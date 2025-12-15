高雄米其林比必登美食！米院子油飯鴨肉油飯薑味十足，芋頭排骨湯鮮濃夠味。

米院子油飯(FB粉絲團):高雄市新興區南海街30號，電話: 07 222 6699，營業時間:10:45-17:00(星期日一休)

你是好帶薑味的油飯?還是不愛的?如果你愛，那這家一定要來嚐，真的非常薑，而且加了鴨肉，你是湯類愛加芋頭的?還是打死不加的?如果是愛的，那這家你也一定要來，排骨芋頭真的香。幾年前就一直聽高雄友人說這家油飯米其林必比登，上次來不到一點居然全賣光...這次乖一點11點就來。結論:用餐環境有一點可愛，以油飯、湯品來說價位略高，但個人覺得cp值算是可以的，簡單說在我家附近，應該會常來吃。

米院子油飯位於新興區，一條像巷子的南海街，比較近的捷運站是信義國小，外觀是有一點可愛的微歐風，感覺比較像賣咖啡或是洋食的。

用餐環境比外面看起來還可愛，牆面、地板用著不同的復古地磚，感覺隨興卻有自己的喜好和風格。

牆上、架上放著一些有米院子的插畫及聯名作品，而且都是以「鴨子」為虛擬人物創作。是先有鴨肉油飯?還是先有鴨鴨家族?

賣的品項相對簡單，主食就是鴨肉油飯和三種湯品，另有小黃瓜、芋泥紫米糕及飲料。

這裡是有低消80元的，大概就是一份油飯(小)的價錢，如果單點一杯飲料是不足低消的，這點是要注意的，而且有用餐時間50分的限制，但大抵來說這兩個條件正常都不會有什麼問題。

鴨肉油飯80元/芋頭排骨湯65元/蜜香鮮奶茶60元。

這油飯真是薑香滿滿，聞起來足，吃起來夠勁，薑煸的超香，有一點像在吃薑油鴨的爽度，當然加了鴨肉(和薑一起煸炒?)的油飯本身就很美味，油飯體算是爽口分明，不過軟爛也會偏乾，恰如其份。

芋香排骨湯蒸熟的很入味，芋頭綿化帶著中間微心口感，不像佛跳牆那樣因為加了芋頭混濁，但芋頭的香甜又確實有進到湯中，排骨的油香也是同樣的道理，這湯味道濃郁，但湯頭的視味覺卻是清亮的，味覺端可能是因為加了蛤蜊，視覺端不知道是不是在撈過?還是火喉控制的同油飯一樣恰如其份。用心吧?有時做吃的不就是如此?

蜜香鮮奶茶60元不錯喝，但沒什麼特別感覺。

