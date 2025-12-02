正宗港式麻辣雞煲「梁香好」新開店！椰子雞湯 沙嗲鴛鴦鍋 避風塘小食，搶攻台北美食必吃清單。

台北東區再添新亮點，《梁香好》以港式雞煲鍋強勢登場，主打正宗乾炒香麻風味加鴛鴦鍋一鍋兩吃，再結合大排檔氛圍打造最道地香港味。

台北東區的巷弄間總藏著讓人驚喜的味蕾地圖，而在這座繁忙城市的夜色裡，渴望溫暖的靈魂總在尋找一處能安放食慾的歸屬。近期在復興南路的巷弄內亮起了幾盞霓虹，那是知名的梁湯火鍋推出的全新姊妹品牌「梁香好」港式雞煲鍋餐廳。不同於傳統火鍋店的拘謹，這裡用濃烈的鍋氣與人情味，試圖將每位饕客帶回那熱鬧喧騰的香江街頭。對於熱愛港式料理的食客而言，這裡不單是一間餐廳，更是一扇任意門，推開門的瞬間便能感受到那句「歡迎返來一起吃飯」的溫暖呼喚。



▲一秒到香江！梁香好港式雞煲鍋首店選址台北東區，外觀營造香港街頭夜色風情。





台北東區重現正宗港式大排檔風情，店中店設計超吸睛

走進位於台北東區的梁香好，映入眼簾的並非一般精緻餐飲的距離感，而是一種生猛有力的港式美學。餐廳在空間設計上極具巧思，大膽採用了全台唯一的特色店中店概念，將香港街頭最具代表性的大排檔場景完美復刻進室內空間。復古的拼花地磚，牆面上鮮紅的繁體字招牌，以及那些彷彿從老電影中走出來的折疊桌椅，每一個細節都在訴說著老香港的故事。這種沈浸式的氛圍營造，讓人在品嚐美食之前，視覺與聽覺就先經歷了一場時空旅行。無論是牆上的標語還是角落的擺設，都讓人忍不住拿起手機紀錄這份獨特的港式風情。



▲《梁香好》靈魂鍋底、新鮮食材、頂級配料，再到店中店式的大排檔風情，都在在呈現港式風情，不只是一鍋雞煲，更是「歡迎返來一起吃飯」

梁湯創辦人Jason延續家的味道，用港式雞煲傳遞思鄉情

梁香好誕生的背後，其實藏著一段關於「家」的深情故事。創辦人Jason與香港太太早年旅居美國時，那一鍋慢火細燉的煲湯，曾是撫慰異鄉遊子的心靈雞湯，這也是品牌前身梁湯火鍋的起源。然而對於Jason而言，往返台北與香港多年，最讓他難以忘懷的，卻是每次回到香港時丈母娘那句親切的問候「返來想食咩」。那個答案永遠是一鍋香辣濃郁且適合圍爐團聚的雞煲。為了將這份感動與初衷延續到台灣，Jason不惜吃遍香港十幾家知名餐廳，帶領團隊鑽研正宗工法，只為了端出那鍋他願意呈現給家人的美味，這份堅持也成為了梁香好最核心的品牌靈魂。



▲全台唯一特色店中店！還原香港街頭大排擋，濃濃港式風情，從餐廳門口到店內一景一處都是老香港

堅持正宗一鍋兩吃工法，獨門靈魂醬汁打造極致港式雞煲

來到梁香好用餐，最不能錯過的便是其堅持的正宗港式乾炒工法，也就是所謂的「一鍋兩吃」。這裡的雞煲並非單純的湯火鍋，而是先以獨家研發的靈魂醬汁進行乾炒，將鍋氣逼出後再加入慢熬高湯。店內提供了7大特色鍋底，其中招牌的「港式麻辣雞煲」更是精髓所在。主廚使用蒜頭，洋蔥與特製辣醬層層爆香，講究香麻重且辣度穩，那種濃厚耐吃的口感絕非一般死辣可比擬。除了招牌口味，還有奢華的龍蝦雞煲與南非鮑魚花膠雞煲等選擇。值得一提的是「雙雞煲」，特別加入了口感Ｑ彈的田雞與仿土雞一同拌炒，讓醬汁的風味在不同肉質間交織出豐富層次。



▲招牌港式麻辣雞煲，以港式乾炒麻辣為核心，再用蒜頭、洋葱與辣醬層層爆香；講究「香麻重、辣度穩」是梁香好的靈魂鍋底

必點清爽椰子雞湯與濃郁沙爹鍋，避風塘創意料理更是亮點

除了重口味的雞煲，梁香好在湯頭的平衡上也下足了功夫，推出了清爽與濃郁兼具的鴛鴦鍋選擇。「椰子雞湯鍋」選用新鮮椰子水與仿土雞慢火熬煮，湯色清澈且尾韻帶著淡雅椰香，溫潤不膩的口感恰好能平衡雞煲的濃烈香料。而另一款「港式沙爹鍋」則使用沙爹醬與花生及多種香料煸炒，湯頭濃香厚實，是嗜重口味者的最愛。在配菜方面，店內的港式小食同樣精彩。「避風塘炸蘿蔔糕」外酥內軟，蒜酥香氣逼人，而創意十足的「避風塘炸水果玉米」則以蒜酥裹住甜玉米，鹹甜交織的口感令人驚艷。餐前若想開胃，那道口感爽脆彈滑的「香辣藤椒魚皮」絕對是啟動味蕾的第一首選。



▲梁香好第二大賣點鴛鴦鍋，清爽椰子雞湯加濃稠港式沙嗲鍋，是清爽與濃郁完美平衡的最佳組合

攜手Origin BAR推港式茶酒，鹹檸七與凍檸茶的微醺變奏

為了讓用餐體驗更加完整，梁香好在飲品上也還原了道地的茶餐廳文化。除了少見的竹蔗茅根水外，經典的鹹檸七與凍檸茶自然也不會缺席。更令人驚喜的是，梁香好此次特別與台灣知名老牌酒吧 Origin BAR 進行聯名合作，將這些經典港式飲品變身為充滿話題性的調酒。「鹹檸正氣水」以鹹檸檬與香料調製，風味獨特且層次厚實，充滿強烈的港式個性。另一款「微醺凍檸茶」則在酸甜清爽的基底中加入低度酒精，帶著涼感與微醺氣息，非常適合搭配香辣熱燙的雞煲。這種一口雞煲一口茶酒的享受，正是梁香好希望帶給台北饕客的熱鬧夜生活體驗。



▲梁香好用經典的鹹檸七、凍檸茶，與知名origin BAR首次聯名開幕限定調酒，打造濃濃港風又超搭香辣雞煲的調酒





梁香好 港式雞煲鍋 台北東區新店開幕

營業時間：每週二至週日 18:00－00:30，週一店休

主打港式麻辣雞煲、一鍋兩吃鴛鴦鍋（椰子雞湯＋沙嗲鍋）

避風塘小食為開幕推薦試菜人氣商品

與 Origin BAR 聯名推出鹹檸正氣水、微醺凍檸茶



地址：台北市復興南路一段107巷2號

電話：02 2711 9339

Instagram：@leungheunghou

想知道雞煲之外還有哪些港式美食正在掀起風潮？我們即將整理更多值得追的餐廳與新品資訊

推薦閱讀：金子半之助、LULU豬聯名！午餐肉天丼新品吃，LULU豬燈加購、優惠一次看。

推薦閱讀：板橋甜點私藏清單！窩里返咖啡巨大千層蛋糕，草莓季甜點聖誕節必衝。

推薦閱讀：宜蘭老宅咖啡廳推薦！二漁咖啡 根本是間海鮮餐廳，老宅月球景、每日漁港直送超推。