高雄知名的薑母鴨老字號「鼎天味洪師傅薑母鴨」，堅持使用純正蕃鴨，搭配新鮮的老薑和中藥材，三十多年來始終是美食愛好者寒冬的心之所向；如今，新開的「鼎天味洪師傅薑母鴨建工店」為饕客帶來更升級的用餐環境，得以在舒適的空間享受熱騰騰的薑母鴨。



▲老字號高雄薑母鴨推薦鼎天味洪師傅薑母鴨/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理



▲鼎天味洪師傅薑母鴨建工店環境升級，饕客能在舒適環境享用鍋物/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理

「鼎天味洪師傅薑母鴨」選用純正蕃鴨搭配新鮮老薑及中藥材，經過慢火熬煮，湯頭散發著濃郁的老薑香氣，既醇厚又暖胃。特別的是，原湯並未添加米酒，使得鴨肉在長時間煮製後依然保持鮮嫩，老少咸宜；此外，此外，「鼎天味洪師傅薑母鴨」更是高雄紅蟳薑母鴨的始祖，嚴選活體紅蟳，當日現殺，鮮美的蟹黃蟹膏令人驚嘆。上桌前師傅都會先給客人確認紅蟳大小、若不見滿滿蟹黃蟹膏還能退貨。▲鼎天味洪師傅薑母鴨採用活體現殺的紅蟳，沒有滿滿蟹黃蟹膏還能退貨/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理▲鼎天味洪師傅薑母鴨為高雄紅蟳薑母鴨的始祖/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理除了紅蟳，「鼎天味洪師傅薑母鴨」還有數款必點好料，包括：栗子、手工米血、黑豬肉、超大泰國蝦以及膠質豐富的龍膽石斑等都是熟客們一致推薦的品項；麵線部分，供應一般麵線和炸醬麵線兩種。炸醬麵線顧名思義為炸醬麵的麵線版，老闆表示，很久以前把炸醬加進麵線沒想到意外好吃，如今也成了不少客人的心頭好。



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▲鼎天味洪師傅薑母鴨選用純正蕃鴨熬煮，鴨肉軟嫩入味不乾柴/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理



▲麵線加上鼎天味洪師傅薑母鴨湯頭，麻油香氣使得麵線味道更特出/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理

鼎天味洪師傅薑母鴨

地址：高雄市三民區建工路778號

電話：07 380 7671