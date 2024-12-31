台中老屋咖啡廳加一！「金鶴龐克咖啡 Golden Crane Punk Café」鄰近台中國美館、位於台中教育大學附近巷弄，是由一對親切的設計師夫婦所開立的複合式咖啡廳，空間和花藝店共享，不時還會舉辦手作花藝課程，尤其適合對花藝有興趣的咖啡控。



▲▼金鶴龐克咖啡是一間藏在台中教育大學巷弄的老屋咖啡廳/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



將老宅結合花藝的「金鶴龐克咖啡 Golden Crane Punk Café」氛圍相當悠閒、令人放鬆，店裡亦有提供藝術和文學等領域的雜誌書籍，讓獨自前來享受的咖啡控得以邊喝咖啡邊閱讀；而向內延伸的後半部空間很適合舉辦團體活動，若有需求不妨洽詢老闆夫婦。▲▼金鶴龐克咖啡老屋空間結合花藝，並且會舉辦手作花藝課程/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「金鶴龐克咖啡 Golden Crane Punk Café」菜單以咖啡為主，輕食供應「曙光乳酪吐司」與「騎士之宴牛可頌」，自製甜點部分則有「龐貝瑪德蓮」和「焦糖聖杯」；「焦糖聖杯」為草莓口味的焦糖布丁，喜歡口感偏紮實的甜食控、草莓控可以嘗試一下。推薦閱讀： 東京咖啡插旗台中！「ONIBUS COFFEE TAICHUNG」進駐草悟道老佛爺廣場，如置身紅土洞穴喝咖啡。 ▲金鶴龐克咖啡的草莓焦糖布丁口感偏紮實、草莓醬甜度突出/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲金鶴龐克咖啡亦有提供可頌等輕食，適合作為早餐/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

金鶴龐克咖啡 Golden Crane Punk Café

地址：台中市西區民生路126巷15號

電話：0939-793-007