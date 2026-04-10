台中燒肉3間新開店！屋馬新品牌「尚屋新韓式烤肉」領軍，漢神洲際美食推薦。

台中漢神洲際燒肉爭霸開打！屋馬新品牌「尚屋」坐擁球場美景，加碼「中山 RED LABEL」與「開丼 燒肉vs丼飯」進駐。編輯 鄭雅之表示：台中果然是燒肉王國！
台中人對燒肉的熱愛完全沒有極限，這次漢神洲際購物中心華麗登場，進駐的燒肉陣容也堪稱是夢幻必吃清單。最受矚目的莫過於屋馬餐飲集團推出的全新力作「尚屋 新韓式烤肉」，還有提供頂級代烤服務的「中山 RED LABEL」，以及讓邊緣人也能嗨吃的「開丼 燒肉vs丼飯 by 胡同」。這 3 個品牌聯手進駐，不僅帶來全台首發的高規格體驗，更讓漢神洲際成為城市聚餐的首選據點，無論是家庭聚餐還是約會，這裡都能滿足肉肉控的渴望。
職人代烤！「中山 RED LABEL」頂級和牛饗宴
若是追求更高規格的用餐體驗，絕對不能錯過位於 5 樓的「中山 RED LABEL」。身為燒肉中山旗下的全新高端品牌，這裡主打全代烤服務，由專業服務員精準掌握日本鹿兒島和牛、Prime 等級安格斯黑牛的最佳熟度。饕客們只需要專心聊天，就能享受到伊比利豬等頂級食材在口中爆發的完美滋味。店內風格優雅精緻，非常適合慶祝紀念日或是需要高度隱私感的商務聚餐，讓吃燒肉也變成一種充滿美感的藝術表演。但目前仍在加緊趕工中，期待開幕的那天。
獨食萬歲！「開丼」聯手胡同燒肉打造一人雙吃的極致享受
誰說吃烤肉一定要揪團，位於 B1 樓層的「開丼 燒肉vs丼飯 by 胡同」是專為單身族與商務客打造的台中獨家亮點。品牌特別強化了一人燒肉雙吃定食，讓你在享受熱騰騰丼飯的同時，也能在桌邊親自體驗現烤高品質肉片的樂趣。結合了胡同燒肉的優質基因，這裡的每一份定食都兼具了飽足感與儀式感。無論是下班後的自我犒賞，還是購物空檔的快速能量補給，這裡都是能讓你隨時隨地開啟一場充滿肉香冒險的最強口袋名單。
屋馬燒肉新品牌「尚屋」韓式燒肉
屋馬餐飲集團旗下的全新韓式烤肉品牌「尚屋 Sangok」正式進駐漢神洲際 6 樓，結合屋馬對肉品的嚴苛堅持與金韓食的道地風味，打造出專屬新世代的韓式燒肉體驗。品牌以熟成為核心概念，空間設計簡約且富有現代質感，明亮舒適的環境非常適合親子族群。值得注意的是，開幕期間百貨同步推出滿仟送佰活動，搭配下載漢神 Plus APP 還有更多購物驚喜，讓你在享受熟成美肉的同時，也能聰明消費賺回饋。
球場首排！戶外座位區高空看洲際棒球場
位於 6 樓的「尚屋 新韓式烤肉」擁有一個無敵的隱藏版優勢，那就是視野絕佳的戶外座位區。這裡可以直接近距離眺望台中洲際棒球場，無論是中華職棒賽季開打時的熱血吶喊，還是遇到大咖歌手舉辦演唱會時，坐在這裡都能第一時間感受現場氣氛，甚至能輕鬆「聽漏音」享受音樂饗宴。這種結合美食與頂級視野的用餐空間，讓燒肉體驗不再只限於室內，更多了一份與城市脈動連結的悠閒感，絕對是球迷與音樂愛好者的聚餐首選。
台中漢神洲際燒肉必吃清單
- 中山 RED LABEL（5F 全台首家）
亮點：專人代烤服務、日本鹿兒島和牛、伊比利豬。
特色：免動手尊榮體驗，適合節慶聚餐。
- 尚屋 新韓式烤肉」（6F 全台首家）
亮點：屋馬最新品牌、冷藏熟成工法、韓國直送醬料。
特色：輕負擔菜單設計，質感聚會首選。
- 開丼 燒肉vs丼飯 by 胡同」（B1F 台中獨家）
亮點：一人燒肉雙吃、胡同聯名肉質。
特色：快速、高品質定食，單身用餐友善。
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