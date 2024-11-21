台中蔦屋書店再加一！台中草悟道老佛爺廣場二樓，全新「TSUTAYA BOOKSTORE台中老佛爺店」將於11月22日試營運，是台中人最新的TSUTAYA BOOKSTORE書店，除了超美法式建築之外，還有台中首座SHARE LOUNGE共享空間、限定藝術特展，讓台中文青週末一定要先衝TSUTAYA BOOKSTORE，逛逛蔦屋書店拍美照。



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▲▼蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE台中老佛爺店11/22試營運 / WalkerLand窩客島整理提供



TSUTAYA BOOKSTORE 台中老佛爺店 營業資訊

位於台中草悟道老佛爺廣場二樓的TSUTAYA BOOKSTORE，主打180坪的寬廣空間，結合日系內斂與老佛爺建築的法式優雅，打造全新的打卡地標。建築外觀的白色菱格紋立面搭配珍珠光澤，書店內部則以連續性設計與反射效果，模擬出壯觀書強景觀。同時，書店內自然採光良好，隨著時間與季節變化，映射出不同的藝術氛圍，讓人週末散步、閱讀，享受最有氣質書店風格。▲▼蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE台中老佛爺店 書牆打卡點推薦 / WalkerLand窩客島整理提供在TSUTAYA BOOKSTORE台中老佛爺店，更引進台中首座「SHARE LOUNGE」共享空間。台中粉絲可以在裡面工作、社交、還有會議與派對的多功能空間。共享空間採計時方案收費，並且提供免費飲品、堅果與書刊。不論是工作、開會、唸書打報告，加上飲料喝到飽、零食吃到飽，超適合待上一整天。▲▼SHARE LOUNGE共享空間示意圖 / WalkerLand窩客島整理提供此外，書店開幕期間推出多場藝術與香氛活動，包括田邊竹雲齋的竹藝作品展與三徑就荒的金工陶藝展，讓粉絲沉浸工藝之美。與台灣香氛品牌NAZO合作的聯名香氛蠟燭，以蓮花與白茶為主調，書寫生活故事，還能當作按摩油使用。此外，茶席體驗結合茶與薰香，讓參加者感受嗅覺與味覺的雙重享受，邀你一起探索書香與藝術交融的精緻生活。▲▼TSUTAYA BOOKSTORE台中老佛爺店 開幕必廣特展推薦 / WalkerLand窩客島整理提供

地址：台中市北區館前路39號2樓

電話：04 - 2310 6789