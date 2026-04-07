台中鐵板燒新選擇！IGNIS伊尼斯鐵板燒午餐1450元起，享受兼具故事性與生態意涵的浪漫饗宴。

台中北屯約會餐廳「IGNIS伊尼斯鐵板燒」以季節食材與創意手法打造故事性鐵板燒。平日商業午餐只要1,450元+10%，精選套餐更加碼龍蝦。15席預約制、融合生態議題，適合慶生或紀念日享受浪漫鐵板燒饗宴。
台中鐵板燒加一！「IGNIS伊尼斯鐵板燒」嚴選當季食材結合生態故事擺盤，打造有別於傳統鐵板燒的用餐體驗。最令饕客驚喜的是，平日商業午餐只要1450元+10%，即可享用精緻的8道料理；精選套餐除麵包升級外，另加碼龍蝦料理，價格同樣控制在2,000元以內。此外，「IGNIS伊尼斯鐵板燒」亦推出當月壽星95折優惠，並招待生日甜點，讓台中慶生餐廳增加一個好選擇。
「IGNIS伊尼斯鐵板燒」15席精緻體驗結合生態故事料理
「IGNIS伊尼斯鐵板燒」位於台中市北屯區太原路三段，環境優雅舒適，座位僅15席，採預約制、致力提供每名饕客精緻的用餐體驗；最大亮點在於，主廚將生態議題融入擺盤設計，並隨季節更替調整料理內容，讓每一道菜不僅呈現食材風味，也賦予料理鮮明的故事性，使整體用餐過程兼具視覺、味覺享受與思考深度。
湯品化身池塘造景，海龜果凍帶出生態議題
季節湯品宛如微型池塘造景，主角為表面煎至金黃酥香的白肉魚，底層鋪有筍片，並以吻仔魚與蓮藕片點綴，層次分明。其中，最大亮點正是以蔬菜湯底製成的果凍海龜，當服務人員在桌邊注入翠綠蔬菜湯底時，果凍緩緩融化，饕客在享受細膩湯品的同時，也巧妙感受到海洋生態保育的概念。
全球暖化議題融入時令鮮魚
時令鮮魚是本季菜單最吸睛的料理之一，同時也富含環境議題意涵。主廚以全球暖化困境為靈感來發想擺盤設計，透過白色海鹽泡泡與湛藍蝶豆花泡泡，模擬冰川融化注入海洋的景象。厚切鮭魚排表皮煎至金黃焦香，如同孤立小島，置於翠綠羅勒奶醬上，魚肉細膩軟嫩，油脂香氣與羅勒奶醬的草本清香巧妙平衡。鮭魚卵點綴其間、增添海味鮮鹹。
「IGNIS伊尼斯鐵板燒」創意與味覺兼具的鐵板燒饗宴
「IGNIS伊尼斯鐵板燒」店家資訊
營業時間：週一～週五 12:00～14:30、17:30～21:30
週六～週日 11:00～15:30、 17:30～21:30
地址：臺中市北屯區太原路三段1190號之1
電話：0937 627 357
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