10元草莓糖心麻糬！林記手工麻糬草莓季開跑，銅板價草莓大福與麻糬限量預約瘋搶。

「林記手工麻糬」於草莓季推出草莓麻糬與草莓大福，10元起銅板價搭配現點現包製作方式，迅速引發預訂熱潮，成為草莓控冬季必追的高雄限定甜點。

高雄草莓甜點與麻糬控不可錯過！高雄三民區隱藏版人氣攤位「林記手工麻糬」，每到草莓季總是吸引大批人潮排隊搶購。冬季限定推出的草莓大福與草莓糖心麻糬，以實在價格與新鮮用料成為在地人熱議話題；2025 年推出的草莓糖心麻糬每顆僅 10 元，而大顆草莓大福也僅落在 45 至 50 元之間。口味選擇多元，包含芋頭、紅豆、綠豆、巧克力與抹茶等，搭配當季草莓，甜而不膩。只要「林記手工麻糬」出攤便湧現排隊人潮，無疑是高雄草莓季必追的隱藏版甜點。

「林記手工麻糬」草莓糖心麻糬、草莓大福齊發

「林記手工麻糬」以料好實在、親民價格，長期深受在地麻糬控支持。2025 年草莓季推出季節限定品項，引發眾多草莓愛好者關注。此次草莓系列中，草莓麻糬每顆僅售 10 元，草莓大福價格亦維持在 45 至 50 元區間，在原物料成本持續上升的市場環境下，如此佛心價格顯得格外難得。一開賣，便立刻吸引大批草莓控私訊預訂搶購草莓麻糬和草莓大福，再次印證「林記麻糬」在高雄甜點圈的實力與魅力。



「林記手工麻糬」草莓溏心麻糬佛心價10元

「林記手工麻糬」堅持現包，確保麻糬口感與新鮮度，也是不少熟客持續回訪的原因。現場製作動作俐落，出餐速度快，即使人潮眾多，也不需久候。草莓系列主要分為兩款：一款為草莓糖心麻糬，僅以麻糬、草莓與糖粉組合，尺寸約一口大小，外型近似小湯圓，主打平實價格與草莓的清爽風味；另一款則為草莓大福，包入內餡並搭配整顆草莓，口感層次更為豐富。店家也特別提醒，草莓糖心麻糬因體積小、內含新鮮草莓，建議於半小時內食用完畢，以維持最佳口感與品質。

草莓控瘋搶「林記手工麻糬」草莓大福

草莓大福售價則約落在 40 至 45 元之間，芋頭、紅豆、綠豆與抹茶等口味皆是「林記手工麻糬」熱銷品項。多年來，面對原物料與人力成本持續上漲，「林記手工麻糬」仍維持親民定價，展現對品質與消費者的堅持，因而深受在地甜點控喜愛；由於「林記手工麻糬」每日製作量有限，加上草莓季需求大增，草莓麻糬與草莓大福往往迅速完售。老闆特別提醒，草莓麻糬和草莓大福不提供現場預訂，建議草莓控提早至官方粉專私訊預約，才能順利品嚐這款高雄冬季限定的人氣甜點。



「林記手工麻糬」店家資訊

營業時間：15:30~18:00

地址：高雄市三民區建元路20號

電話：0983 498 696

備註：草莓大福不受理當日預訂，請提早於粉絲團預約。

