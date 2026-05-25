麥當勞買一送一！麥當勞X胡同燒肉 炭燒秘醬漢堡，APP加碼買一送一 薯條免費吃。

麥當勞5/27推出胡同燒肉聯名炭燒秘醬漢堡，捲捲薯條同步回歸，編輯張人尹表示，APP年中慶也祭出買一送一與M Point優惠，是速食控月底救星。
麥當勞買一送一吃起來！麥當勞首度跨界聯名「胡同燒肉」推出炭燒秘醬漢堡，用限定沾醬把燒肉店搬到麥當勞裡，同時滿足燒肉控、速食控。除了聯名新品之外，麥當勞APP年中慶也從5/27起開跑，推出多項買一送一限定優惠，必吃辣香鷄翅、薯餅、焦糖奶茶通通買一送一，讓粉絲報稅季月底也能省起來。
麥當勞聯手胡同燒肉推炭燒秘醬系列這次麥當勞首度跨界攜手胡同燒肉，自5/27至6/30限時推出「炭燒秘醬系列漢堡」，以胡同監製的炭燒風味秘醬，把燒肉店常見的炭香風味直接放進漢堡裡。這次聯名系列推出「炭燒秘醬香烙鷄腿堡」、「炭燒秘醬安格斯牛肉堡」以及雙倍肉量的「炭燒秘醬安格斯雙牛堡」。此外，還有「炭燒風味秘醬麥克鷄塊沾醬」，讓粉絲搭配薯條或雞塊自由沾著吃。活動期間只要購買指定套餐，還會加送「胡同雙人套餐優惠券」，原價2880元可用1800元優惠價就能開吃，吃燒肉現省超過一千元。
捲捲薯條回歸加碼西西里冰美式登場除了胡同燒肉聯名之外，粉絲敲碗已久的「捲捲薯條」這次也確定從5/27起正式回歸。經典螺旋造型搭配胡椒、大蒜與洋蔥調味，捲捲造型也吸引粉絲們拍照打卡發限動。這次除了套餐加16元可升級捲捲薯條之外，也推出「胡同捲捲薯條鷄塊特餐」，一次吃到聯名漢堡、捲捲薯條與麥克鷄塊。另外，McCafé同步推出全新「西西里金選冰美式咖啡」，結合非洲咖啡豆與檸檬糖漿風味，自5/27至9/8期間，套餐飲料選大杯金選冰美式就能免費升級。
麥當勞APP年中慶買一送一連推三週為了回饋粉絲，麥當勞APP推出年中慶優惠，自5/27到6/16登場，分成三週推出不同優惠。前兩週主打人氣品項買一送一，包含勁辣香鷄翅、薯餅、焦糖奶茶、金選美式咖啡與金選那堤等都有優惠。同時還有購買指定餐組送中薯、麥克鷄塊與OREO冰炫風等活動。第三週則推出M Point點數回饋全面8折，新增麥香魚與麥香鷄套餐兌換選項，讓速食控就算報稅季，月底也不吃土。
麥當勞炭燒秘醬漢堡系列販售資訊
販售期間：5月27日至6月30日（若提早售完以提早售完日為準）
售價：
炭燒秘醬安格斯牛肉堡：單點119元；經典套餐189元。
炭燒秘醬香烙鷄腿堡：單點119元；經典套餐189元。
炭燒秘醬安格斯雙牛堡：單點159元；經典套餐229元。
炭燒風味秘醬麥克鷄塊沾醬：單點10元。
炭燒秘醬捲捲薯條特餐：內容包含1份主餐（炭燒秘醬安格斯雙牛堡/炭燒秘醬安格斯牛肉堡/炭燒秘醬香烙鷄腿堡）+ 捲捲薯條+ 4塊麥克鷄塊 +1杯38元飲品。
炭燒秘醬安格斯牛肉堡捲捲薯條特餐：250元
炭燒秘醬香烙鷄腿堡捲捲薯條特餐：250元
炭燒秘醬安格斯雙牛堡捲捲薯條特餐：290元
麥當勞「捲捲薯條」販售資訊
販售期間：5月27日至6月30日（若提早售完以提早售完日為準）
「捲捲薯條」：單點66元，套餐加購價59元
「捲捲薯條配餐」：86元（捲捲薯條+38元飲品）
外送平台限定「捲捲薯條好享餐」：189元起（3份捲捲薯條+2杯38元飲品）
麥當勞APP年中慶優惠整理
首兩週：5月27日（三）日6月9日（二）止。
優惠內容：
- 買一送一：勁辣香鷄翅（2塊）、薯餅、焦糖奶茶（冰）、金選美式咖啡（冰/熱）、金選那堤（冰/熱）及碳酸飲料等
- 購買指定餐組就送：中薯/4塊麥克鷄塊/勁辣香鷄翅/OREO冰炫風/麥香魚/麥香鷄/麥脆鷄腿（原味/辣味）等優惠
- 新品嚐鮮優惠：單點購買捲捲薯條送33元小飲、西西里金選冰美式買一送一等
第三週：6月10日（三）至6月16日（二）止，提供M Point點數兌換全面8折優惠。
優惠內容：
- M Point點數回饋品項兌點全面8折，全新上架麥香鷄、麥香魚單點與套餐供選擇（主餐搭配中杯可樂＋中薯）。