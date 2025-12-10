美鳳姐推薦的高雄鴨肉店！「鵝鴨莊察哈爾店」招牌當歸鴨、鴨肉切盤必點，乾拌鴨肉麵香氣迷人。

高雄老字號鴨肉店「鵝鴨莊察哈爾店」，使用台南溫體鴨現煮，招牌當歸鴨、鴨肉切盤與滷味鹹香入味，是在地人超推薦的鴨肉店。

高雄經典鴨肉老店「鵝鴨莊察哈爾店」位於高雄三民區後驛站附近，至今已有四十年歷史，由兩代人共同經營，堅持每日選用最新鮮鴨肉入菜。店內招牌包括鴨肉麵、鴨肉切盤，以及以中藥滷製的鴨滷味，每一道料理都保留了傳統風味。天氣轉涼時，當歸鴨麵線更是暖身首選。雖然「鵝鴨莊」低調，長年累積的老主顧證明了它的持久人氣，連知名藝人陳美鳳也來過。

▲開業超過四十年的「鵝鴨莊察哈爾店」，是老字號高雄鴨肉店。（美食好芃友提供）

▲「鵝鴨莊察哈爾店」招牌包括鴨肉麵、鴨肉切盤、鴨滷味等。（美食好芃友提供）

高雄老字號鴨肉店！「鵝鴨莊察哈爾店」

開業超過四十年的高雄老字號鴨肉店「鵝鴨莊察哈爾店」，現由第二代接手經營，延續父輩對食材的新鮮與品質堅持。每日使用台南溫體鴨現煮，從中午13點15分開始供應到晚上十點，招牌菜包括以中藥調味的當歸鴨、滷味以及鴨肉切盤，最平價一人份只要65元；「鵝鴨莊察哈爾店」的料理注重傳統風味與香氣，當歸鴨湯帶有濃郁藥膳香，湯頭溫潤入味，鴨肉切盤保留鮮嫩口感，滷味則鹹香適中、口感扎實。

▲「鵝鴨莊察哈爾店」當歸鴨湯帶有濃郁藥膳香。（美食好芃友提供）

「鵝鴨莊察哈爾店」 鴨肉料理豐富，當歸鴨湯冬季熱銷

「鵝鴨莊察哈爾店」目前已不販售鵝肉，專注於鴨肉料理，菜單涵蓋鴨肉麵、鴨肉米粉與鴨肉粿條，湯食或乾拌皆可選擇（乾拌需提前告知）；冬季特別受到歡迎的是當歸鴨湯與當歸鴨麵線，湯頭以中藥調味，香氣溫潤且帶有鴨高湯的鮮甜，鴨肉大塊、軟嫩入味，肉質保有彈性而不乾柴，且沒有傳統當歸湯常見的苦藥味，口感溫和，連小朋友也喜歡。麵線亦維持適中軟硬度，麵條吸附湯汁香氣，入口順滑，完美平衡鴨肉與藥膳風味。整體餐點價格平實，份量足夠，讓老饕與新客都能感受到高雄在地老店的誠意與風味。

▲「鵝鴨莊察哈爾店」當歸鴨麵線麵條吸附湯汁香氣，入口順滑。（美食好芃友提供）

鴨肉乾拌麵與滷味，傳承兩代秘方

「鵝鴨莊察哈爾店」的鴨肉乾拌麵，入口即可感受到鴨油與油蔥的香氣在口中爆發，香味濃郁卻不膩，據老闆表示，這是傳承兩代的秘方鴨油，成為許多顧客一試成主顧的原因；鴨肉切盤價格親民，一人份只要65元，方便單人或小份量品嚐。切盤鴨皮柔嫩、肉質帶有彈性不柴，口感鮮美清爽；滷味部分，包括鴨翅與鴨腱，醬色雖深但鹹度適中，融合中藥香氣，層次豐富，其中鴨翅特別受推薦，口感彈牙，香味迷人，亦是招牌必點之一。

▲「鵝鴨莊察哈爾店」鴨肉乾拌麵也是人氣料理之一。（美食好芃友提供）

▲鴨肉乾拌麵入口即可感受到鴨油與油蔥的香氣。（美食好芃友提供）





▲鴨肉切盤價格親民，一人份只要65元（美食好芃友提供）

▲滷味融合中藥香氣，中鴨翅特別受歡迎。（美食好芃友提供）

「鵝鴨莊察哈爾店 」店家資訊

營業時間：13:15～22:00（公休日請參考店家FB）

地址：高雄市三民區察哈爾二街61號

電話：07 322 7370

