【昌吉街豬血湯】口感細嫩、天然紅豆腐，台北必嚐的老字號小吃｜近捷運民權西路站或大橋頭站

「紅昌吉豬血湯」是台北相當知名的老店。以細嫩滑順、入口即化的「天然紅豆腐」聞名。從早年的小攤販，將亳不起眼的豬血湯發展成為備受青睞的人氣美食。一碗簡單的豬血湯+美味的魯肉飯，同時也是庶民飲食文化的見證。特別是大同區也是台北發展極早的區域，這碗「天然紅豆腐」多年來也陪伴了很多人成長，在台北的美食地圖中有不可或缺的地位

名稱：紅昌吉豬血湯

地址：臺北市大同區昌吉街46號 (近捷運民權西路站或大橋頭站)

營業時間：11:00 – 21:00

電話：02 2596 1640

只收現金 · 不接受訂位

紅昌吉豬血湯 菜單價位

真的都是古早的庶民小吃

紅昌吉豬血湯 空間環境

說到昌吉街豬血湯或紅昌吉豬血湯，應該是大同區這一帶老台北人無人不知無人不曉的名店了吧

店的外觀也是紅通通的很顯眼!!

現在有二個店面，一個做外帶，一個內用區

紅昌吉豬血湯的店面很有傳統小吃店的風格，感覺真的不像在台北!!

店內座位數不少，除了一樓，二樓也有用餐空間

古早味的櫃台

牆上琳瑯滿目的媒體報導和名人合影，非常有懷舊感!! 真的是歷史悠久的老店啊

店裡強調「絕無分店僅此一家」

店內設有自助醬料區，多種醬料供顧客自行調配，

還有特別少見的韭菜醬

紅昌吉豬血湯 心得評價

豬血加大腸湯

豬血湯這可是鎮店之寶 !!! 豬血被稱為「天然紅豆腐」，口感細嫩滑順，幾乎入口即化，幾乎完全沒有腥味

而且這裏的湯頭可以選擇不油、少油或正常的油量，湯中會加入自製的酸菜和韭菜，增添獨特的風味

而且本身帶有淡淡的沙茶油香氣，味道非常鮮美

這碗選擇加入大腸，大腸滷得入味，軟Q有勁。整個吃下來很過癮

魯肉飯

這裏的滷肉飯也是一絕，滷肉以肥肉佔比較多，但口感軟糯，而且上面放上紅通通的豆棗

也增添不同的口感與風味，一碗魯肉飯一碗豬血湯，真的很棒

除了豆棗外，一旁也有菜脯，增添爽脆的口感

油豆腐

滷得通透入味的油豆腐、也很不錯

後來才知道除了「昌吉街豬血湯」，另有一家品牌「大鼎昌吉街豬血湯」好像也是分家出來的，在台北市有多間分店，同樣以豬血湯為招牌，難怪這家要強調這裏別無分號!!