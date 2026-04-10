漢神洲際必買玩具13間！大人玩具戰鬥陀螺、布丁狗30週年週邊登場，LULU豬盲盒 史迪奇快閃店粉絲必衝。

漢神洲際購物廣場開幕聚焦玩具IP專區，從三麗鷗迪士尼到盲盒與戰鬥陀螺通通入手，編輯張人尹表示，粉絲可鎖定快閃店與熱門品牌規劃逛街路線。

▲漢神洲際購物廣場開幕首日吸引粉絲湧入4樓與5樓，玩具與IP專區成為逛街焦點，13間品牌一次整理（攝影：張人尹）



▲漢神洲際購物廣場集結戰鬥陀螺、盲盒與角色周邊，從童年回憶到收藏模型通通都有可逛（攝影：張人尹）

三麗鷗迪士尼史努比IP商品通通入手

▲漢神洲際購物廣場五樓集結三麗鷗與任天堂角色商品，星奇市與樂玩多提供多樣周邊選擇（攝影：張人尹）



▲漢神洲際購物廣場五樓集結三麗鷗與任天堂角色商品，皮克敏周邊必買（攝影：張人尹）

盲盒戰鬥陀螺人氣玩具引發排隊熱潮

▲漢神洲際購物廣場Funbox Toys主打戰鬥陀螺系列，開幕期間吸引粉絲排隊搶購（攝影：張人尹）



▲漢神洲際購物廣場HOBBY WORLD 鼎美玩具推出盲盒滿488元送LULU泰迪萌粒活動，搭配大型立像成亮點（攝影：張人尹）

快閃店限定登場打造打卡購物新動線

▲野獸國快閃則從4/10至5/18，藥師少女的呢喃動畫新品必買。（攝影：張人尹）

▲漢神洲際購物廣場快閃櫃位延伸至Gracegift與the Butters奶油家族，角色周邊與少女系商品同步登場（攝影：張人尹）

漢神洲際購物廣場 必買IP店家推薦

台中漢神13間買玩具攻略！台中漢神洲際購物廣場即日起正式開幕，玩具與IP專區成為不少粉絲鎖定的重點樓層，大朋友小朋友在開幕首日擠爆4樓與5樓，一次集結多個人氣品牌與快閃櫃位，讓逛街行程多了更多挖寶樂趣。不論是童年回憶戰鬥陀螺系列，或是收藏型模型、盲盒與角色周邊，都能在同一棟百貨中通通入手，讓大小粉絲都能找到適合自己的玩具清單。窩客島整理13間台中漢神洲際買玩具攻略，玩具專賣店、快閃店帶你一次逛。走進「漢神洲際購物廣場」五樓，可以看到多個經典IP集中登場，像是三麗鷗系列在「星奇市」與「樂玩多」都有相關周邊，從可愛角色小物到收藏型商品選擇不少，而「遊戲達人」則主打任天堂系列，包含超人氣「皮克敏、星之卡比」等人氣角色周邊都能買到。四樓則有Miniso快閃店與史努比療癒商品同步登場，讓粉絲們買好買滿。除了經典IP之外，「漢神洲際購物廣場」也主打熱門玩具類型，Funbox Toys帶來多樣兒童玩具與模型商品，其中戰鬥陀螺系列成為開幕話題之一，吸引不少粉絲排隊搶購。HOBBY WORLD 鼎美玩具則主打盲盒系列，還推出滿488元送LULU泰迪萌粒的活動，搭配現場184CM LULU豬立像成為拍照亮點。在四樓空間，「漢神洲際購物廣場」同步規劃多個期間限定快閃店，Miniso自4/10起進駐，以史迪奇為主題帶來多款盲盒與周邊。野獸國快閃則從4/10至5/18，必買咒術迴戰、膽大黨、藥師少女的呢喃等動畫新品，並設置大型氣偶與打卡點。史努比快閃則一路到6/30，推出多款吊飾與療癒小物。不只玩具專賣店，在4樓還有Gracegift快閃店，必買Carebear以及Wasabi bear，同時也有the Butters奶油家族快閃店，滿足少女心。

Funbox Toys（5樓）：必買戰鬥陀螺系列，4/10~4/21原價品享 8 折優惠。

TOMICA小汽車（5樓）：開幕限定「自動爬升 雙向山道組」優惠價2999元。

GAGA Monster （5樓）：來店拍照打卡，就送 「洲際專屬怪獸徽章」。

HOBBY WORLD 鼎美玩具（5樓）：買品牌盲盒滿488元，贈LULU泰迪萌粒一包。

CACO cafe（5樓）4/8-6/30，單筆消費滿 999 元可 349 元加購「布丁狗毛毛手提包」。5/22-6/30，單筆消費滿 1,200 元可 129 元加購「布丁狗絨毛髮帶」。

星奇市（5樓）：開幕期間正價商品 9 折、單筆滿 $799 送史努比或拉拉熊文具乙個。

樂玩多（5樓）：持全館不限金額發票，可兌換IP生活小物一份。

遊戲達人（5樓）：購PS主機贈遊戲片。

野獸國快閃（5樓）：活動期間4/10-5/18

玩具反斗城快閃店（5樓）：活動期間4/10-5/18

Miniso史迪奇快閃店（4樓）：活動期間4/10-7/2

史努比快閃店（4樓）：活動期間4/10-6/30

the Butters奶油家族快閃店（4樓）：活動期間4/10-6/30

Gracegift（4樓）：活動期間4/10-5/31



