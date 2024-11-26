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東京咖啡插旗台中！「ONIBUS COFFEE TAICHUNG」進駐草悟道老佛爺廣場，如置身紅土洞穴喝咖啡。

ONIBUS COFFEE TAICHUNG 台中咖啡廳 台中美食
2024-11-26 21:13:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

東京精品咖啡品牌「ONIBUS COFFEE」 插旗台中啦！「ONIBUS COFFEE TAICHUNG」進駐草悟道老佛爺廣場一樓、二樓為TSUTAYA BOOKSTORE，甫開幕就吸引廣大台中咖啡控前往朝聖。除了咖啡以外，也有甜點與輕食，想來「ONIBUS COFFEE TAICHUNG」享用早午餐也沒問題。

▲東京咖啡品牌「ONIBUS COFFEE」進駐草悟道老佛爺廣場/ WalkerLand窩客島整理提供

▲「ONIBUS COFFEE TAICHUNG」空間設計以紅泥土丘造型為核心/ WalkerLand窩客島整理提供



「ONIBUS COFFEE TAICHUNG」空間設計以紅泥土丘造型為核心，搭配義大利燈具品牌 DANESE 的 FALKLAND 吊燈，令人猶如置身紅土洞穴之中喝咖啡，傳遞人類和自然環境共存的關係；「ONIBUS COFFEE TAICHUNG」動線採內用和外帶分流排隊，倘若不想等候太久，也能外帶咖啡至草悟道享用。

▲「ONIBUS COFFEE TAICHUNG」空間設計以紅泥土丘造型為核心/ WalkerLand窩客島整理提供

▲「ONIBUS COFFEE TAICHUNG」咖啡師/ WalkerLand窩客島整理提供

值得一提的是「ONIBUS COFFEE TAICHUNG」特別向日本陶藝家 yumiko iihoshi 訂製陶杯、濃縮杯等，同時也和春池玻璃合作，運用回收玻璃來設計獨家咖啡杯，呼應永續的理念；餐點部分，有熱那亞青醬雞肉酸種麵包、芽菜歐姆蛋酸種麵包、紅酒漬蘋果肉桂酸種麵包以及提拉米蘇等，採限量供應，午後不少品項皆以完售，建議想嘗試輕食和甜點的讀者早點來報到。

此外，「ONIBUS COFFEE TAICHUNG」的主視覺再度邀請日本知名插畫家 CHALKBOY 延續ONIBUS COFFEE 台北店「以咖啡連結人與土地」的精神、融合台中城市風景進行創作，並且推出一系列限定周邊商品，包括濾掛包、貼紙等。

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▲「ONIBUS COFFEE TAICHUNG」周邊商品/ WalkerLand窩客島整理提供

▲「ONIBUS COFFEE TAICHUNG」周邊商品/ WalkerLand窩客島整理提供
 

 

ONIBUS COFFEE TAICHUNG

地址：台中市北區館前路37號一樓
電話：04 2310 6208

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