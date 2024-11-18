12強戰勝古巴隊！中華隊在11/18晚間棒球12強賽事中，以2:0完封強敵古巴隊，以四勝一敗的好成績晉級4強賽、殺進東京巨蛋。4大超商針對本次擊敗古巴隊勝利，推出多種買一送一優惠組合，為了慶祝晉級，不只有咖啡買一送一，還有思樂冰、霜淇淋買一送一優惠，通通爽吃。



▲▼棒球12強戰勝古巴隊，超商咖啡買一送一、霜淇淋買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供





7-ELEVEN慶祝12強晉級，推出CITY CAFE 濃萃美式 買2送2、CITY TEA 香鑽水果茶 買2送1優惠，還有門市限定思樂冰大杯全口味買1送1。全家便利商店則推出多款飲品「特濃美式/拿鐵(大杯)」以及「旨味日式綠/古早味紅茶/四季春青茶」通通買一送一，還有超人氣「霜淇淋買一送一」超狂優惠一定要衝。



▲▼棒球12強優惠，7-ELEVEN咖啡買一送一、全家霜淇淋買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供





萊爾富慶祝中華隊力拼最佳戰績晉級4強，在11/19 23:59前可享特大杯飲品全品項買一送一，包含咖啡、茶飲、奶茶共16款可選擇。OK超商則延長優惠至11/20，指定糖果餅乾第二件六折、OK聯名茶飲每杯39元，還有爆米花3件99元，應援中華隊前進4強賽。



▲▼棒球12強優惠，萊爾富咖啡買一送一、OK超商第二件六折 / WalkerLand窩客島整理提供









7-ELEVEN 12強賽 贏球優惠

活動期間：11/19-11/20

活動內容：

7-ELEVEN全店指定商品滿120元加贈20點OPENPOINT

CITY CAFE 濃萃美式 買2送2（行動隨時取）

CITY TEA 香鑽水果茶 買2送1（行動隨時取）

韓國農心辛香菇杯麵 買1送1（行動隨時取）

思樂冰大杯全口味買1送1（門市限定）



全家 12強賽 贏球優惠

活動期間：11/19 10:00開賣 -11/20 23:59 隨買跨店取限定

活動內容：

買一送一：霜淇淋、特濃美式/拿鐵(大杯)、旨味日式綠/古早味紅茶/四季春青茶、特大經典美式、卡布奇諾、FamiCollection茉莉四季春



萊爾富 12強賽 贏球優惠

活動期間：即日起至11月19日23:59

活動內容：萊爾富門市推出Hi café 特大杯全品項享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。



OK超商 12強賽 贏球優惠

活動期間：即日起-11/20

活動內容：

1、指定糖果、餅乾：第二件六折

2、OKCAFE X 茗京萃「美聲茶飲」每杯39元

3、OKchoice 爆米花兩種口味任選3件只需99元