鮮奶油厚鬆餅、雪映草莓牛奶、莓香錫蘭奶茶 。

人氣回歸：草莓蒙布朗薄鬆餅 。

優惠活動： 「草莓蒙布朗薄鬆餅」推出超值套餐，含兩杯160元飲品，特價449元 。

杏桃鬆餅屋

地址： 台北市中山區敬業三路22號

電話： （02）8502-0929

