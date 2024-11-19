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路易莎咖啡降價！咖啡系列現省5元 美式咖啡拿鐵咖啡最低55元。

咖啡 路易莎 莊園咖啡 美式 more
2024-11-19 16:25:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：路易莎
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咖啡控的小確幸！連鎖咖啡路易莎是許多上班族開會、學生寫報告的咖啡廳日常，這次路易莎特別回饋咖啡控，宣布自11/20起針對莊園咖啡系列調降5元，從莊園美式咖啡、拿鐵咖啡等，超過5種咖啡品項也都直接現省5元，天天來一杯的咖啡控真的省到很有感。

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▲▼咖啡控優惠 路易莎咖啡莊園系列調降5元 / WalkerLand窩客島整理提供
路易莎 超越精品咖啡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

路易莎咖啡「莊園系列」嚴選來自全球如巴西、衣索比亞、哥倫比亞、薩爾瓦多等地多種頂級的莊園咖啡豆，透過獨家黃金比例調配，是許多咖啡控必喝的路易莎經典品項。為了回饋咖啡控，路易莎咖啡特別針對莊園濃縮系列5大品項，通通推出5元降價優惠，不只幫路易莎咖啡增加競爭力，也增加咖啡控的小確幸。
路易莎 超越精品咖啡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
▲路易莎咖啡莊園系列 5大咖啡皆調降5元 / WalkerLand窩客島整理提供

自11/20起路易莎咖啡「莊園系列」5大品項同步降價，經典「美式黑咖啡」折扣後價格中杯55元，經典「莊園咖啡拿鐵」中杯75元，以及澳洲小拿鐵、特濃小卡布、莊園義式濃縮咖啡也都降價5元，最低一杯55元就能開喝。
路易莎 超越精品咖啡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
▲路易莎咖啡莊園美式 莊園拿鐵調降後最低55元起 / WalkerLand窩客島整理提供

 

路易莎咖啡 降價優惠

活動時間：2024/11/20起
調降後售價：
莊園美式黑咖啡：55元(M)/ 75元(L)
莊園拿鐵：75元(M)/ 95元(M)
特濃小卡布：55元(M)
澳洲小拿鐵：60元(M)
義式濃縮：55元(M)

 

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