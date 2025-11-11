宜蘭咖啡廳推薦「山穀裏The Valley Kitchen」坐落礁溪山林間，歐風莊園景觀超夢幻，主打松露干貝燉飯、紐西蘭鹹派等手作料理，成為宜蘭最新森林系秘境餐廳。

宜蘭又多一處夢幻打卡新地標！位於礁溪鄉林尾路的「山穀裏The Valley Kitchen」，以歐法鄉村風格建築與壯闊的山谷景觀聞名，結合自然生態與手作料理，打造出讓人一踏入就能放慢步調、感受寧靜的療癒空間。鄰近知名景點抹茶山及林美石磐步道，無論是週末約會、家庭出遊或與毛小孩同行，都是完美選擇。

▲宜蘭咖啡廳推薦！山穀裏 礁溪森林系餐廳推薦，菜單最推義大利麵。



▲宜蘭咖啡廳推薦！山穀裏 礁溪森林系餐廳推薦，菜單最推義大利麵。

宜蘭咖啡廳推薦「山穀裏 The Valley Kitchen」礁溪必訪秘境餐廳

「山穀裏」宛如隱身於山谷中的小歐洲，園區內遍布花草樹木、小橋流水與大片翠綠草皮，讓人彷彿走進童話般的鄉村莊園。餐廳內部採用大面積落地窗設計，引進戶外光影與綠意，搭配歐式鄉村家具與溫潤木質調，氛圍溫馨舒適。從早午餐、午間套餐到下午茶時段，每個座位區都能欣賞不同角度的山景與藍天，讓人徹底沉浸在遠離塵囂的悠閒氛圍中。

▲宜蘭咖啡廳推薦！山穀裏 礁溪森林系餐廳推薦，菜單最推義大利麵。



▲宜蘭咖啡廳推薦！山穀裏 礁溪森林系餐廳推薦，菜單最推義大利麵。

歐法鄉村料理！宜蘭咖啡廳推薦「山穀裏」菜單推薦燉飯、鹹派

主廚堅持「純粹、天然、不添加」，所有醬汁皆每日現熬，。菜單主打輕歐陸料理與創意早午餐，其中最受歡迎的餐點，包括「松露干貝燉飯」以新鮮干貝煎至金黃微焦，搭配吸滿湯汁的燉飯與馥郁松露香氣，奢華又濃郁，是饕客心中的首選。「紐西蘭風味鹹派」外皮香酥、內餡滑嫩，層次豐富；適合下午茶搭配紅茶或氣泡飲，是宜蘭在地少見的高水準歐法料理。

▲宜蘭咖啡廳推薦！山穀裏 礁溪森林系餐廳推薦，菜單最推義大利麵。

宜蘭礁溪必訪！森林系咖啡廳「山穀裏」別錯過

宜蘭咖啡廳推薦「山穀裏」不僅以其歐風莊園美景吸睛，更以料理品質與親切服務征服旅人味蕾，同時更主打不使用現成調味或化學添加。由於假日人潮眾多，建議提前預約。無論是追求美食饗宴或尋找靜謐片刻，「山穀裏」都能帶給人遠離塵囂的感動。下次造訪宜蘭，不妨把這座隱身山林間的餐廳列入口袋名單，親身體驗那份「在山谷裡用餐」的浪漫。

▲宜蘭咖啡廳推薦！山穀裏 礁溪森林系餐廳推薦，菜單最推義大利麵。

宜蘭咖啡廳推薦 礁溪美食景點 山穀裏

地址：宜蘭縣礁溪鄉林尾路150-10號

營業時間：10:30–17:00；週二三四公休

＊提供免費停車場、用餐限時120分鐘、加收10%服務費

更多礁溪排隊美食推薦一次看

推薦閱讀：礁溪排隊小吃5間推薦！碳烤香腸霸主在這，這家出爐就秒殺、每人限購一組。

推薦閱讀：礁溪巷弄美食！銀蕨和洋屋 宜蘭餐廳新開幕，菜單爐端燒香魚、炸雞咖喱飯必點。

推薦閱讀：宜蘭咖啡廳推薦 定邦咖啡 礁溪必吃水蜜桃冰沙！百年三合院改造，記得提早現場排隊。