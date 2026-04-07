台中鐵板燒新選擇！IGNIS伊尼斯鐵板燒午餐1450元起，享受兼具故事性與生態意涵的浪漫饗宴。

台中北屯約會餐廳「IGNIS伊尼斯鐵板燒」以季節食材與創意手法打造故事性鐵板燒。平日商業午餐只要1,450元+10%，精選套餐更加碼龍蝦。15席預約制、融合生態議題，適合慶生或紀念日享受浪漫鐵板燒饗宴。

台中鐵板燒加一！「IGNIS伊尼斯鐵板燒」嚴選當季食材結合生態故事擺盤，打造有別於傳統鐵板燒的用餐體驗。最令饕客驚喜的是，平日商業午餐只要1450元+10%，即可享用精緻的8道料理；精選套餐除麵包升級外，另加碼龍蝦料理，價格同樣控制在2,000元以內。此外，「IGNIS伊尼斯鐵板燒」亦推出當月壽星95折優惠，並招待生日甜點，讓台中慶生餐廳增加一個好選擇。

▲「IGNIS伊尼斯鐵板燒」嚴選當季食材結合生態故事擺盤，打造有別於傳統鐵板燒的用餐體驗。（攝影：楊婷雅） ▲「IGNIS伊尼斯鐵板燒」推出當月壽星95折優惠，並招待生日甜點。（攝影：楊婷雅）





「IGNIS伊尼斯鐵板燒」15席精緻體驗結合生態故事料理

「IGNIS伊尼斯鐵板燒」位於台中市北屯區太原路三段，環境優雅舒適，座位僅15席，採預約制、致力提供每名饕客精緻的用餐體驗；最大亮點在於，主廚將生態議題融入擺盤設計，並隨季節更替調整料理內容，讓每一道菜不僅呈現食材風味，也賦予料理鮮明的故事性，使整體用餐過程兼具視覺、味覺享受與思考深度。

▲「IGNIS伊尼斯鐵板燒」環境優雅舒適，座位僅15席，採預約制。（攝影：楊婷雅）





湯品化身池塘造景，海龜果凍帶出生態議題

季節湯品宛如微型池塘造景，主角為表面煎至金黃酥香的白肉魚，底層鋪有筍片，並以吻仔魚與蓮藕片點綴，層次分明。其中，最大亮點正是以蔬菜湯底製成的果凍海龜，當服務人員在桌邊注入翠綠蔬菜湯底時，果凍緩緩融化，饕客在享受細膩湯品的同時，也巧妙感受到海洋生態保育的概念。

▲季節湯品宛如微型池塘造景，並以蔬菜湯底製成的果凍海龜帶出生態議題。（攝影：楊婷雅）

全球暖化議題融入時令鮮魚

時令鮮魚是本季菜單最吸睛的料理之一，同時也富含環境議題意涵。主廚以全球暖化困境為靈感來發想擺盤設計，透過白色海鹽泡泡與湛藍蝶豆花泡泡，模擬冰川融化注入海洋的景象。厚切鮭魚排表皮煎至金黃焦香，如同孤立小島，置於翠綠羅勒奶醬上，魚肉細膩軟嫩，油脂香氣與羅勒奶醬的草本清香巧妙平衡。鮭魚卵點綴其間、增添海味鮮鹹。

▲時令鮮魚以全球暖化困境為靈感來發想擺盤設計，透過白色海鹽泡泡與湛藍蝶豆花泡泡，模擬冰川融化注入海洋的縮影景象。（攝影：楊婷雅）





「IGNIS伊尼斯鐵板燒」創意與味覺兼具的鐵板燒饗宴

南非鮑魚擺盤同樣極具創意，並呼應海洋保育議題。主廚以木質裝飾物搭配綠海葡萄與海帶芽，還原鮑魚的自然棲息環境。鮑魚肉質彈牙、厚實且脆口，咀嚼間散發純淨海味，完美呈現大海的鮮甜與自然風味，而鯊魚造型餅乾則為整道料理達到畫龍點睛之效；若點「IGNIS伊尼斯鐵板燒」精緻套餐或晚餐套餐則會有嚴選龍蝦，並以純白波浪紋理餐盤呈現，主廚以橘黃色蘭姆龍蝦醬與灰色竹炭元素打造自然環境遭大火洗禮後的意象。波士頓龍蝦蝦肉緊實彈牙，表層覆蓋蝦膏與青醬烘烤精華，鮮甜滋味突出，並帶有温潤的蘭姆酒香氣；無論是慶生或紀念日，都非常適合到「IGNIS伊尼斯鐵板燒」此享受一場創意與味覺兼具的精緻鐵板燒體驗。

▲南非鮑魚擺盤以木質裝飾物搭配綠海葡萄與海帶芽，還原鮑魚的自然棲息環境。（攝影：楊婷雅） ▲「IGNIS伊尼斯鐵板燒」精緻套餐或晚餐套餐則會有嚴選龍蝦，以橘黃色蘭姆龍蝦醬與竹炭元素打造自然環境遭大火洗禮後的意象。（攝影：楊婷雅）





「IGNIS伊尼斯鐵板燒」店家資訊

營業時間：週一～週五 12:00～14:30、17:30～21:30

週六～週日 11:00～15:30、 17:30～21:30

地址：臺中市北屯區太原路三段1190號之1

電話：0937 627 357

線上預約：點此

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