台中燒肉3間新開店！屋馬新品牌「尚屋新韓式烤肉」領軍，漢神洲際美食推薦。

台中漢神洲際燒肉爭霸開打！屋馬新品牌「尚屋」坐擁球場美景，加碼「中山 RED LABEL」與「開丼 燒肉vs丼飯」進駐。編輯 鄭雅之表示：台中果然是燒肉王國！

台中人對燒肉的熱愛完全沒有極限，這次漢神洲際購物中心華麗登場，進駐的燒肉陣容也堪稱是夢幻必吃清單。最受矚目的莫過於屋馬餐飲集團推出的全新力作「尚屋 新韓式烤肉」，還有提供頂級代烤服務的「中山 RED LABEL」，以及讓邊緣人也能嗨吃的「開丼 燒肉vs丼飯 by 胡同」。這 3 個品牌聯手進駐，不僅帶來全台首發的高規格體驗，更讓漢神洲際成為城市聚餐的首選據點，無論是家庭聚餐還是約會，這裡都能滿足肉肉控的渴望。



▲尚屋Sangok韓式燒肉拼盤精選頂級牛肉原肉現切，透過冷藏熟成工藝鎖住牛肉最鮮甜的肉汁風味。(攝影：鄭雅之)

職人代烤！「中山 RED LABEL」頂級和牛饗宴

若是追求更高規格的用餐體驗，絕對不能錯過位於 5 樓的「中山 RED LABEL」。身為燒肉中山旗下的全新高端品牌，這裡主打全代烤服務，由專業服務員精準掌握日本鹿兒島和牛、Prime 等級安格斯黑牛的最佳熟度。饕客們只需要專心聊天，就能享受到伊比利豬等頂級食材在口中爆發的完美滋味。店內風格優雅精緻，非常適合慶祝紀念日或是需要高度隱私感的商務聚餐，讓吃燒肉也變成一種充滿美感的藝術表演。但目前仍在加緊趕工中，期待開幕的那天。

▲中山REDLABEL嚴選頂級日本鹿兒島和牛，細緻大理石紋路油脂展現高品質燒肉誠意，讓肉食控享受極致味覺饗宴。



獨食萬歲！「開丼」聯手胡同燒肉打造一人雙吃的極致享受

▲開丼必點招牌現烤雞腿排定食，肉質鮮嫩多汁搭配半熟溫泉蛋讓人垂涎欲滴，是食肉族不能錯過的美味。(攝影：鄭雅之)



誰說吃烤肉一定要揪團，位於 B1 樓層的「開丼 燒肉vs丼飯 by 胡同」是專為單身族與商務客打造的台中獨家亮點。品牌特別強化了一人燒肉雙吃定食，讓你在享受熱騰騰丼飯的同時，也能在桌邊親自體驗現烤高品質肉片的樂趣。結合了胡同燒肉的優質基因，這裡的每一份定食都兼具了飽足感與儀式感。無論是下班後的自我犒賞，還是購物空檔的快速能量補給，這裡都是能讓你隨時隨地開啟一場充滿肉香冒險的最強口袋名單。

▲尚屋戶外座位區提供絕佳景觀，讓饕客在享受台中韓式烤肉的同時也能擁有與球場首排景觀。(攝影：鄭雅之)

屋馬燒肉新品牌「尚屋」韓式燒肉

屋馬餐飲集團旗下的全新韓式烤肉品牌「尚屋 Sangok」正式進駐漢神洲際 6 樓，結合屋馬對肉品的嚴苛堅持與金韓食的道地風味，打造出專屬新世代的韓式燒肉體驗。品牌以熟成為核心概念，空間設計簡約且富有現代質感，明亮舒適的環境非常適合親子族群。值得注意的是，開幕期間百貨同步推出滿仟送佰活動，搭配下載漢神 Plus APP 還有更多購物驚喜，讓你在享受熟成美肉的同時，也能聰明消費賺回饋。

▲尚屋特色熟成豬肉選用南投高山優質原肉，分量十足的五花肉與梅花肉展現出極致的柔嫩層次。(攝影：鄭雅之) ▲手刀現切燒肉片展現職人手藝，尚屋堅持新鮮原肉現點現切以確保消費者品嚐到最完美的韓式燒肉風味。(攝影：鄭雅之)





球場首排！戶外座位區高空看洲際棒球場

位於 6 樓的「尚屋 新韓式烤肉」擁有一個無敵的隱藏版優勢，那就是視野絕佳的戶外座位區。這裡可以直接近距離眺望台中洲際棒球場，無論是中華職棒賽季開打時的熱血吶喊，還是遇到大咖歌手舉辦演唱會時，坐在這裡都能第一時間感受現場氣氛，甚至能輕鬆「聽漏音」享受音樂饗宴。這種結合美食與頂級視野的用餐空間，讓燒肉體驗不再只限於室內，更多了一份與城市脈動連結的悠閒感，絕對是球迷與音樂愛好者的聚餐首選。

▲尚屋特色飲品草莓牛奶與超級綠拿鐵，不僅外觀亮眼適合拍照更是搭配韓式烤肉的最佳清爽組合。(攝影：鄭雅之) ▲尚屋戶外用餐區可直接近距離眺望台中洲際棒球場，是球迷看球賽與聽演唱會漏音的最強美食基地。(攝影：鄭雅之)









台中漢神洲際燒肉必吃清單

中山 RED LABEL（5F 全台首家）

亮點：專人代烤服務、日本鹿兒島和牛、伊比利豬。

特色：免動手尊榮體驗，適合節慶聚餐。





亮點：專人代烤服務、日本鹿兒島和牛、伊比利豬。 特色：免動手尊榮體驗，適合節慶聚餐。 尚屋 新韓式烤肉」（6F 全台首家）

亮點：屋馬最新品牌、冷藏熟成工法、韓國直送醬料。

特色：輕負擔菜單設計，質感聚會首選。





亮點：屋馬最新品牌、冷藏熟成工法、韓國直送醬料。 特色：輕負擔菜單設計，質感聚會首選。 開丼 燒肉vs丼飯 by 胡同」（B1F 台中獨家）

亮點：一人燒肉雙吃、胡同聯名肉質。

特色：快速、高品質定食，單身用餐友善。





台中漢神洲際必逛、必吃推薦！

推薦閱讀：LOPIA和牛買一送一搶！LOPIA漢神洲際新開，13大優惠 必買推薦。

推薦閱讀：台中漢神洲際樓層分布！500家品牌全公布，獨家美食、停車資訊懶人包。

推薦閱讀：半價鰻魚飯先衝！うなぎ四代目菊かわ插旗台中漢神洲際，限定必吃推薦。





台中漢神洲際必吃燒肉更多照片

▲尚屋Sangok除了頂級燒肉更有道地韓式料理，厚實酥脆的海鮮煎餅與濃郁泡菜鍋是台中韓式烤肉必點組合。(攝影：鄭雅之)

▲開丼經典日出燒肉丼大份量肉增量選擇，滿足所有肉肉控。(攝影：鄭雅之)