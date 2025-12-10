> 美食 > 美鳳姐推薦的高雄鴨肉店！「鵝鴨莊察哈爾店」招牌當歸鴨、鴨肉切盤必點，乾拌鴨肉麵香氣迷人。

美鳳姐推薦的高雄鴨肉店！「鵝鴨莊察哈爾店」招牌當歸鴨、鴨肉切盤必點，乾拌鴨肉麵香氣迷人。

2025-12-10 21:10文字：記者 楊婷雅 圖片提供:美食好芃友

高雄老字號鴨肉店「鵝鴨莊察哈爾店」，使用台南溫體鴨現煮，招牌當歸鴨、鴨肉切盤與滷味鹹香入味，是在地人超推薦的鴨肉店。

高雄經典鴨肉老店「鵝鴨莊察哈爾店位於高雄三民區後驛站附近，至今已有四十年歷史，由兩代人共同經營，堅持每日選用最新鮮鴨肉入菜。店內招牌包括鴨肉麵、鴨肉切盤，以及以中藥滷製的鴨滷味，每一道料理都保留了傳統風味。天氣轉涼時，當歸鴨麵線更是暖身首選。雖然「鵝鴨莊」低調，長年累積的老主顧證明了它的持久人氣，連知名藝人陳美鳳也來過。▲開業超過四十年的「鵝鴨莊察哈爾店」，是老字號高雄鴨肉店。（美食好芃友提供）
高雄老字號鴨肉店！「鵝鴨莊察哈爾店」

「鵝鴨莊察哈爾店」鴨肉料理豐富，當歸鴨湯冬季熱銷

鴨肉乾拌麵與滷味，傳承兩代秘方

「鵝鴨莊察哈爾店」的鴨肉乾拌麵，入口即可感受到鴨油與油蔥的香氣在口中爆發，香味濃郁卻不膩，據老闆表示，這是傳承兩代的秘方鴨油，成為許多顧客一試成主顧的原因；鴨肉切盤價格親民，一人份只要65元，方便單人或小份量品嚐。切盤鴨皮柔嫩、肉質帶有彈性不柴，口感鮮美清爽；滷味部分，包括鴨翅與鴨腱，醬色雖深但鹹度適中，融合中藥香氣，層次豐富，其中鴨翅特別受推薦，口感彈牙，香味迷人，亦是招牌必點之一。▲「鵝鴨莊察哈爾店」鴨肉乾拌麵入口即可感受到鴨油與油蔥的香氣。（美食好芃友提供）
更多「鵝鴨莊」照片

▲鴨肉切盤價格親民，一人份只要65元（美食好芃友提供）
「鵝鴨莊察哈爾店」店家資訊

營業時間：13:15～22:00（公休日請參考店家FB）
地址：高雄市三民區察哈爾二街61號
電話：07 322 7370

高雄三民區美食情報

