2間日本超市插旗漢神洲際！首賣LOPIA冰淇淋，13大必吃加碼推薦。

台中漢神洲際日系超市強勢開幕，LOPIA與咖樂迪聯手插旗北屯，窩客島整理必買攻略帶您輕鬆開逛。編輯 鄭雅之表示：幫你整理好LOPIA必吃推薦了！

台中一次開兩間日本超市！備受期待的台中漢神洲際購物中心於今日盛大開幕，請到兩間風格截然不同的日本超市進駐，包含以頂級肉品聞名的「LOPIA」，以及充滿異國驚喜的「咖樂迪咖啡農場」，讓喜愛日本美食的台中人到此買到失心瘋。此外，窩客島特別整理LOPIA漢神洲際店必買的美食攻略，帶領大家精準鎖定各項超人氣夯品，讓您不用出國就能輕鬆選購最新鮮的日本美味。



▲LOPIA首間販售牛奶冰淇淋攤位，口感濃郁奶香十足，一隻只要40元。(攝影：鄭雅之)

▲台中漢神洲際購物廣場LOPIA盛大開幕，店內規畫豐富的日本生鮮與水果專區，吸引大批民眾前往購物。(攝影：張人尹)





平價到高單價選品都有！

值得注意的是，這間位於漢神洲際的LOPIA在選品邏輯上與其他門市大不相同，特別針對多元客層進行優化。店內商品從親民的平價銅板美食，到高單價的頂級進口食材應有盡有，無論是精打細算的家庭主婦，還是追求高品質生活的質感煮婦，都能在這裡挑選到心儀的商品。這種彈性的定價策略與豐富的貨源，讓不同預算的客群都能享受逛日系超市的樂趣。藉由差異化的經營模式，漢神洲際店成功營造出既接地氣又具備奢華感的購物空間，成為台中購物新指標。



▲超市特別設置日本水果進口專區，販售麝香葡萄、草莓等多種季節性新鮮空運水果。(攝影：鄭雅之)





LOPIA漢神洲際必吃甜點推薦！

甜點控絕對不能錯過LOPIA與東京老字號星野本舖合作的驚喜，雙方聯手開發的「巴特紅豆銅鑼燒」，特別選用屏東萬丹紅豆熬製成綿密紅豆泥，搭配厚實奶油與日本日清麵粉製成的餅皮，每一口都是道地的日本滋味。此外，開幕限定優惠的「草莓聖代」更是誠意滿滿，杯中鋪滿大量新鮮草莓，特價只要128元。漢神洲際限定的「巧克力香蕉蛋捲」則是包入整條巧克力，搭配甜而不膩的巧克力醬看到要先拿一份。



▲LOPIA台中漢神洲際限定草莓聖代特價128元，杯中堆滿大量新鮮草莓與鮮奶油，是每日限量的超人氣甜點。(攝影：鄭雅之)





首間LOPIA冰淇淋就在台中漢神

▲網友推爆款義大利進口提拉米蘇，傳統製法逐層疊加且價格實惠，是架上秒殺美食。(攝影：鄭雅之)



▲LOPIA台中漢神洲際限定巧克力香蕉蛋捲，將整條新鮮香蕉包進原味蛋糕。(攝影：鄭雅之)





獨家韓國料理專區、一人份沙拉杯

在網路社群引發熱議的義大利進口「提拉米蘇」，這次也在台中漢神洲際店霸氣回歸。這款甜點標榜傳統製法逐層疊加，滿滿兩大冰櫃總是吸引大批民眾排隊瘋搶。一旁還有台灣限定的「千層蛋糕」，甜點控也要記得拿一份放進購物籃中。特別值得一提的是，這裡還有首間販售「牛奶冰淇淋」的攤位，一隻只要40元就能享受濃郁奶香。

除了甜點吸睛，LOPIA更首度在台中門市規劃韓國料理區，其中份量驚人的「韓式唐揚雞」一盒僅要349元，非常適合小家庭聚餐分享。為了照顧單身族群，店內也貼心推出一人份的「鮭魚海鮮沙拉杯」與「鰹魚敲敲燒沙拉杯」，讓獨享族也能用百元價格品嚐到最鮮甜的海鮮美味。



▲漢神洲際門市首創韓國料理區，份量驚人的韓式唐揚雞搭配蜂蜜芥末醬口感十足。(攝影：鄭雅之)

▲首次推出鮭魚海鮮沙拉杯與鰹魚敲敲燒沙拉杯，主打一人生魚片與新鮮現做的生食餐飲。(攝影：鄭雅之)





浮誇系和牛便當與日本直送零食新亮點

針對愛吃肉的民眾，LOPIA這次推出的「和牛便當」簡直是誠意天花板，厚實的肉量直接鋪滿整個餐盒，每一口都能吃到和牛獨有的油脂香氣。此外，店內還能找到限定款「爆米花」，包含鹹甜交織的「喜馬拉雅山鹽焦糖風味」與「堅果巧克力風味」，都是逛街必備的零嘴。除了生鮮熟食之外，多款日本空運來台的雜貨也讓民眾不用出國就能買到手軟。



▲LOPIA熟食區超人氣和牛便當，肉量厚實鋪滿餐盒，呈現鮮嫩多汁的日本和牛風味。(攝影：鄭雅之)

▲超市限定販售的爆米花，提供喜馬拉雅山鹽焦糖與堅果巧克力等多種獨家口味。(攝影：鄭雅之)





咖樂迪咖啡農場試營運引發尋寶熱潮

除了超市之外，深受台灣人喜愛的「咖樂迪咖啡農場」將於5月1日展開試營運，這間來自日本的雜貨天堂以招待免費研磨咖啡聞名，獨特的異國情調與充滿驚喜的貨架設計總是讓顧客流連忘返。店內除了販售世界各國的精選咖啡豆，還有各種限定的異國調味料、零食以及酒類商品。隨著試營運消息曝光，許多網友早已準備好要前往挖寶。不管是想尋找獨家進口的日本小物，或是想品嚐手沖咖啡的香氣，咖樂迪的進駐都讓漢神洲際的購物體驗更加完整。



▲咖樂迪咖啡農場將於5月1日正式展開試營運，並預計於5月7日至5月10日舉辦開幕慶特惠活動。(攝影：鄭雅之)

咖樂迪咖啡農場 台中漢神洲際

LOPIA台中漢神洲際 必買推薦

必買甜點系列

草莓聖代 158元，開幕特價128元

巧克力香蕉蛋捲 68元

巴特紅豆銅鑼燒 80元

提拉米蘇 333元

千層蛋糕 168元

牛奶冰淇淋 40元





試營運時間：2026/05/01開幕優惠：05/07~05/10

必買熟食與生鮮

韓式唐揚雞 349元

鮭魚海鮮沙拉杯 189元

鰹魚敲敲燒沙拉杯 139元

和牛便當

巨大握壽司

黑毛和牛肉片





限定零食

LOPIA限定爆米花：158元（喜馬拉雅山鹽焦糖、堅果巧克力風味）





台中漢神洲際必逛亮點！

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