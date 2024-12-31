為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 台中老屋咖啡廳加1！結合花藝的複合式咖啡館「金鶴龐克咖啡」，早餐來吃牛可頌。

台中老屋咖啡廳加1！結合花藝的複合式咖啡館「金鶴龐克咖啡」，早餐來吃牛可頌。

台中咖啡廳 金鶴龐克咖啡 台中美食
2024-12-31 10:14:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
share
記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

台中老屋咖啡廳加一！「金鶴龐克咖啡 Golden Crane Punk Café」鄰近台中國美館、位於台中教育大學附近巷弄，是由一對親切的設計師夫婦所開立的複合式咖啡廳，空間和花藝店共享，不時還會舉辦手作花藝課程，尤其適合對花藝有興趣的咖啡控。

▲▼金鶴龐克咖啡是一間藏在台中教育大學巷弄的老屋咖啡廳/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



將老宅結合花藝的「金鶴龐克咖啡 Golden Crane Punk Café」氛圍相當悠閒、令人放鬆，店裡亦有提供藝術和文學等領域的雜誌書籍，讓獨自前來享受的咖啡控得以邊喝咖啡邊閱讀；而向內延伸的後半部空間很適合舉辦團體活動，若有需求不妨洽詢老闆夫婦。

▲▼金鶴龐克咖啡老屋空間結合花藝，並且會舉辦手作花藝課程/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝


「金鶴龐克咖啡 Golden Crane Punk Café」菜單以咖啡為主，輕食供應「曙光乳酪吐司」與「騎士之宴牛可頌」，自製甜點部分則有「龐貝瑪德蓮」和「焦糖聖杯」；「焦糖聖杯」為草莓口味的焦糖布丁，喜歡口感偏紮實的甜食控、草莓控可以嘗試一下。

推薦閱讀：東京咖啡插旗台中！「ONIBUS COFFEE TAICHUNG」進駐草悟道老佛爺廣場，如置身紅土洞穴喝咖啡。

▲金鶴龐克咖啡的草莓焦糖布丁口感偏紮實、草莓醬甜度突出/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲金鶴龐克咖啡亦有提供可頌等輕食，適合作為早餐/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

 

金鶴龐克咖啡 Golden Crane Punk Café

地址：台中市西區民生路126巷15號
電話：0939-793-007

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#台中咖啡廳
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

金鶴龐克咖啡

phone
place台中市西區台中市西區民生路126巷15號
0.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
0.00
服務品質
0.00
裝潢氣氛
0.00
CP值
0.00
share place
延伸閱讀
【窩畫家專欄】台中超好拍咖啡廳大推薦！瀰漫手作溫度的文青咖啡館，跟著麻糬叔的腳步走訪台中必去打卡點
 宍宍東
2019特「霧」女郎秋冬神級唇彩！台韓妞最愛ETUDE HOUSE全新「誘吻任霧蜜唇粉」，輕輕一抹擁有戀愛般好氣色。
 江文萱
女性荷爾蒙爆炸！閨蜜約會首選「So fashion cafe」
 Walker新發現
「Swing Black Coffee 嗜黑咖啡」提供精準的手沖咖啡，每一杯都完美
 Walker新發現
推薦商品
keyboard_arrow_up