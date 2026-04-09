台中漢神洲際樓層分布！500家品牌全公布，獨家美食、停車資訊懶人包。

台中最美百貨誕生！漢神洲際玻璃穹頂超吸睛，奢華香檳吧、獨家精品與日系超市LOPIA，打造全台最強沉浸式購物體驗。編輯 鄭雅之表示：漢神洲際樓層分布圖都幫你整理好了，要先做好功課再出發。

台中漢神洲際開幕，開逛前要先做好功課！對於台中人來說，今年最重要的大事就是「漢神洲際購物廣場」將在4/10中午12點半盛大開幕，這座 6.6 萬坪的超大型購物空間，不僅緊鄰洲際棒球場，更巧妙結合球場運動氛圍與極致奢華的消費體驗。全館擁有超過 500 個品牌，其中更有 150 個品牌是全台首發或台中獨家店型。不論是想找頂級精品、最夯美妝，還是想一嚐排隊美食，這裡都能滿足大家對美好生活的所有嚮往。超大型百貨開幕要怎麼逛、有什麼重點，就先來看看窩客島整理漢神洲際樓層分布，必逛、必吃重點都幫你整理好，讓大家一進館就能精準鎖定目標。



▲漢神洲際購物廣場正式落成，結合洲際棒球場與美麗新影城，成為台中市北屯區規模最大的全方位娛樂新地標。

▲光嶼中庭透過巨大天井引入自然採光，隨光影呼吸的場域設計，營造出北台中最寬敞舒適的精品百貨景觀。





光影交織的極致感官體驗

踏入漢神洲際購物廣場館內首先映入眼簾的是充滿自然光的「光嶼中庭」，透過建築天井的設計，讓逛百貨也能享受如同戶外般的清爽光影。為了呼應台中的精密機械產業意象，家電區特別融入了齒輪設計，讓科技感與時尚優雅完美交織。位於六樓的「琉光花園」更是絕佳的社交聚點，未來將與「美麗新影城」皇家廳結合，提供最頂級的視聽饗宴。甚至在八樓還有專為露營控打造的「天際營地」，免出遠門就能在城市高空享受不過夜露營的微醺浪漫。



▲八樓天際營地Sky Camp位於台中漢神洲際頂樓，提供城市高空露營場域，是北屯區最Chill的網美打卡聚點。





精品美妝旗艦店強勢降臨

時尚愛好者絕對會為了這裡的旗艦店裝瘋狂。全台首家「Prada Beauty」精品美妝旗艦店正式落腳台中，帶來最前衛的色彩美學。而全台最大的「Gucci Beauty」更是完整呈現全系列產品，滿足收藏控的渴望。最令人驚喜的是，館內還首創了「美妝香檳吧」，讓人在試妝同時還能優雅品味。此外，包含台中獨家的「Giorgio Armani」、「Dolce & Gabbana」以及時尚圈最愛的鏡框品牌「Gentle Monster」，都以最高規格店裝迎接每位貴賓。



▲全台首家Prada Beauty精品美妝櫃位正式登場，以經典薄荷綠店裝結合前衛彩妝系列，定義台中美妝時尚新高度。





話題潮流品牌與韓系店型

喜歡歐美日韓流行風格的穿搭客，在這裡絕對會逛到失心瘋。近期話題度最高的韓系品牌「Matin Kim」與「Mark Gonzales」皆以台中獨家姿態登場。而充滿法式簡約美感的「A.P.C.」以及丹麥時尚品牌「GANNI」也是必逛指標。運動界龍頭「New Balance」則帶來全新型態概念店，展現與眾不同的穿搭樣貌。這裡集結了多個話題名店，讓大家不用飛出國，在北台中就能與首爾或巴黎的時尚脈動同步。



▲韓國潮流品牌Mark Gonzales正式進駐三樓，以標誌性天使塗鴉打造台中首間旗艦店裝，掀起街頭穿搭旋風。



▲美麗新影城皇家廳提供頂級沙發座椅與劇院級視聽技術，為北台中市民帶來最高質感且放鬆的電影娛樂享受。





摘星等級的獨家餐飲盛宴

饕客們準備好訂位。漢神洲際引進 21 家話題獨家品牌，包含由米其林星級主廚監製的「作天麩羅割烹」，以及連續五年獲得推薦的「印度淇里思」。想要品嚐正宗港味，絕對不能錯過香港頂級粵菜「漢來名人坊」。此外，由東京車站拉麵街紅到台灣的必比登推薦名店「そらのいろ」也在此設立全台首店。不管是想體驗高端百匯「島語」，還是品嚐日本米其林餐盤推薦的「うなぎ四代目菊かわ」，這裡的摘星級美食絕對能收服最挑剔的味蕾。



▲そらのいろ拉麵為全台首店，曾獲東京米其林推薦，主打健康系蔬食拉麵與淡麗系湯頭，為台中注入拉麵新勢力。

▲超人氣「島語」自助餐廳進駐台中漢神洲際，主打高品質海鮮與各國料理，是台中吃到飽控最期待的餐飲亮點之一。(攝影：鄭雅之)





異國聚餐與微醺社交場所

除了精緻美食外，館內還有許多充滿氛圍的餐飲選擇。像是屋馬集團旗下的全新品牌「尚屋新韓式燒烤」，以及視覺與味覺雙重享受的「中山 Red Label」，都是肉食控的新選擇。如果想來點輕鬆的社交氣氛，位於六樓的「SPORTS NATION」以台中首間之姿登場，結合了數位互動娛樂與酒精交易所，最適合看球賽時大口吃肉喝酒。此外，馬辣集團旗下的時尚餐酒火鍋「椒朋友」也是台中首間，與主打蔬食藝術的「樂蔬 LE SHU」共同為聚餐提供了多元選項。



▲位於六樓的尚屋新韓式烤肉旗艦店，主打原肉炭烤與多樣化韓式小菜，是台中洲際百貨最夯的聚餐首選。

▲五樓樂蔬LE SHU為漢來美食全新蔬食品牌，提供創意精緻蔬食料理，打造台中首間跨界茹素新食尚體驗。





人氣甜點與質感午茶時光

下午茶控的口袋名單又多好幾家。館內引進來自紐約的經典美味「Tom Cat Bakery」，以及被譽為咖啡界職人代表的「Ten Thousand」。想來點日式風情的朋友，可以選擇「nana’s green tea」感受正宗抹茶的濃郁氣息，或是在「六兵衛」品味細緻的抹香甜點。甚至連義大利西西里島唯一的米其林女主廚甜點品牌「Bye Bye Blues」也在伴手禮區亮相。這些質感甜點品牌，與全台首創的「布娜飛香檳吧」相互輝映，讓人隨時都能在購物間隙享受一段優雅時光。



▲三樓nana's green tea來自東京自由之丘，提供道地抹茶聖代與和風甜品，是抹茶控不容錯過的日式午茶。

▲地下一樓TOM CAT BAKERY來自紐約曼哈頓，主打道地美式手作烘焙與質感吐司，是台中首間獨家進駐的殿堂級麵包。





超狂滿千送百與神級停車格

大家最關心的優惠與交通攻略，窩客島也同步雙手奉上。開幕期間大手筆推出滿千送佰電子券回饋，像是化妝品滿 2,000 就送 200，愛美的你要趁機補貨。停車更是不用擔心，館內提供了高達 6,600 席汽機車停車位，直接刷新台中百貨停車格紀錄。只要善用快速道路導航，並下載官方 APP 查詢即時車位與線上繳費，不僅平日憑不限金額發票可免費停車 6 小時，還能享受優雅不狼狽的尊榮購物時光。



▲台中漢神洲際購物廣場室內「光嶼中庭」引進自然光，呈現舒適的逛物空間。

▲百貨場域結合波浪形天花板藝術，在充滿現代設計感的氛圍中點亮美好驚喜生活。







台中漢神洲際購物廣場 開幕資訊

台中漢神洲際開幕優惠

開幕時間：2026/4/10 中午12:30正式對外營業地址：台中崇德路三段865號

Grand Opening 滿仟送佰

4/10 至 4/22： 全館消費滿 5,000 送 500。國際精品、名品珠寶滿 10,000 送 500 或 1,000。大家電滿 10,000 送 1,000。

4/10 至 5/10： 化妝品滿 2,000 送 200。





台中漢神洲際 停車場資訊

全台最大： 提供 6,600 席停車位（汽 2,500、機 4,100）。開幕首年好禮： 平日憑不限金額發票，享 6 小時免費停車。APP 會員： 註冊「漢神 Plus APP」贈 30 點，再享 1 小時免費停車折抵與智慧找車位功能。

聯名卡專屬福利

持中信漢神洲際聯名卡購物享 9 折起。申辦核卡首刷符合條件，贈 20 吋上掀式行李箱或刷卡金好禮。





台中漢神洲際購物廣場 樓層分布品牌

6F 運動娛樂與深夜食堂

餐廳

SPORTS NATION (運動美式餐酒館)、尚屋新韓式烤肉 (屋馬集團新品牌)、椒朋友 (馬辣集團火鍋)

冰品冷飲：樺達奶茶

遊樂場：湯姆熊歡樂世界

美麗新影城（預計於年底前營運）





5F 主題餐廳與親子生活

餐廳

NARA Thai Cuisine (泰式)、Woosa洋食パンケーキ屋莎洋食鬆餅屋、うなぎ四代目菊川 (鰻魚)、中山 RED LABEL (和牛燒肉)、作 天麩羅・割烹、初魚 鉄板料亭、千房 (日式鐵板料理)、名人坊 (粵菜)、嵩SUNG、布娜飛比利時啤酒餐廳、春香飯店、樂蔬 (漢來蔬食)、涓豆腐、雞三和、麵屋一燈、黑毛屋 (鍋物)、CACO CAFÉ、PRESERVE (酪梨料理)

嬰幼服飾雜貨

agapebaby 愛佳倍、cocco spa、DollBao 逗寶、Fées BÉBÉ、les chouchous、THE BABY、奇哥

agapebaby 愛佳倍、cocco spa、DollBao 逗寶、Fées BÉBÉ、les chouchous、THE BABY、奇哥 孕婦裝：奇妮

玩具：Funbox Toys、GAGA Monster (史萊姆)、HOBBY WORLD 鼎美玩具、TOMICA、星奇市、樂玩多

生活雜貨：HOLA、iloom (怡倫家居)、LAMY (鋼筆)、Yogibo (懶骨頭)

3C科技：遊戲達人 (電玩專賣)

美容保養：BUTTER by nail nail (美甲)、TBC Senang (美容美體)

冰品冷飲：31冰淇淋





4F 都會流行與頂級自助餐

餐廳：島語自助餐廳 ISLAND BUFFET (預計7月盛大開幕)、nana's green tea (抹茶專賣)

流行女裝

Air space、b-club、CUMAR、D+AF、DITA、E-WEAR、F.F.F.F、GOZO、half half、index、JEANASiS、LOWRYS FARM、maru.a、MOSS CLUB、non stop、olivo、QUEEN SHOP、rather、studio CLIP、Taffy by MA‧TSU Mi、Tiara Tiara Goods

Air space、b-club、CUMAR、D+AF、DITA、E-WEAR、F.F.F.F、GOZO、half half、index、JEANASiS、LOWRYS FARM、maru.a、MOSS CLUB、non stop、olivo、QUEEN SHOP、rather、studio CLIP、Taffy by MA‧TSU Mi、Tiara Tiara Goods 流行女鞋

be;eza、Fair Lady、GOODS (BYHUE/MISS 21)、Keeley Ann、MAGY、melissa、ORIN、Pineapple Outfitter、poyouli、TAS、TINO BELLINI 貝里尼、VIVENTY

be;eza、Fair Lady、GOODS (BYHUE/MISS 21)、Keeley Ann、MAGY、melissa、ORIN、Pineapple Outfitter、poyouli、TAS、TINO BELLINI 貝里尼、VIVENTY 配件雜貨

ACE (行李箱)、crocs、ECCO、HAPPY FACE、JINS、KlassiC、OLENS、Oolab 良杯製所、Palladium、ROBINMAY、ROBINMAY EVOLUTION、S'AIME東京企劃、Samsonite、SPANCONNY 飾品控、Sylvain Lefebvre 希梵、TOYSELECT、vacanza accessory、Wave Shine

ACE (行李箱)、crocs、ECCO、HAPPY FACE、JINS、KlassiC、OLENS、Oolab 良杯製所、Palladium、ROBINMAY、ROBINMAY EVOLUTION、S'AIME東京企劃、Samsonite、SPANCONNY 飾品控、Sylvain Lefebvre 希梵、TOYSELECT、vacanza accessory、Wave Shine 內衣睡衣

La Vie Aisee 金華歌爾、Lady、my Bra、思薇爾、曼黛瑪璉、瑪登瑪朵、莎薇、華歌爾、蕾黛絲、黛安芬

La Vie Aisee 金華歌爾、Lady、my Bra、思薇爾、曼黛瑪璉、瑪登瑪朵、莎薇、華歌爾、蕾黛絲、黛安芬 運動用品

asics、FILA、K-SWISS、Le Coq sportif、NEW ERA 摩曼頓、SKECHERS、SKECHERS USA、Under Armour、VERVE

asics、FILA、K-SWISS、Le Coq sportif、NEW ERA 摩曼頓、SKECHERS、SKECHERS USA、Under Armour、VERVE 戶外休閒服飾

BOGEY BOGEY、Columbia、ISPO +、Levi's、Munsing wear、PING、Roots、UNIQLO

BOGEY BOGEY、Columbia、ISPO +、Levi's、Munsing wear、PING、Roots、UNIQLO 香氛保養

innisfree、YBG.inc (SHARECO/KLOWER PANDOR)

innisfree、YBG.inc (SHARECO/KLOWER PANDOR) 正式西服

G2000 MEN、JUN

3F 時尚潮流與精品飾品

流行服飾

& by TAN & LUCIANA、23區、AAPE、adidas Originals、ANYSIS、apercu、CONVERSE、Cotélac、CUMAR女裝、Diffa 迪法爾、Discovery Expedition、en-suey、G2000 WOMEN、giordano ladies、iCB、IÉNA、in、IRIS、iROO、JOAN、KANGOL、Kinloch Anderson、Kybun康步、La Féta、Le polka、LINDARICO、MARITHÉ+FRANҪOIS GIRBAUD、MARK GONZALES、Master Max、Matin kim、mia mia、MK、MLB Korea、Monotete、National Geographic Apparel、NATURAL BEAUTY BASIC、New Balance、ORiental TRaffic x MISCH MASCH、Original Tattoo Wear、plain-me、PUMA、RELOVE、SO NICE、SPORT b.、steppi、THE NORTH FACE、TOP-DO、UGG、UNTITLED、viga wang、whiple、XOLAR、自由區



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ADORN、BRAUN BÜFFEL、COWA、ELISA GEMS、GLORIA、JUST BLOOM、kipling、OWNDAYS、PEPPER'S、PORTER、STEVE MADDEN、URBAN UNITS、晶澈、精光堂時計 香氛保養

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Cherif Perfume夏利夫香水、CYRANO、HEAVEN LAFA、L'ERBOLARIO、maison de beauté 鋒恩香水、NOSE WAY、Pure Way、THE BODY SHOP、夏利夫、法倈麗香水 (三宅一生)、瑞秋懷恩 美髮沙龍

AVEDA

AVEDA 咖啡廳

Sugarfina、六兵衛 (抹茶)





2F 國際精品與設計選物

國際精品

2020EYEhaus、A.P.C.、BOGNER、BOSS、Brax、DAKS、EMPORIO ARMANI、GANNI、GEORG JENSEN、glimmer boutique、J.LINDEBERG、LEONARD、Maison Kitsuné、MIRIAM、POLO RALPH LAUREN、SHIATZY CHEN、SPORTALM、SWAROVSKI、TASAKI、Y's



2020EYEhaus、A.P.C.、BOGNER、BOSS、Brax、DAKS、EMPORIO ARMANI、GANNI、GEORG JENSEN、glimmer boutique、J.LINDEBERG、LEONARD、Maison Kitsuné、MIRIAM、POLO RALPH LAUREN、SHIATZY CHEN、SPORTALM、SWAROVSKI、TASAKI、Y's 流行服飾

agnès b.、ALLSAINTS、Calvin Klein、lululemon、Tommy Hilfiger



agnès b.、ALLSAINTS、Calvin Klein、lululemon、Tommy Hilfiger 香氛保養

ACQUA DI PARMA、CREED、Maison Francis Kurkdjian (MFK)、not A brand、SABON、TRUDON

ACQUA DI PARMA、CREED、Maison Francis Kurkdjian (MFK)、not A brand、SABON、TRUDON 飾品配件

agete、Les Néréides、PEDRO、VIVAIA

agete、Les Néréides、PEDRO、VIVAIA 3C科技

RHINOSHIELD 犀牛盾、SONOS家庭劇院、德誼數位 (Apple)

RHINOSHIELD 犀牛盾、SONOS家庭劇院、德誼數位 (Apple) 咖啡廳

STARBUCKS (星巴克)、TEN THOUSAND (10,000 Coffee)





1F 世界名店與頂級美妝

世界一流名店

Dolce&Gabbana、FENDI Casa、Ferragamo

Dolce&Gabbana、FENDI Casa、Ferragamo 化妝品/香氛

benefit、BOBBI BROWN、BVLGARI Beauty、CHANEL、CHANTECAILLE、CHLOE Beauty、CLARINS、Clé de Peau Beauté、DARPHIN、DECORTE、DIOR、Elizabeth Arden、Estée Lauder、GIORGIO ARMANI、GUCCI Beauty、GUERLAIN、HELENA RUBINSTEIN、IPSA、JO MALONE LONDON、KANEBO、KÉRASTASE巴黎卡詩、KIEHL'S、KOSE、L'OCCITANE、LA MER、La Prairie、LANCOME、MAC、MAKE UP FOR EVER、NARS、POLA、PRADA Beauty、RéVive、RMK、SERGE LUTENS、SHISEIDO國際櫃、SHISEIDO東京櫃、shu uemura、sisley、Sulwhasoo 雪花秀、SUQQU、TOM FORD、YSL

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布娜飛香檳沙龍 BRAVO CHAMPAGNE LOUNGE





B1F 各國小吃、超市與居家百貨

各國小吃

そらのいろ SORANOIRO、一風堂、丸龜製麵、侯彩擂HOU CAI LEI、六星炸雞、可瑞安、大師兄銷魂麵舖、排排沾、新悅鐵板燒、日乃屋咖哩、淇里思、開丼、食尚曼谷

そらのいろ SORANOIRO、一風堂、丸龜製麵、侯彩擂HOU CAI LEI、六星炸雞、可瑞安、大師兄銷魂麵舖、排排沾、新悅鐵板燒、日乃屋咖哩、淇里思、開丼、食尚曼谷 超市

KALDI 咖樂迪咖啡農場、LOPIA

KALDI 咖樂迪咖啡農場、LOPIA 餐廳

大戶屋、漢來上海湯包、餃子の王將

大戶屋、漢來上海湯包、餃子の王將 麵包店

DONQ、FLAVOR FIELD、mini one、Tom Cat Bakery

DONQ、FLAVOR FIELD、mini one、Tom Cat Bakery 食品伴手禮

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BOBO TEA、COLD STONE、CREMIA、Häagen Dazs、KURIIMU、大茗本位製茶堂

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LE CREUSET、均岱鍋具、掌廚、科羅沙、義廚寶、膳魔師、鼎王鍋具 電器用品/3C/按摩椅

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1929英國比得兔、IMAGER-37、Kinloch Anderson、MASSEY 美室、Sealy席伊麗、SIMMONS、TEMPUR、TENDAYS、WEDGWOOD、京都西川

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