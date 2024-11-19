台中美食推薦。嶼里With You是食久茶事（食記點我）2024最新品牌，ins風美美的用餐環境一開店就擁有超高人氣，提供義大利麵、燉飯、早午餐、沙拉、甜點飲料…等美食，無論是約會、慶生、聚餐都很適合，嶼里With You早上十點半就營業，所以可以一路從早午餐吃到下午茶、晚餐都沒問題喲！

嶼里 With You

營業時間 10:30-21:00（不定期公休、以粉專公告為主）

電話 0422220225

地址 40152台中市東區振興路2-6號

instagram點我； 官方臉書專頁點我

│實際營業資訊依店家公告為主│

嶼里With You緊臨台中火車站、帝國糖廠、三井Lalaport百貨，所以來這裡吃飯還可以順便走走逛逛血拼一下，ins風的建築在一排老屋裡頭非常的醒目，路過真的很難不多看兩眼。

【西班牙生火腿沙拉】

餐點的份量都給的很足，推薦大家真的要來份沙拉，小金點的這款除了上頭那誘人的西班牙火腿之外，裡頭還有蘋果、蕃茄、生菜、麵包丁…等超豐富的，帕瑪森乳酪的香氣再搭配胡麻醬真的超開胃。

不管是點沙拉、義大利麵還是燉飯都可以加價升級套餐，沙拉的話真的很推三五好友一起點一份來分享，再各自點不同的主餐吃，但也有不少女生會來這裡直接點沙拉當主餐也是很不錯的選擇。

【黑松露野菇燉飯】

有沒有跟小金一樣受不了黑松露香氣的朋友，是不是只要看到菜單上有黑松露這名稱就忍不住想點來吃吃，不誇張~這燉飯一上桌那香氣就撲上來了，立馬流口水。

嶼里With You特別用高湯去燉煮米飯，再搭配上香濃的奶油與頂級黑松露，每一口都可以吃到濃濃的松露味，保證是一口接著一口停不下來。

【粉紅醬重蒜漁夫義大利麵】

這幾年小金也喜歡上了「粉紅醬」風味的義大利麵，擁有紅醬的番茄香氣又有著白醬的濃郁奶香，兩者兼備的風味又那麼的恰到好處，推薦沒試過的朋友一定要點來吃吃看。

嶼里With You的義大利麵醬汁收的很剛好，小金最怕吃的就是湯湯水水的那種，他們把醬汁收到剛好可以讓大家在吃每一口麵條的時候都有滿滿的醬巴在麵條上頭，是不是看上去就十分誘人。

【蕃茄奶油炸雞義大利麵】

嶼里With You提供了十多種義大利麵、燉飯可以選擇，一定是要約三五好友一起來大家點不同的口味分享著吃才過癮。

他們的麵條用的是扁麵在口感上我覺得完全不輸給大家常吃的圓麵，而且扁麵的面積更大可以巴上更多的醬汁真的很讚，這蕃茄奶油酸香濃郁的滋味也深受小金吃貨友人的讚賞，搭配上一旁金黃香酥的炸雞，太幸福了。

【家常厚脆皮炸雞】

嶼里With You這炸雞也是讓小金很愛，帶點厚度的麵衣吃起來真的很香脆，不管是單獨吃還是搭配一旁的沙沙醬都很對味，雖說名稱是家常但真的別麻煩了，想吃的話來這裡就對了

【松露薯條】

這貨就不用小金多說了吧！金黃香酥的薯條本來就是大朋友小朋友都喜歡的點心之一，特別再灑上松露還有帕瑪森乳酪去搭配調味，不管是搭配正餐還是下午茶來一份都是非常讚的。

【雪花可頌/巴斯克乳酪/法式焦糖烤布蕾】

這幾年「巴斯克乳酪」也是紅透半邊天，那濃郁的奶香加上綿密的口感再配上一口咖啡或茶，絕對是下午茶前三名的選項之一，大家來嶼里With You也別錯過了。

烤布蕾絲滑綿密的口感小金覺得很讚~特別是上頭那脆脆的焦糖在風味跟口感上增加了不同的層次，做為飽餐一頓後完全的句點恰到好處。

【西西里咖啡/百香金桔氣泡/靜岡抹茶】

嶼里With You的飲料也都是有一定水準，當然也是一定要美美的才行，從飲料的調味、配色到餐具也都十分講究，都看到這兒了還不趕快約起來手刀訂位去啦！

小金自己很喜歡嶼里With You一樓這暖暖的奶油風色調，加上他們在座席的安排上也留了許多的空間，用起餐來真的很chill~是不是！

空間裡頭也有不少怖置添加了許多氣氛，真的是隨便一個角落都可以拍很久耶~

二樓的配色與空間氛圍又跟一樓不同，特別是在靠馬路最裡面的地方還有一個小小包廂式的空間，整個空間的採光跟擺設都好舒服好好拍，吃飯時小金也看到不少帥哥美女這裡那裡不同角度拍到手軟，哈哈！

【附近付費停車場資訊】

Times 台中振興路停車場

凱映振興路第一停車場

Times 台中和平街停車場

新時代廣場停車場

嶼里 With You

營業時間 10:30-21:00（不定期公休、以粉專公告為主）

電話 0422220225

地址 40152台中市東區振興路2-6號

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│實際營業資訊依店家公告為主│

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