台中漢神洲際樓層分布！500家品牌全公布，獨家美食、停車資訊懶人包。

台中最美百貨誕生！漢神洲際玻璃穹頂超吸睛，奢華香檳吧、獨家精品與日系超市LOPIA，打造全台最強沉浸式購物體驗。編輯 鄭雅之表示：漢神洲際樓層分布圖都幫你整理好了，要先做好功課再出發。
台中漢神洲際開幕，開逛前要先做好功課！對於台中人來說，今年最重要的大事就是「漢神洲際購物廣場」將在4/10中午12點半盛大開幕，這座 6.6 萬坪的超大型購物空間，不僅緊鄰洲際棒球場，更巧妙結合球場運動氛圍與極致奢華的消費體驗。全館擁有超過 500 個品牌，其中更有 150 個品牌是全台首發或台中獨家店型。不論是想找頂級精品、最夯美妝，還是想一嚐排隊美食，這裡都能滿足大家對美好生活的所有嚮往。超大型百貨開幕要怎麼逛、有什麼重點，就先來看看窩客島整理漢神洲際樓層分布，必逛、必吃重點都幫你整理好，讓大家一進館就能精準鎖定目標。
光影交織的極致感官體驗
踏入漢神洲際購物廣場館內首先映入眼簾的是充滿自然光的「光嶼中庭」，透過建築天井的設計，讓逛百貨也能享受如同戶外般的清爽光影。為了呼應台中的精密機械產業意象，家電區特別融入了齒輪設計，讓科技感與時尚優雅完美交織。位於六樓的「琉光花園」更是絕佳的社交聚點，未來將與「美麗新影城」皇家廳結合，提供最頂級的視聽饗宴。甚至在八樓還有專為露營控打造的「天際營地」，免出遠門就能在城市高空享受不過夜露營的微醺浪漫。
精品美妝旗艦店強勢降臨
時尚愛好者絕對會為了這裡的旗艦店裝瘋狂。全台首家「Prada Beauty」精品美妝旗艦店正式落腳台中，帶來最前衛的色彩美學。而全台最大的「Gucci Beauty」更是完整呈現全系列產品，滿足收藏控的渴望。最令人驚喜的是，館內還首創了「美妝香檳吧」，讓人在試妝同時還能優雅品味。此外，包含台中獨家的「Giorgio Armani」、「Dolce & Gabbana」以及時尚圈最愛的鏡框品牌「Gentle Monster」，都以最高規格店裝迎接每位貴賓。
話題潮流品牌與韓系店型
喜歡歐美日韓流行風格的穿搭客，在這裡絕對會逛到失心瘋。近期話題度最高的韓系品牌「Matin Kim」與「Mark Gonzales」皆以台中獨家姿態登場。而充滿法式簡約美感的「A.P.C.」以及丹麥時尚品牌「GANNI」也是必逛指標。運動界龍頭「New Balance」則帶來全新型態概念店，展現與眾不同的穿搭樣貌。這裡集結了多個話題名店，讓大家不用飛出國，在北台中就能與首爾或巴黎的時尚脈動同步。
摘星等級的獨家餐飲盛宴
饕客們準備好訂位。漢神洲際引進 21 家話題獨家品牌，包含由米其林星級主廚監製的「作天麩羅割烹」，以及連續五年獲得推薦的「印度淇里思」。想要品嚐正宗港味，絕對不能錯過香港頂級粵菜「漢來名人坊」。此外，由東京車站拉麵街紅到台灣的必比登推薦名店「そらのいろ」也在此設立全台首店。不管是想體驗高端百匯「島語」，還是品嚐日本米其林餐盤推薦的「うなぎ四代目菊かわ」，這裡的摘星級美食絕對能收服最挑剔的味蕾。
異國聚餐與微醺社交場所
除了精緻美食外，館內還有許多充滿氛圍的餐飲選擇。像是屋馬集團旗下的全新品牌「尚屋新韓式燒烤」，以及視覺與味覺雙重享受的「中山 Red Label」，都是肉食控的新選擇。如果想來點輕鬆的社交氣氛，位於六樓的「SPORTS NATION」以台中首間之姿登場，結合了數位互動娛樂與酒精交易所，最適合看球賽時大口吃肉喝酒。此外，馬辣集團旗下的時尚餐酒火鍋「椒朋友」也是台中首間，與主打蔬食藝術的「樂蔬 LE SHU」共同為聚餐提供了多元選項。
人氣甜點與質感午茶時光
下午茶控的口袋名單又多好幾家。館內引進來自紐約的經典美味「Tom Cat Bakery」，以及被譽為咖啡界職人代表的「Ten Thousand」。想來點日式風情的朋友，可以選擇「nana’s green tea」感受正宗抹茶的濃郁氣息，或是在「六兵衛」品味細緻的抹香甜點。甚至連義大利西西里島唯一的米其林女主廚甜點品牌「Bye Bye Blues」也在伴手禮區亮相。這些質感甜點品牌，與全台首創的「布娜飛香檳吧」相互輝映，讓人隨時都能在購物間隙享受一段優雅時光。
超狂滿千送百與神級停車格
大家最關心的優惠與交通攻略，窩客島也同步雙手奉上。開幕期間大手筆推出滿千送佰電子券回饋，像是化妝品滿 2,000 就送 200，愛美的你要趁機補貨。停車更是不用擔心，館內提供了高達 6,600 席汽機車停車位，直接刷新台中百貨停車格紀錄。只要善用快速道路導航，並下載官方 APP 查詢即時車位與線上繳費，不僅平日憑不限金額發票可免費停車 6 小時，還能享受優雅不狼狽的尊榮購物時光。
台中漢神洲際購物廣場 開幕資訊開幕時間：2026/4/10 中午12:30正式對外營業
地址：台中崇德路三段865號
台中漢神洲際開幕優惠
Grand Opening 滿仟送佰
4/10 至 4/22： 全館消費滿 5,000 送 500。國際精品、名品珠寶滿 10,000 送 500 或 1,000。大家電滿 10,000 送 1,000。
4/10 至 5/10： 化妝品滿 2,000 送 200。
台中漢神洲際 停車場資訊全台最大： 提供 6,600 席停車位（汽 2,500、機 4,100）。
開幕首年好禮： 平日憑不限金額發票，享 6 小時免費停車。
APP 會員： 註冊「漢神 Plus APP」贈 30 點，再享 1 小時免費停車折抵與智慧找車位功能。
聯名卡專屬福利持中信漢神洲際聯名卡購物享 9 折起。
申辦核卡首刷符合條件，贈 20 吋上掀式行李箱或刷卡金好禮。
台中漢神洲際購物廣場 樓層分布品牌
6F 運動娛樂與深夜食堂
餐廳
SPORTS NATION (運動美式餐酒館)、尚屋新韓式烤肉 (屋馬集團新品牌)、椒朋友 (馬辣集團火鍋)
- 冰品冷飲：樺達奶茶
- 遊樂場：湯姆熊歡樂世界
- 美麗新影城（預計於年底前營運）
5F 主題餐廳與親子生活
- 餐廳
NARA Thai Cuisine (泰式)、Woosa洋食パンケーキ屋莎洋食鬆餅屋、うなぎ四代目菊川 (鰻魚)、中山 RED LABEL (和牛燒肉)、作 天麩羅・割烹、初魚 鉄板料亭、千房 (日式鐵板料理)、名人坊 (粵菜)、嵩SUNG、布娜飛比利時啤酒餐廳、春香飯店、樂蔬 (漢來蔬食)、涓豆腐、雞三和、麵屋一燈、黑毛屋 (鍋物)、CACO CAFÉ、PRESERVE (酪梨料理)
- 嬰幼服飾雜貨
agapebaby 愛佳倍、cocco spa、DollBao 逗寶、Fées BÉBÉ、les chouchous、THE BABY、奇哥
- 孕婦裝：奇妮
- 玩具：Funbox Toys、GAGA Monster (史萊姆)、HOBBY WORLD 鼎美玩具、TOMICA、星奇市、樂玩多
- 生活雜貨：HOLA、iloom (怡倫家居)、LAMY (鋼筆)、Yogibo (懶骨頭)
- 3C科技：遊戲達人 (電玩專賣)
- 美容保養：BUTTER by nail nail (美甲)、TBC Senang (美容美體)
- 冰品冷飲：31冰淇淋
4F 都會流行與頂級自助餐
- 餐廳：島語自助餐廳 ISLAND BUFFET (預計7月盛大開幕)、nana's green tea (抹茶專賣)
- 流行女裝
Air space、b-club、CUMAR、D+AF、DITA、E-WEAR、F.F.F.F、GOZO、half half、index、JEANASiS、LOWRYS FARM、maru.a、MOSS CLUB、non stop、olivo、QUEEN SHOP、rather、studio CLIP、Taffy by MA‧TSU Mi、Tiara Tiara Goods
- 流行女鞋
be;eza、Fair Lady、GOODS (BYHUE/MISS 21)、Keeley Ann、MAGY、melissa、ORIN、Pineapple Outfitter、poyouli、TAS、TINO BELLINI 貝里尼、VIVENTY
- 配件雜貨
ACE (行李箱)、crocs、ECCO、HAPPY FACE、JINS、KlassiC、OLENS、Oolab 良杯製所、Palladium、ROBINMAY、ROBINMAY EVOLUTION、S'AIME東京企劃、Samsonite、SPANCONNY 飾品控、Sylvain Lefebvre 希梵、TOYSELECT、vacanza accessory、Wave Shine
- 內衣睡衣
La Vie Aisee 金華歌爾、Lady、my Bra、思薇爾、曼黛瑪璉、瑪登瑪朵、莎薇、華歌爾、蕾黛絲、黛安芬
- 運動用品
asics、FILA、K-SWISS、Le Coq sportif、NEW ERA 摩曼頓、SKECHERS、SKECHERS USA、Under Armour、VERVE
- 戶外休閒服飾
BOGEY BOGEY、Columbia、ISPO +、Levi's、Munsing wear、PING、Roots、UNIQLO
- 香氛保養
innisfree、YBG.inc (SHARECO/KLOWER PANDOR)
- 正式西服
G2000 MEN、JUN
3F 時尚潮流與精品飾品
- 流行服飾
& by TAN & LUCIANA、23區、AAPE、adidas Originals、ANYSIS、apercu、CONVERSE、Cotélac、CUMAR女裝、Diffa 迪法爾、Discovery Expedition、en-suey、G2000 WOMEN、giordano ladies、iCB、IÉNA、in、IRIS、iROO、JOAN、KANGOL、Kinloch Anderson、Kybun康步、La Féta、Le polka、LINDARICO、MARITHÉ+FRANҪOIS GIRBAUD、MARK GONZALES、Master Max、Matin kim、mia mia、MK、MLB Korea、Monotete、National Geographic Apparel、NATURAL BEAUTY BASIC、New Balance、ORiental TRaffic x MISCH MASCH、Original Tattoo Wear、plain-me、PUMA、RELOVE、SO NICE、SPORT b.、steppi、THE NORTH FACE、TOP-DO、UGG、UNTITLED、viga wang、whiple、XOLAR、自由區
- 黃金珠寶
APM Monaco、COCOSHNIK、Juoete、LAPAGE日本鉑金婚戒、PANDORA、今生金飾、周大福、林曉同、蘇菲亞、點睛品
- 飾品配件
ADORN、BRAUN BÜFFEL、COWA、ELISA GEMS、GLORIA、JUST BLOOM、kipling、OWNDAYS、PEPPER'S、PORTER、STEVE MADDEN、URBAN UNITS、晶澈、精光堂時計
- 香氛保養
Cherif Perfume夏利夫香水、CYRANO、HEAVEN LAFA、L'ERBOLARIO、maison de beauté 鋒恩香水、NOSE WAY、Pure Way、THE BODY SHOP、夏利夫、法倈麗香水 (三宅一生)、瑞秋懷恩
- 美髮沙龍
AVEDA
- 咖啡廳
Sugarfina、六兵衛 (抹茶)
2F 國際精品與設計選物
- 國際精品
2020EYEhaus、A.P.C.、BOGNER、BOSS、Brax、DAKS、EMPORIO ARMANI、GANNI、GEORG JENSEN、glimmer boutique、J.LINDEBERG、LEONARD、Maison Kitsuné、MIRIAM、POLO RALPH LAUREN、SHIATZY CHEN、SPORTALM、SWAROVSKI、TASAKI、Y's
- 流行服飾
agnès b.、ALLSAINTS、Calvin Klein、lululemon、Tommy Hilfiger
- 香氛保養
ACQUA DI PARMA、CREED、Maison Francis Kurkdjian (MFK)、not A brand、SABON、TRUDON
- 飾品配件
agete、Les Néréides、PEDRO、VIVAIA
- 3C科技
RHINOSHIELD 犀牛盾、SONOS家庭劇院、德誼數位 (Apple)
- 咖啡廳
STARBUCKS (星巴克)、TEN THOUSAND (10,000 Coffee)
1F 世界名店與頂級美妝
- 世界一流名店
Dolce&Gabbana、FENDI Casa、Ferragamo
- 化妝品/香氛
benefit、BOBBI BROWN、BVLGARI Beauty、CHANEL、CHANTECAILLE、CHLOE Beauty、CLARINS、Clé de Peau Beauté、DARPHIN、DECORTE、DIOR、Elizabeth Arden、Estée Lauder、GIORGIO ARMANI、GUCCI Beauty、GUERLAIN、HELENA RUBINSTEIN、IPSA、JO MALONE LONDON、KANEBO、KÉRASTASE巴黎卡詩、KIEHL'S、KOSE、L'OCCITANE、LA MER、La Prairie、LANCOME、MAC、MAKE UP FOR EVER、NARS、POLA、PRADA Beauty、RéVive、RMK、SERGE LUTENS、SHISEIDO國際櫃、SHISEIDO東京櫃、shu uemura、sisley、Sulwhasoo 雪花秀、SUQQU、TOM FORD、YSL
- 咖啡廳
布娜飛香檳沙龍 BRAVO CHAMPAGNE LOUNGE
B1F 各國小吃、超市與居家百貨
- 各國小吃
そらのいろ SORANOIRO、一風堂、丸龜製麵、侯彩擂HOU CAI LEI、六星炸雞、可瑞安、大師兄銷魂麵舖、排排沾、新悅鐵板燒、日乃屋咖哩、淇里思、開丼、食尚曼谷
- 超市
KALDI 咖樂迪咖啡農場、LOPIA
- 餐廳
大戶屋、漢來上海湯包、餃子の王將
- 麵包店
DONQ、FLAVOR FIELD、mini one、Tom Cat Bakery
- 食品伴手禮
beard papa's、Bye Bye Blues、CHA CHA THÉ (采采食茶)、Cheese cake1、Cona's妮娜巧克力、Dr.Origins 達橙生活館、FUN TOWER日式可麗餅、GODIVA、Mrs.Fields、丰丹嚴選本舖、十月甜、和庵精肉舖、品辰歲月、奇華餅家、御奉、德風健康館、日商沃德天然水、海斯頓法式甜點、海邊走走、發肉覓、百二歲茶食事、竈KAMADO、老行家、舊振南餅店、農純鄉、馬修嚴選
- 冰品冷飲
BOBO TEA、COLD STONE、CREMIA、Häagen Dazs、KURIIMU、大茗本位製茶堂
- 生活雜貨/藥妝
LocknLock樂扣樂扣、MAGEASY、松本清、銀站
- 家庭用品/鍋具
LE CREUSET、均岱鍋具、掌廚、科羅沙、義廚寶、膳魔師、鼎王鍋具
- 電器用品/3C/按摩椅
3M、BGREEN、BOSCH、DJI、dyson、FUJI按摩椅、Garmin、Johnson、jura 優瑞、Logitech、Miele、Nespresso、OSIM、Panasonic、PHILIPS (DA/PH)、SMEG、TIGER 虎牌、tokuyo、WAFERLOCK、WATPURE、zojirushi 象印、亞果元素、來思比、元暉家電、恆隆行、東城國際、集雅社
- 寢俱家飾
1929英國比得兔、IMAGER-37、Kinloch Anderson、MASSEY 美室、Sealy席伊麗、SIMMONS、TEMPUR、TENDAYS、WEDGWOOD、京都西川
- 香氛沐浴/綠色保養
JuliArt覺亞、O'right、伊聖詩、施巴、綠藤生機、荷柏園、阿原肥皂、香草集
台中漢神洲際購物廣場美食加碼推薦！
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