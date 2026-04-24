IKEA蓋被被娃包要搶！IKEA集點迷你被套娃包，曬娃神器必收。

IKEA祭出超萌集點，推出限量「造型娃包」幫玩偶蓋被被，縮小版寢具結合通勤卡套設計，曬娃也能超實用。編輯 鄭雅之表示：可以帶著我的娃躺著出門玩了！

對於許多喜歡帶著心愛玩偶出門旅遊、拍美照的粉絲來說，如何幫自家的娃兒打造一個專屬空間真的很重要。瑞典居家龍頭IKEA這次出奇招，於即日起祭出卡友限定的集點驚喜，直接將店內最受歡迎的寢具系列縮小成迷你版，打造出這款具備枕頭與棉被的「行動小床」，讓大家心愛的收藏角色在移動過程中，也能優雅地躺在被窩裡睡個好覺。這種充滿儀式感的生活小物，簡直就是為了現代人的曬娃日常量身打造。

▲IKEA集點推出造型娃包搭配縮小版寢具，讓不同款式的玩偶都能輕鬆入住行動小窩。 ▲造型娃包內含迷你枕頭與棉被組，是曬娃族的穿搭首選。





通勤族必收的神級配件

這款造型娃包不僅僅是外型亮眼，設計上更是融入了實用的生活思維，開發團隊特別在迷你被套的背面加入了透明卡套功能，讓這款包包直接變身成為最有創意的卡夾。通勤族可以輕鬆放入每天都會用到的悠遊卡或是識別證，掛在隨身側背包上，每次進出捷運站感應時，都能看到自家娃娃在舒服蓋被子的萌樣。這款融合了可愛外表與功能性的必敗單品，預計將會掀起一波瘋狂集點的換購熱潮。

▲迷你被套組的精緻細節，網格花紋完美還原經典寢具，讓心愛的娃娃擁有五星級睡眠。





全方位集點入手好便利

想要把這份超萌的禮物帶回家其實比想像中容易，這次活動特別強調數位化體驗，粉絲們只要動動手指加入官方帳號並升級數位卡，在全台門市挑選新家具或是到餐廳品嚐瑞典肉丸都能累積點數，甚至是在官網手指下單買飾品也通通算數。消費滿1元即贈1點，集滿1000點就能兌換這組限量造型娃包。如果平時就有在規劃添購大型家具的人，累積滿6000點還能多拿300元抵用券，讓你在裝修家裡的同時也能照顧好心愛的娃娃。

▲造型娃包背面隱藏卡套空間，可以放入交通卡或偶像拍立得小卡，成為最實用的日常通勤配件。

IKEA集點 迷你寢具娃包 活動

活動期間：2026年4月23日至2026年8月16日

參加資格：加入IKEA LINE官方帳號並升級為數位宜家卡會員

點數規則：實體門市、餐飲或是線上購物，消費1元即累積1點

兌換內容：

集滿1000點即可兌換「限量造型娃包」乙個。

集滿6000點即可獲得「300元家具家飾抵用券」乙張。





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