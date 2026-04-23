米其林蔬食大師降臨台中漢來洲際！樂蔬 攜手韓國正寬法師，無肉也驚艷的台中蔬食餐廳。

漢來美食新品牌「樂蔬」進駐台中韓，攜手韓國大師正寬法師聯名，主打自然發酵、無五辛精緻料理。透過大師名菜與創意時蔬，傳遞質感與療癒並重的美學，引領蔬食新風潮。

蔬食愛好者必吃的台中漢神洲際美食！隨著全球對於健康與永續飲食的重視，蔬食已從單純的飲食選擇演變為一種生活風格。深耕餐飲市場多年的漢來美食，繼 2011 年成功創立「漢來蔬食」後，時隔 15 年再度發力，推出全新蔬食品牌「樂蔬」。首店進駐台中漢神洲際，並特別邀請被譽為「蔬食界米其林大師」的韓國寺剎飲食推廣者正寬法師（Jeong Kwan）跨海合作，共同詮釋「回歸自然、食在精巧」的料理哲學。



▲漢來全新蔬食品牌「樂蔬」首店進駐台中漢神洲際，並邀請被譽為「蔬食界米其林大師」的韓國寺剎飲食推廣者正寬法師攜手合作。（攝影：楊婷雅）

▲正寬法師認為廚房是人生修羅場，食物是和大家對話的語言。（攝影：楊婷雅）

攜手國際大師操刀「樂蔬」 傳遞寺剎飲食精髓

正寬法師曾登上 Netflix 紀錄片《主廚的餐桌》，料理更被《紐約時報》評為「世界上最精緻的食物」。她主張透過自然發酵醬料與時令食材，展現食材最原始的生命力；為了此次合作，正寬法師於今年初親自抵台，深入走訪在地果菜市場找尋食材，並與漢來美食中餐品牌總經理羅嶸率領的研發團隊反覆試菜。羅嶸表示，正寬法師對味道的敏銳度與嚴謹的工作態度，讓擁有 40 年廚藝經驗的團隊也深感佩服。雙方最終選定三道經典名菜作為聯名亮點，讓台灣蔬食愛好者無需飛往韓國，即可體驗大師級的料理深度。

▲正寬法師現場調製與「樂蔬」的聯名料理之一「五味子醬核果拌藕片」。（攝影：楊婷雅）

堅持天然調味，三道聯名菜色驚豔味蕾

「樂蔬」延承正寬法師的堅持，料理過程不添加五辛，全憑主廚對食材特性的掌握與調味功力，創造層次豐富的感官體驗。「五味子醬核果拌藕片」 將新鮮藕片汆燙後，拌入烘烤碎堅果與韓式五味子醬，清脆口感中飽含濃郁油脂香，展現開胃菜的靈動之美。

▲「五味子醬核果拌藕片」 將新鮮藕片汆燙後，拌入烘烤碎堅果與韓式五味子醬。（攝影：楊婷雅）

「覆盆子糖醋猴頭菇」 以特製天然覆盆子醬與韓國辣醬調味，酸甜清新中帶著細膩果香，顛覆大眾對傳統糖醋料理的印象；「韓式辣醬燒」 結合台灣在地的煙燻豆皮、麵腸與韓式辣醬，鹹甜微辣的風味中帶有辛香，是台韓文化融合的代表之作。

▲「覆盆子糖醋猴頭菇」 以特製天然覆盆子醬與韓國辣醬調味，酸甜清新中帶著細膩果香。（攝影：楊婷雅）

創意料理對接國際趨勢，打造沉澱身心的蔬食體驗

除了與正寬法師的三款聯名菜色外，「樂蔬」亦推出多款結合國際潮流的創意料理。如融合三種米質與黑松露香氣的「黑松露醬香炒飯」，以及強調原型食物、輕盈時尚的「酪梨普切塔」，滿足蔬食愛好者與追求多元體驗的食客需求；「香濃豆漿鍋」湯底選用有機濃豆漿與昆布蔬菜高湯熬製，打造醇厚的底蘊，配料集結了豆香純粹的絹豆腐、素獅子頭、響鈴捲與鴻喜菇，讓飽滿的黃豆乳香與時蔬的清潤甜味在舌尖和諧共鳴，呈現出素雅卻不單調的口感；漢來美食表示，「樂蔬」品牌的核心不僅在於推廣蔬食，更希望透過「自然發酵」與「專注料理」的過程，為饕客提供一處能讓身心沉澱、感受療癒的空間。

▲「黑松露醬香炒飯」融合三種米質與黑松露香氣，廣受饕客好評。（攝影：楊婷雅）

▲「香濃豆漿鍋」湯底選用有機濃豆漿與昆布蔬菜高湯熬製，打造醇厚的底蘊，配料集結了豆香純粹的絹豆腐、素獅子頭、響鈴捲與鴻喜菇等。（攝影：楊婷雅）





「樂蔬台中漢神洲際店」資訊

營業時間：週一～週五11:30～14:30、17:00～21:00

週六～週日11:30～15:00、17:00～21:00

地址：臺中市北屯區崇德路三段865號5F

電話：0424223336

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