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植物迷必衝！宛如植物園的台中咖啡廳、麵包店「芳奈」，毛小孩也能來。

芳奈 台中咖啡 台中美食
2025-01-09 10:00:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

植物愛好者必來的台中咖啡廳！2019開業的「芳奈」是藏在台中南區的「室內桃源」、複合式生態系咖啡廳，不僅供應咖啡甜點，同時販售老闆Bruce自己生產的麵包，甚至還打造一間充滿綠色植物的玻璃屋。不管是不是植物控，來到「芳奈」都會被滿室綠意給深深療癒。

▲滿室綠意的芳奈，是植物控必去的台中咖啡廳/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲以烘焙起家的芳奈也有販售麵包/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「不要將雞蛋放在同一個籃子裡，但可以放在同一間房子裡。」Bruce笑說，「芳奈」等同於將集結自己的興趣於一屋，其實最早是在南投老家成立小小的工作室、並以烘焙作為創業起點，某天偶然被等車大的鹿角蕨給吸引、遂而一頭栽進植物世界。

「十年前大家都只想要會開花的植物，不會開花的植物都沒人要買。」彼時台灣綠色植物風潮尚未興起，鹿角蕨價格不像現今高不可攀。2019年決定將奶奶的老房子以「芳奈」重生之際，植物自然成了創業拮据的他最好的裝飾，而照顧良好、富有生命力的植物也會帶給空間好的能量；Bruce談起植物，眼底有藏不住的光芒，植物和人一樣有自己的個性，因此他會採取「因材施教」、並以學生來擬人化植物：「陽光型的就讓他待在戶外盡情運動，比較害羞的就安排室內座位、好好聽課。」

▲植物系咖啡廳芳奈的咖啡和甜點也可見花朵點綴其中/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲芳奈內建充滿綠色植物的玻璃屋，植物迷一定會愛/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

此外，熱愛爬蟲類的Bruce還有在「芳奈」養一對變色龍，名字分別是「安娜」和「貝爾」，Bruce會適時讓牠們在吧檯內的樹枝上攀爬。而「芳奈」亦是台中寵物友善咖啡廳，窩客島造訪當日便有熟客帶著毛小孩前來、可愛的白柴亦熟門熟路地向Bruce討零食吃；相信不管是喜歡咖啡、麵包、植物、或動物的人，都能在「芳奈」度過Fun&Nice的台中下午茶時光。

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▲變色龍「貝爾」是芳奈的店寵之一/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲芳奈熟客的帥氣白柴，和老闆Bruce也是好朋友/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

 

芳奈店家資訊

地址：台中市南區崇倫街13號
電話：0919 055 995

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窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

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芳奈

phone0919-055995
place台中市南區崇倫街13號
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美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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