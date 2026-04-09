半價鰻魚飯先衝！うなぎ四代目菊かわ插旗台中漢神洲際，限定必吃推薦。

台中鰻魚控準備衝！日本米其林推薦うなぎ四代目菊かわ插旗漢神洲際，推限定黑松露一本鰻，入會即享半價優惠。編輯 鄭雅之表示：有半價鰻魚飯台中人要先吃一波！

台中鰻魚控又有新去處！來自日本的米其林推薦名店「うなぎ四代目菊かわ」，正式於4月10日插旗漢神洲際購物廣場。這次不僅帶來全台首發的義大利黑松露系列饗宴，讓炭烤鰻魚多了份華麗層次，更祭出超級誠意的開幕活動。只要加入會員就能領取鰻丼套餐半價券，原價960元的美味瞬間現省一半，加上首月滿千送百的雙重好康，讓這場結合高級黑松露與道地日本工藝的味蕾體驗，近期台中最有話題且高CP值的頂級正餐首選。。



▲雙人約會必點黑松露鰻雙盛宴，一次品嚐白燒與名古屋三吃等多重風味，澎湃組合打造最奢華的正餐體驗。



▲大人小孩都愛的黑松露玉子燒，將義大利頂級松露醬捲入厚實鬆軟的蛋捲中，是絕不能錯過的限定單點。

百貨旗艦店規格打造極致用餐氛圍

為了讓鰻魚控有更好的用餐體驗，這次在漢神洲際開設的旗艦店鋪特別講究空間感。在佔地40坪的空間裡，品牌捨棄了傳統店舖的擁擠，改以清新木質調與炭色元素交織，營造出低調且奢華的氛圍。店內規劃了50個席位，其中更包含隱密的6人包廂，讓人在喧鬧的百貨商場中，也能靜下心來品嚐美食。無論是想要看著師傅在吧檯展現職人手藝，還是與家人在包廂內溫馨聚餐，這裡都能滿足你對高端生活風格的所有想像。



▲全台首間百貨旗艦店插旗北屯，うなぎ四代目菊かわ進駐漢神洲際購物廣場，打造精緻優雅的用餐空間。





傳承90年烤鰻魚技法

能讓挑剔的台中饕客一再回訪，靠的就是對食材近乎偏執的堅持。品牌經理分享，店內只選用活動力強且背部呈青色的頂級鰻魚，每條精準控制在300克，就是為了那份最完美的肥美比例。在漢神洲際店，可以親眼見證職人如何用備長炭高溫鎖住鮮甜。師傅純熟地翻轉著魚身，呈現酥脆外皮，不經過多餘蒸製，直接炭火硬碰硬的「直球對決」吃法，正是日本昭和7年創立以來最令饕客一吃就成主顧的經典味道。



▲堅持傳承90年職人工藝，選用頂級青鰻搭配備長炭直火現烤，鎖住鮮美肉質並呈現誘人外皮焦香。

台灣限定黑松露鰻魚

這次開幕的重頭戲莫過於台灣限定的黑松露鰻魚系列，主廚巧妙將義大利頂級松露融入日式傳統工藝，研發出黑松露白燒與蒲燒兩款一本定食。白燒吃法能品味鰻魚原始的高雅清香，沾取少許黑松露醬與玫瑰鹽，更能襯托出堅果般的木質調芬芳。此外還有大人小孩都愛的「黑松露玉子燒」，將馥郁幽香捲進鬆軟蛋捲內。這系列餐點不僅展現了名店的創新勇氣，更讓沈穩的炭火香氣與昂貴食材交織出如頂級法式料理般的深邃口感。



▲重口味饕客首選黑松露蒲燒一本定食，秘製醬汁與炭火香氣完美交織，每一口都是深層濃郁的味覺饗宴。

開幕首月入會即享半價驚喜折扣活動

隨著漢神洲際旗艦店在4月10日正式揭幕，也預告了未來的擴展計畫，預計第二季將進駐台北大巨蛋與新竹巨城，讓更多人能一親職人風味。為了慶祝全台第六間店舖進駐北屯，うなぎ四代目菊かわ更大方祭出寵粉回饋。只要在開幕首月加入會員，就能拿到超誠意的「鰻丼套餐半價券」，加上現場消費滿千送百的活動，讓大家在享受頂級黑松露鰻魚料理的同時，也能感受到品牌想深耕台灣的誠意。現在就拿起電話預約，體驗這份職人溫度。



▲台中鰻魚飯控開衝，現在加入品牌會員即贈送鰻丼套餐半價優惠券，超划算價格就能品嚐道地日本風味。

うなぎ四代目菊かわ台中漢神洲際店 店鋪資訊

正式開幕時間： 2026年4月10日 12:30。

地址：台中市北屯區崇德路三段865號5樓

電話：(04)2422-5119

營業時間：11:00-22:00（最後收客時間21:00）





うなぎ四代目菊かわ台中漢神洲際店 開幕優惠

開幕首月限時優惠： 消費滿1000元，贈送100元折價券乙張，單筆最多贈送9張。

會員獨家禮遇： 加入會員即可領取「鰻丼套餐」半價優惠券，原價960元可現領現換。





うなぎ四代目菊かわ台中漢神洲際店 必點推薦

黑松露白燒一本定 1200元

黑松露蒲燒一本定 1200元

黑松露鰻雙盛宴（雙人） 2450元

黑松露玉子燒 280元





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