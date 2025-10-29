高雄三民區美食推薦！鴨肉和 超人氣鹽水鴨老店，招牌鴨肉飯、鴨米血必點。

高雄老字號小吃「鴨肉和」，以鹽水鴨料理聞名。招牌鴨肉飯、鴨肉切盤、鴨米血等鮮嫩多汁，是鴨肉料理愛好者到高雄三民區不能錯過的美食。

高雄三民區美食推薦！位於三民市場附近的「鴨肉和」開業已超過一甲子，是許多人推崇的高雄老字號小吃之一；「鴨肉和」以鹽水鴨為主，主打鴨肉飯、鴨肉麵、鴨米血、鴨肉切盤等，還有米粉、粄條、冬粉、當歸腸麵線以及各式小菜，內用和外帶的饕客絡繹不絕。





「鴨肉和」招牌鴨肉飯，加辣椒膏更夠味

「鴨肉和」的鴨肉飯是必點的招牌料理，白飯淋上鴨油，濕潤又香醇，再加入切丁鴨肉和筍乾，風味十足。喜歡辣味的食客，老闆大力推薦搭配辣椒膏，甜甜辣辣更增層次；若想吃得更飽足，可以選擇大碗份量，或加點鴨肉切盤；「鴨肉和」並未供應清湯，想喝湯的饕客，建議點下水湯或鴨肉湯麵系列。



「鴨肉和」人氣組合：鴨肉切盤和鴨米血

大部分於「鴨肉和」用餐的饕客，除了鴨肉飯、鴨肉麵之外，還會加點一份鴨肉切盤。鴨肉鮮嫩多汁，帶淡淡鹹味，鴨皮彈牙，香氣十足卻不膩口；鴨米血同樣受歡迎，紮實飽滿，帶有當歸香氣，口感軟中帶米粒的彈性，搭配薑絲和醬油膏格外可口。



鴨肉愛好者不能錯過的三民區美食

陪伴在地人超過一甲子、以鹽水鴨料理聞名的「鴨肉和」，一直是高雄老饕心中的必訪小吃。無論是店內的招牌鴨肉飯、鮮嫩多汁的鴨肉切盤，還是口感紮實、帶有淡淡當歸香的鴨米血，以及風味獨特的下水湯，每一道餐點都能吃出老店的用心與傳統味道，是鴨肉料理愛好者到高雄旅遊一定要納入行程的老字號小吃。





「鴨肉和」店家資訊

營業時間：10:00～21:00(週一公休)

地址：高雄市三民區建國三路395-1號

電話：07 281 2988

