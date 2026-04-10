LOPIA和牛買一送一搶！LOPIA漢神洲際新開，13大優惠 必買推薦。

台中漢神洲際購物廣場終於開了，要先逛LOPIA！日本超人氣超市品牌LOPIA強勢進駐漢神洲際，開幕首日便祭出極具誠意的「黑毛和牛」買一送一活動回饋台中人，現場營造出熱鬧歡樂的日式祭典氛圍。這裡不僅有專業肉舖背景的高品質肉品，更集結了各式各樣日本產地直送的生鮮與熟食，讓喜愛精緻日系食材的消費者不用飛出國，在台中就能享受與日本同步的美味體驗，絕對是近期最具搜尋度的生活熱點。



▲日本人氣超市LOPIA進駐台中漢神洲際，圖為舊資料示意非現場照。(攝影：鄭雅之)

▲LOPIA台中漢神洲際熟食區一樣是人氣必搶。(攝影：張人尹)





LOPIA漢神洲際開幕優惠

以肉舖起家的LOPIA對品質極其講究，這次開幕特別針對靈魂核心黑毛和牛推出驚喜活動，首日限定「黑毛和牛燒肉片」直接買一送一讓肉食控瘋狂，4月10日當天更有1貫只要20元的肥美「鮭魚壽司」可以搶購。此外，連續三天的開幕特賣還包含「雙倍起司瑪格麗特披薩」以及每日限量的「日本產蘋果」，親民的價格與多樣化的折扣組合，無論是想幫家裡冰箱補貨，還是想來現場大快朵頤，都絕對不能錯過這波超級折扣。



▲LOPIA漢神洲際開幕首日，人氣黑毛和牛買一送一。(攝影：張人尹)





推薦必買掃貨清單不藏私分享

來到LOPIA絕對有幾樣推薦必買的明星商品要先收進購物車，首推肉食控最愛的「黑毛和牛」系列與視覺震撼的「五目海鮮散壽司」，還有份量十足的「鰻魚玉子丼」也是打卡常客。甜點愛好者則必衝日本金賞肯定的「北海道焦香起司蛋糕」，以及口感絲滑濃郁的「厚治函館布丁」。這些高CP值的日系好物與現做熟食，搭配特價中的「日式冷麵」與「深煎胡麻醬」，隨手一買都能讓家中的餐桌充滿儀式感，趕緊趁著活動期間衝一波。



▲LOPIA台中漢神洲際開幕優惠，人氣巨大鮭魚壽司一貫才20元。(攝影：張人尹)





職人精神打造精緻生活饗宴

這間源自神奈川的超市品牌始終堅持個店主義，專注於極致的生鮮與熟食饗宴，完全不販售任何生活雜貨的職人精神讓品牌更具特色。店內隨處可見繽紛的祭典元素，甚至連總經理都會親自在社群與網友互動，展現出極具親和力的品牌形象。無論是為了高品質肉品而來的饕客，或是尋找稀有日本好物的愛好者，台中漢神洲際店都將提供最道地的日式購物環境，在日常的採買過程中，也能感受到如同出國旅遊般的愉快與新鮮感。



▲日本超市LOPIA嚴選日本產蘋果，於開幕優惠中推出限時特價。(攝影：張人尹)

LOPIA漢神洲際店 開幕優惠

活動期間：2026/04/10（五）至2026/05/10（日）

優惠內容：

4/10 一日限定

黑毛和牛燒肉片（中）：298元（買1送1）

鮭魚壽司：每貫 20元





黑毛和牛燒肉片（中）：298元（買1送1） 鮭魚壽司：每貫 20元 4/10至4/12 限時特惠

黑毛和牛沙朗牛排：一塊入 特價298元、兩塊入 特價268元

五目海鮮散壽司」：388元

日本產蘋果（每日限100箱）：1顆 59元、2顆 100元

雙倍起司瑪格麗特披薩：250元

台灣產去骨雞腿肉：每100g 25元





黑毛和牛沙朗牛排：一塊入 特價298元、兩塊入 特價268元 五目海鮮散壽司」：388元 日本產蘋果（每日限100箱）：1顆 59元、2顆 100元 雙倍起司瑪格麗特披薩：250元 台灣產去骨雞腿肉：每100g 25元 4/11、4/12 週末限定

黑毛和牛內腿牛排：每100g 198元

台灣產豬戰斧：每100g 38元

台灣產雞柳（特大）：每100g 18元





黑毛和牛內腿牛排：每100g 198元 台灣產豬戰斧：每100g 38元 台灣產雞柳（特大）：每100g 18元 品牌好物特價

LOPIA球形爆米花、米果：89元

QP工房深煎胡麻醬系列：88元

LOPIA日式拉麵、冷麵（4食入）：139元





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