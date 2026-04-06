焦糖起司蛋糕快閃台中！承繼台中快閃店5大甜點必吃，提拉米蘇 巧克力布朗尼伴手禮必買。

承繼 CHENG JI快閃進駐台中新光三越，帶來-18°C焦糖起司蛋糕等人氣品項，編輯張人尹表示，這次是承繼首次跨出台北快閃，台中甜點控一定要趁機買起來。

▲承繼 CHENG JI首度台中快閃，以阿里阿德涅之線打造沉浸式甜點展演空間，粉絲可近距離感受品牌理念。



▲承繼 CHENG JI推出-18°C焦糖起司蛋糕，以火槍炙燒打造脆糖外層與滑順內餡。

承繼首度進駐台中快閃

▲承繼 CHENG JI台中快閃於新光三越登場，期間2026/4/1-2026/5/10每日限量供應甜點。

經典蛋糕三款主打登場

▲承繼 CHENG JI提拉米蘇與開心果提拉米蘇主打多層次口感，強調入口同步融合的風味設計。

布朗尼與鳳梨金磚亮點

▲承繼 CHENG JI生巧克力布朗尼降低麵粉比例，打造入口即化的濃郁可可風味。（攝影：張人尹）

▲承繼 CHENG JI香草鳳梨金磚結合鳳梨酸甜與鹹蛋黃酥皮，冷藏後品嚐更具層次。

台中甜點控這次要衝！精品甜點品牌「承繼 CHENG JI」首度進駐台中，帶來期間限定快閃體驗，從空間設計到甜點製作概念，都圍繞「阿里阿德涅之線」展開。台中甜點控這次可以買到超人氣「-18°C焦糖起司蛋糕」以及提拉米蘇、巧克力布朗尼等5大必吃甜點。粉絲不只是在買甜點，更像走進一場浪漫必拍的展演，讓粉絲們要買、也要打卡。承繼於2026/4/1-2026/5/10進駐新光三越台中中港店1F，展開為期40天的期間限定快閃。這次主打每日現貨供應，讓過去需要提前預訂的甜點，粉絲可以直接現場購買。這次快閃店以「阿里阿德涅之線」作為主題，空間設計以金屬質感搭配紅色線條，呼應品牌核心概念，並透過現場影像與QR code呈現製作細節，從焦糖炙燒到原料加熱節奏，都能被一一看見，讓選購過程更有參與感。這次承繼一次帶來多款經典蛋糕，其中包含經典必吃「-18°C焦糖起司蛋糕」透過控制冰點與火槍炙燒五面，打造外層脆糖與內部滑順口感，無需退冰即可食用。人氣款「提拉米蘇」則採用馬斯卡彭起司與三重咖啡工法，讓不同層次在口中同步融合。升級版口味「開心果提拉米蘇」則加入開心果泥與咖啡焦糖，透過溫度變化呈現層次轉換，打造更多層次的風味。除了蛋糕系列之外，承繼也同步推出送禮必買「生巧克力布朗尼、香草鳳梨金磚」。其中，生巧克力布朗尼大幅降低麵粉比例，以可可與水分撐起結構，打造類似奶油口感、近乎入口即化的巧克力質地。另一款「香草鳳梨金磚」則是創意版鳳梨酥，以高酸度鳳梨濃縮搭配白巧克力與波本香草，外層使用高比例鹹鴨蛋黃製作餅皮，呈現酥脆與酸甜交錯的口感，並建議冷藏後品嚐，帶出更明顯層次。

承繼 台中期間限定快閃資訊

活動期間： 2026.04.01 – 2026.05.10

活動地點： 新光三越 台中中港店 1F（臺中市西屯區臺灣大道三段301號）