麥當勞買一送一！麥當勞X胡同燒肉 炭燒秘醬漢堡，APP加碼買一送一 薯條免費吃。

麥當勞5/27推出胡同燒肉聯名炭燒秘醬漢堡，捲捲薯條同步回歸，編輯張人尹表示，APP年中慶也祭出買一送一與M Point優惠，是速食控月底救星。

麥當勞買一送一吃起來！麥當勞首度跨界聯名「胡同燒肉」推出炭燒秘醬漢堡，用限定沾醬把燒肉店搬到麥當勞裡，同時滿足燒肉控、速食控。除了聯名新品之外，麥當勞APP年中慶也從5/27起開跑，推出多項買一送一限定優惠，必吃辣香鷄翅、薯餅、焦糖奶茶通通買一送一，讓粉絲報稅季月底也能省起來。

▲麥當勞首度聯名胡同燒肉推出炭燒秘醬漢堡，搭配APP買一送一優惠同步開跑。

▲麥當勞推出炭燒風味秘醬麥克鷄塊沾醬，還加送胡同雙人套餐優惠券。

麥當勞聯手胡同燒肉推炭燒秘醬系列

▲麥當勞攜手胡同燒肉打造炭燒秘醬系列，把燒肉店炭香風味直接放進漢堡裡。

捲捲薯條回歸加碼西西里冰美式登場

▲麥當勞人氣捲捲薯條5/27正式回歸，套餐加16元就能升級開吃。

麥當勞APP年中慶買一送一連推三週

▲麥當勞APP年中慶連推三週優惠，人氣餐點與飲料祭出買一送一。



▲麥當勞APP第三週推出M Point兌點8折優惠，月底省荷包也能爽吃速食。

麥當勞炭燒秘醬漢堡系列販售資訊

這次麥當勞首度跨界攜手胡同燒肉，自5/27至6/30限時推出「炭燒秘醬系列漢堡」，以胡同監製的炭燒風味秘醬，把燒肉店常見的炭香風味直接放進漢堡裡。這次聯名系列推出「炭燒秘醬香烙鷄腿堡」、「炭燒秘醬安格斯牛肉堡」以及雙倍肉量的「炭燒秘醬安格斯雙牛堡」。此外，還有「炭燒風味秘醬麥克鷄塊沾醬」，讓粉絲搭配薯條或雞塊自由沾著吃。活動期間只要購買指定套餐，還會加送「胡同雙人套餐優惠券」，原價2880元可用1800元優惠價就能開吃，吃燒肉現省超過一千元。除了胡同燒肉聯名之外，粉絲敲碗已久的「捲捲薯條」這次也確定從5/27起正式回歸。經典螺旋造型搭配胡椒、大蒜與洋蔥調味，捲捲造型也吸引粉絲們拍照打卡發限動。這次除了套餐加16元可升級捲捲薯條之外，也推出「胡同捲捲薯條鷄塊特餐」，一次吃到聯名漢堡、捲捲薯條與麥克鷄塊。另外，McCafé同步推出全新「西西里金選冰美式咖啡」，結合非洲咖啡豆與檸檬糖漿風味，自5/27至9/8期間，套餐飲料選大杯金選冰美式就能免費升級。為了回饋粉絲，麥當勞APP推出年中慶優惠，自5/27到6/16登場，分成三週推出不同優惠。前兩週主打人氣品項買一送一，包含勁辣香鷄翅、薯餅、焦糖奶茶、金選美式咖啡與金選那堤等都有優惠。同時還有購買指定餐組送中薯、麥克鷄塊與OREO冰炫風等活動。第三週則推出M Point點數回饋全面8折，新增麥香魚與麥香鷄套餐兌換選項，讓速食控就算報稅季，月底也不吃土。

販售期間：5月27日至6月30日（若提早售完以提早售完日為準）

售價：

炭燒秘醬安格斯牛肉堡：單點119元；經典套餐189元。

炭燒秘醬香烙鷄腿堡：單點119元；經典套餐189元。

炭燒秘醬安格斯雙牛堡：單點159元；經典套餐229元。

炭燒風味秘醬麥克鷄塊沾醬：單點10元。

炭燒秘醬捲捲薯條特餐：內容包含1份主餐（炭燒秘醬安格斯雙牛堡/炭燒秘醬安格斯牛肉堡/炭燒秘醬香烙鷄腿堡）+ 捲捲薯條+ 4塊麥克鷄塊 +1杯38元飲品。

炭燒秘醬安格斯牛肉堡捲捲薯條特餐：250元

炭燒秘醬香烙鷄腿堡捲捲薯條特餐：250元

炭燒秘醬安格斯雙牛堡捲捲薯條特餐：290元





麥當勞「捲捲薯條」販售資訊

販售期間：5月27日至6月30日（若提早售完以提早售完日為準）

「捲捲薯條」：單點66元，套餐加購價59元

「捲捲薯條配餐」：86元（捲捲薯條+38元飲品）

外送平台限定「捲捲薯條好享餐」：189元起（3份捲捲薯條+2杯38元飲品）





麥當勞APP年中慶優惠整理

首兩週：5月27日（三）日6月9日（二）止。

優惠內容：

買一送一：勁辣香鷄翅（2塊）、薯餅、焦糖奶茶（冰）、金選美式咖啡（冰/熱）、金選那堤（冰/熱）及碳酸飲料等

購買指定餐組就送：中薯/4塊麥克鷄塊/勁辣香鷄翅/OREO冰炫風/麥香魚/麥香鷄/麥脆鷄腿（原味/辣味）等優惠

新品嚐鮮優惠：單點購買捲捲薯條送33元小飲、西西里金選冰美式買一送一等

第三週：6月10日（三）至6月16日（二）止，提供M Point點數兌換全面8折優惠。

優惠內容：