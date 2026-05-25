Kitty鐵粉搶下單！起士公爵Hello Kitty乳酪蛋糕超萌，迷你杯子版欠買。

起士公爵聯名Hello Kitty推夢幻乳酪蛋糕，超萌造型與杯子蛋糕引爆打卡熱潮，是今夏必吃下午茶。編輯 鄭雅之表示：健康減糖版乳酪蛋糕，吃了也沒負擔！

辦公室的小確幸下午茶時光又有了最新選擇！起士公爵與引領全球時尚的超級巨星Hello Kitty攜手合作，驚喜推出2款超吸睛的「6吋造型乳酪蛋糕」，以及一款結合3種人氣口味的「小小公爵杯子乳酪蛋糕」，把起士公爵最經典的無添加美味換上粉嫩新裝，搭配專屬的精緻禮盒與提袋，為大家的日常下午茶時光帶來滿滿的幸福儀式感，是今年夏天最受矚目的夢幻午茶首選。



▲起士公爵與Hello Kitty驚喜推出夢幻下午茶聯名系列乳酪蛋糕。

▲小小公爵杯子乳酪蛋糕3入組合開箱，附有手提把長型紅盒是辦公室送禮點心首選。





下午茶推薦療癒杯子蛋糕

辦公室的小確幸時光有了最新選擇，這次限定推出的「小小公爵杯子乳酪蛋糕」3入組合，貼心地把精緻份量與超萌包裝完美結合，讓人一口氣就能吃到原味、藍莓與朱古力3種人氣經典口味，小巧療癒的杯子蛋糕換上Hello Kitty限定外衣，無論是當作辦公室閨蜜聚會分享的點心，還是生日派對上的主角，都能讓現場的歡樂氣氛與療癒指數瞬間飆到最高點。



▲小小公爵杯子乳酪蛋糕一次集結原味、藍莓與朱古力3種人氣口味，是網美拍照打卡新寵。





夢幻聯名包裝網美拍照打卡

除了精緻的杯子蛋糕之外，最讓粉絲心動的絕對是蝴蝶結款與甜點款2款「6吋造型乳酪蛋糕」，滿滿的粉嫩細節搭配招牌的紅色蝴蝶結與療癒笑臉，連同專屬禮盒與提袋通通換上限定新裝，從視覺到味蕾都讓人少女心大噴發，不管是拿到公園野餐拍照，還是在家裡辦派對，這款限定甜點都是今年Kitty鐵粉一定要買來先拍照打卡超萌蛋糕。



▲甜點款Hello Kitty乳酪蛋糕開箱，附贈經典紅白條紋造型提袋散發幸福儀式感。





起士公爵無添加純粹乳酪蛋糕

在瘋狂拍照打卡之餘，這款甜點的內在實力更是讓人驚豔，起士公爵一向堅持經典的減法烘焙精神，限定蛋糕「純粹原味乳酪蛋糕」只使用乳酪、蛋與少量糖3種食材，製程中完全不添加任何奶油、鮮奶油、麵粉與水，選用天然牧草飼養的澳洲頂級乳酪，透過水蒸氣低溫蒸烤工法細緻烘焙，並經過12小時的靜置熟成，完美保留濃郁乳香，讓甜點控吃得開心又少負擔。



▲今夏最具話題的甜點款純粹原味乳酪蛋糕，配上白色系滿版手繪Hello Kitty禮盒。

▲頂級澳洲乳酪散發濃郁乳香，起士公爵無添加純粹原味乳酪蛋糕入口綿密滑順。





起士公爵、Hello Kitty聯名品項

6吋Hello Kitty純粹原味乳酪蛋糕（蝴蝶結款、甜點款）

Hello Kitty小小公爵杯子乳酪蛋糕3入組合（原味、藍莓、朱古力各1入）





起士公爵、Hello Kitty聯名優惠

購買限定聯名商品即附贈Hello Kitty專屬設計款禮盒與提袋。

注意事項：所有聯名商品皆為今夏限定，數量有限，售完為止。





甜點控最新甜點清單！

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