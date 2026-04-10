2間日本超市插旗漢神洲際！首賣LOPIA冰淇淋，13大必吃加碼推薦。

台中漢神洲際日系超市強勢開幕，LOPIA與咖樂迪聯手插旗北屯，窩客島整理必買攻略帶您輕鬆開逛。編輯 鄭雅之表示：幫你整理好LOPIA必吃推薦了！
台中一次開兩間日本超市！備受期待的台中漢神洲際購物中心於今日盛大開幕，請到兩間風格截然不同的日本超市進駐，包含以頂級肉品聞名的「LOPIA」，以及充滿異國驚喜的「咖樂迪咖啡農場」，讓喜愛日本美食的台中人到此買到失心瘋。此外，窩客島特別整理LOPIA漢神洲際店必買的美食攻略，帶領大家精準鎖定各項超人氣夯品，讓您不用出國就能輕鬆選購最新鮮的日本美味。
平價到高單價選品都有！
值得注意的是，這間位於漢神洲際的LOPIA在選品邏輯上與其他門市大不相同，特別針對多元客層進行優化。店內商品從親民的平價銅板美食，到高單價的頂級進口食材應有盡有，無論是精打細算的家庭主婦，還是追求高品質生活的質感煮婦，都能在這裡挑選到心儀的商品。這種彈性的定價策略與豐富的貨源，讓不同預算的客群都能享受逛日系超市的樂趣。藉由差異化的經營模式，漢神洲際店成功營造出既接地氣又具備奢華感的購物空間，成為台中購物新指標。
LOPIA漢神洲際必吃甜點推薦！
甜點控絕對不能錯過LOPIA與東京老字號星野本舖合作的驚喜，雙方聯手開發的「巴特紅豆銅鑼燒」，特別選用屏東萬丹紅豆熬製成綿密紅豆泥，搭配厚實奶油與日本日清麵粉製成的餅皮，每一口都是道地的日本滋味。此外，開幕限定優惠的「草莓聖代」更是誠意滿滿，杯中鋪滿大量新鮮草莓，特價只要128元。漢神洲際限定的「巧克力香蕉蛋捲」則是包入整條巧克力，搭配甜而不膩的巧克力醬看到要先拿一份。
首間LOPIA冰淇淋就在台中漢神在網路社群引發熱議的義大利進口「提拉米蘇」，這次也在台中漢神洲際店霸氣回歸。這款甜點標榜傳統製法逐層疊加，滿滿兩大冰櫃總是吸引大批民眾排隊瘋搶。一旁還有台灣限定的「千層蛋糕」，甜點控也要記得拿一份放進購物籃中。特別值得一提的是，這裡還有首間販售「牛奶冰淇淋」的攤位，一隻只要40元就能享受濃郁奶香。
獨家韓國料理專區、一人份沙拉杯
除了甜點吸睛，LOPIA更首度在台中門市規劃韓國料理區，其中份量驚人的「韓式唐揚雞」一盒僅要349元，非常適合小家庭聚餐分享。為了照顧單身族群，店內也貼心推出一人份的「鮭魚海鮮沙拉杯」與「鰹魚敲敲燒沙拉杯」，讓獨享族也能用百元價格品嚐到最鮮甜的海鮮美味。
浮誇系和牛便當與日本直送零食新亮點
針對愛吃肉的民眾，LOPIA這次推出的「和牛便當」簡直是誠意天花板，厚實的肉量直接鋪滿整個餐盒，每一口都能吃到和牛獨有的油脂香氣。此外，店內還能找到限定款「爆米花」，包含鹹甜交織的「喜馬拉雅山鹽焦糖風味」與「堅果巧克力風味」，都是逛街必備的零嘴。除了生鮮熟食之外，多款日本空運來台的雜貨也讓民眾不用出國就能買到手軟。
咖樂迪咖啡農場試營運引發尋寶熱潮
除了超市之外，深受台灣人喜愛的「咖樂迪咖啡農場」將於5月1日展開試營運，這間來自日本的雜貨天堂以招待免費研磨咖啡聞名，獨特的異國情調與充滿驚喜的貨架設計總是讓顧客流連忘返。店內除了販售世界各國的精選咖啡豆，還有各種限定的異國調味料、零食以及酒類商品。隨著試營運消息曝光，許多網友早已準備好要前往挖寶。不管是想尋找獨家進口的日本小物，或是想品嚐手沖咖啡的香氣，咖樂迪的進駐都讓漢神洲際的購物體驗更加完整。
咖樂迪咖啡農場 台中漢神洲際試營運時間：2026/05/01
開幕優惠：05/07~05/10
LOPIA台中漢神洲際 必買推薦
必買甜點系列
- 草莓聖代 158元，開幕特價128元
- 巧克力香蕉蛋捲 68元
- 巴特紅豆銅鑼燒 80元
- 提拉米蘇 333元
- 千層蛋糕 168元
- 牛奶冰淇淋 40元
必買熟食與生鮮
- 韓式唐揚雞 349元
- 鮭魚海鮮沙拉杯 189元
- 鰹魚敲敲燒沙拉杯 139元
- 和牛便當
- 巨大握壽司
- 黑毛和牛肉片
限定零食
- LOPIA限定爆米花：158元（喜馬拉雅山鹽焦糖、堅果巧克力風味）
台中漢神洲際必逛亮點！
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