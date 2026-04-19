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2026台日鐵道之旅！憑阿里山林鐵支線票根，免費暢遊日本黑部峽谷絕景與大井川昭和風情。

2026-04-19 08:00文字：編輯 李維唐 圖片提供:農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處
編輯 李維唐

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台日鐵道情誼再升級，資深編輯李維唐指出，這次互惠活動不僅是40週年情誼的展現，更是一場深度的跨國文化移動。透過票根再利用，讓台灣旅客能低門檻體驗日本經典的山岳鐵道路線。

隨著2026年春季來臨，喜愛鐵道旅行的國人迎來一項重大驚喜。農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處於4月13日宣布，為了深化台日鐵道情誼，將攜手日本著名的「黑部峽谷鐵道」與「大井川鐵道」，推出全新一波的期間限定票券互惠活動 。這項合作不僅讓國人能從雲霧繚繞的阿里山延伸至日本的山岳鐵道，更讓手中的票根轉化為通往異國絕景的通行證 。

▲日本黑部峽谷鐵道逍遙客車穿梭於壯麗的V字型峽谷與紅葉絕景之中 。圖／農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供；窩客島編輯李維唐整理
▲日本黑部峽谷鐵道逍遙客車穿梭於壯麗的V字型峽谷與紅葉絕景之中 。圖／農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供；窩客島編輯李維唐整理

絕美V字型峽谷：黑部峽谷鐵道宇奈月路線巡禮

對於追求視覺震撼的旅客而言，日本黑部峽谷鐵道絕對是行程中的亮點 。這條以深邃V字型峽谷與秋季火紅楓景聞名的路線，自2013年與阿里山林鐵締結姊妹鐵道以來，一直是兩國文化交流的指標 。自2026年4月20日起至11月30日止，凡持有中華民國護照的臺灣旅客，只要憑使用過的阿里山林業鐵路「支線周遊二日券」及本人護照，即可前往黑部峽谷鐵道免費兌換「宇奈月-當日運行終點」的來回車票 。坐在開放式的車廂內，旅客能近距離感受大自然的鬼斧神工，飽覽峽谷沿線的壯麗風光 。

昭和復古浪漫：大井川鐵道40週年慶祝獻禮

若您偏好濃厚的懷舊氛圍，大井川鐵道提供的「昭和風景」將是不二之選 。大井川鐵道與阿里山林鐵的緣分可追溯至1986年，今年適逢締結姊妹鐵道40週年，雙方合作力度再升級 。除了先前推出的「阿里山號X井川線」塗裝列車與聯名商品外，2026年4月25日至12月31日期間，同樣憑阿里山林鐵「支線周遊二日券」及護照，即可在現場兌換「大井川本線一日周遊券」 。這條路線不僅能領略復古的鐵道風情，沿途更有廣袤的靜岡茶園與療癒的川根溫泉，讓鐵道之旅增添更多在地生活的文化深度 。

跨國鐵道互惠資訊：把握期間限定兌換優惠

此次互惠活動是林鐵處處長王昭堡致力推動國際交流的具體成果，旨在將厚實的國際友誼轉化為給遊客最實質的回饋 。旅客在兌換前需注意，適用對象僅限持有中華民國護照之臺灣旅客，且兌換憑證必須是已使用的阿里山林業鐵路「遊樂區內支線周遊二日券」 。黑部峽谷鐵道的兌換期為2026年4月20日至11月30日，大井川鐵道則從2026年4月25日延長至年底12月31日 。由於票券詳細兌換細節與使用規定依各鐵道公司而異，建議出發前先行至阿里山林鐵處官網的活動專區查詢最新資訊 。

▲大井川鐵道夜行列車散發濃厚的昭和復古氛圍，是鐵道迷心中經典的風景 。圖／農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供；窩客島編輯李維唐整理
▲大井川鐵道夜行列車散發濃厚的昭和復古氛圍，是鐵道迷心中經典的風景 。圖／農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供；窩客島編輯李維唐整理

2026台日鐵道票券互惠活動總整理

從阿里山林鐵延伸日本鐵道之旅 

活動對象：持有中華民國護照之臺灣旅客 
兌換憑證：已使用之阿里山林業鐵路「遊樂區內支線周遊二日券」及本人護照 

路線一：黑部峽谷鐵道（V字型峽谷與絕美楓紅）

活動時間：2026年4月20日至2026年11月30日止 
活動內容：免費兌換「宇奈月-當日運行終點」來回車票 
景點特色：以深邃峽谷景觀與秋季楓紅聞名 

路線二：大井川鐵道（昭和復古風與靜岡茶園）

活動時間：2026年4月25日至2026年12月31日止 
活動內容：免費兌換「大井川本線一日周遊券」 
景點特色：具備濃厚昭和時代感、靜岡茶園與川根溫泉等景點 

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