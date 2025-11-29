> 美食 > 宜蘭老宅咖啡廳推薦！二漁咖啡 根本是間海鮮餐廳，老宅月球景、每日漁港直送超推。

宜蘭老宅咖啡廳推薦！二漁咖啡 根本是間海鮮餐廳，老宅月球景、每日漁港直送超推。

tiger Walker 玩樂季宜蘭美食冬山美食宜蘭咖啡廳海鮮餐廳
2025-11-29 22:00文字：記者 蕭芷琳 攝影：蕭芷琳

記者 蕭芷琳

宜蘭老宅咖啡廳推薦「二漁咖啡」結合老宅風情與海港直送鮮魚定食，以文青氛圍與現流海味為招牌，下次來宜蘭冬山別錯過這間秘境。

在宜蘭冬山鄉的田野小徑深處，一間悄然嶄露頭角的特色老宅咖啡廳「二漁咖啡」吸引不少饕客前往探訪。這座擁有八十年歷史的古厝，融合文青風格與在地海味，打造出一處能放慢步調、品味鮮魚與咖啡香氣的獨特場域。店家每天從大溪漁港直送的限量海鮮，更讓在「山裡吃海魚」成為旅客津津樂道的特色亮點。

▲宜蘭老宅咖啡廳推薦！二漁咖啡 根本是間海鮮餐廳，老宅月球景、每日漁港直送超推。
▲宜蘭老宅咖啡廳推薦！二漁咖啡 根本是間海鮮餐廳，老宅月球景、每日漁港直送超推。
▲宜蘭老宅咖啡廳推薦！二漁咖啡 根本是間海鮮餐廳，老宅月球景、每日漁港直送超推。
▲宜蘭老宅咖啡廳推薦！二漁咖啡 根本是間海鮮餐廳，老宅月球景、每日漁港直送超推。

宜蘭冬山美食「二漁咖啡」是咖啡廳還是海鮮餐廳！

步入二漁咖啡，首先映入眼簾的是廣闊的戶外草皮，適合親子活動與寵物奔跑。以石磚、木頭結構為基底的古厝外觀，搭配自然植栽，營造出濃厚的農村懷舊風情。室內設計延續老宅木質調特色，高挑天花與大面採光，使整體空間明亮舒適。原始木樑與石砌元素被巧妙保留，加上玻璃瓶燈飾營造柔和光影。其中最吸睛的莫過於牆上的「月球裝置」，成為網路社群上高討論度的打卡熱點。

▲宜蘭老宅咖啡廳推薦！二漁咖啡 根本是間海鮮餐廳，老宅月球景、每日漁港直送超推。
▲宜蘭老宅咖啡廳推薦！二漁咖啡 根本是間海鮮餐廳，老宅月球景、每日漁港直送超推。

每日限量海港直送鮮魚！宜蘭冬山美食「二漁咖啡」主打定食

「二漁咖啡」的靈魂菜色即是每日限量的鮮魚定食。魚種依當日漁貨而有所不同，菜單上貼心提供魚類圖鑑供客人參考。魚料理多以鹽烤或醬燒呈現新鮮原味，深受食客推崇。包括油脂豐厚的黃鰭刺尾鯛（倒吊魚），或午仔魚、紅喉等時令魚類，烤製後依舊保有飽滿彈性與鮮甜風味，讓造訪者讚不絕口；附上多樣化配菜，搭配熱騰騰白飯，營造出完整且扎實的用餐體驗。

▲宜蘭老宅咖啡廳推薦！二漁咖啡 根本是間海鮮餐廳，老宅月球景、每日漁港直送超推。
▲宜蘭老宅咖啡廳推薦！二漁咖啡 根本是間海鮮餐廳，老宅月球景、每日漁港直送超推。
▲宜蘭老宅咖啡廳推薦！二漁咖啡 根本是間海鮮餐廳，老宅月球景、每日漁港直送超推。
▲宜蘭老宅咖啡廳推薦！二漁咖啡 根本是間海鮮餐廳，老宅月球景、每日漁港直送超推。

「二漁咖啡」以懷舊老宅空間、富有故事性的月球裝置、每日直送的高品質鮮魚定食與親切服務，成功打造屬於冬山鄉的「漁獲系咖啡秘境」。隱身於鄉間小路的迷人氛圍，使其成為旅人遠離塵囂、享受山海交融味覺體驗的絕佳去處。建議前往前提前電話預約，以免錯過每日限量的美味。
▲宜蘭老宅咖啡廳推薦！二漁咖啡 根本是間海鮮餐廳，老宅月球景、每日漁港直送超推。
▲宜蘭老宅咖啡廳推薦！二漁咖啡 根本是間海鮮餐廳，老宅月球景、每日漁港直送超推。
▲宜蘭老宅咖啡廳推薦！二漁咖啡 根本是間海鮮餐廳，老宅月球景、每日漁港直送超推。
▲宜蘭老宅咖啡廳推薦！二漁咖啡 根本是間海鮮餐廳，老宅月球景、每日漁港直送超推。

宜蘭冬山美食 宜蘭咖啡廳推薦 二漁咖啡

地址：宜蘭縣冬山鄉大進七路128號
營業時間：平日 11:00–17:00；假日 11:00–19:30；週四公休

更多宜蘭在地美食小吃推薦一次看

推薦閱讀：宜蘭5間特色咖啡廳推薦！笑笑羊超萌、秘境玻璃屋必拍，這家水蜜桃冰沙IG爆紅。

推薦閱讀：宜蘭烤香腸4間推薦！花生捲香腸超酷，玉田碳烤香腸必吃，這家竟然是台裝甲車。

推薦閱讀：宜蘭飲料店推薦！北門綠豆沙 每到假日都要排隊，羅東必喝飲料店在這。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
宜蘭龍潭湖咖啡廳推薦！Herbelle Tea 湖畔茶屋新開幕，湖景第一排視野、低消80元超親民。
記者 蕭芷琳
【新竹】「麋鹿看海．南寮舊港邊，假日限定營業的景觀咖啡館（老宅改建/鄉村溫馨風/手作甜點/水果千層/看海
游小熊
【嘉義住宿】阿里山月灣villa＆悅灣餐廳蒸食在(寵物友善民宿)，每一棟都是透天厝適合包棟，假日晚上有現場演唱表演還有滿滿全都是海鮮的海鮮塔超澎派。嘉義旅遊 嘉義民宿
藍♀β♥love♥晴
台北石牌美食『漁當家食堂』: 無菜單板前料理600元起.八斗子澎湖當日漁獲新鮮直送.慶生 .商務首選
佩吉王生活記事
宜蘭美食》捌㡯珈琲~日系文青老宅咖啡廳(ba du )！店內收藏老件獨一無二，還可以看火車哦｜頭城網美咖啡館
紫色微笑
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

二漁咖啡-鮮魚定食

宜蘭縣冬山鄉大進七128號
4.9