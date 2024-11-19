咖啡控的小確幸！連鎖咖啡路易莎是許多上班族開會、學生寫報告的咖啡廳日常，這次路易莎特別回饋咖啡控，宣布自11/20起針對莊園咖啡系列調降5元，從莊園美式咖啡、拿鐵咖啡等，超過5種咖啡品項也都直接現省5元，天天來一杯的咖啡控真的省到很有感。



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▲▼咖啡控優惠 路易莎咖啡莊園系列調降5元 / WalkerLand窩客島整理提供





路易莎咖啡「莊園系列」嚴選來自全球如巴西、衣索比亞、哥倫比亞、薩爾瓦多等地多種頂級的莊園咖啡豆，透過獨家黃金比例調配，是許多咖啡控必喝的路易莎經典品項。為了回饋咖啡控，路易莎咖啡特別針對莊園濃縮系列5大品項，通通推出5元降價優惠，不只幫路易莎咖啡增加競爭力，也增加咖啡控的小確幸。



▲路易莎咖啡莊園系列 5大咖啡皆調降5元 / WalkerLand窩客島整理提供



自11/20起路易莎咖啡「莊園系列」5大品項同步降價，經典「美式黑咖啡」折扣後價格中杯55元，經典「莊園咖啡拿鐵」中杯75元，以及澳洲小拿鐵、特濃小卡布、莊園義式濃縮咖啡也都降價5元，最低一杯55元就能開喝。



▲路易莎咖啡莊園美式 莊園拿鐵調降後最低55元起 / WalkerLand窩客島整理提供





路易莎咖啡 降價優惠

活動時間：2024/11/20起

調降後售價：

莊園美式黑咖啡：55元(M)/ 75元(L)

莊園拿鐵：75元(M)/ 95元(M)

特濃小卡布：55元(M)

澳洲小拿鐵：60元(M)

義式濃縮：55元(M)