2026母親節飯店優惠懶人包！福容大飯店2900元起入住、Buffet送龍蝦、美學藝術展全攻略。

在溫馨五月的節日氛圍中，福容大飯店整合全台分店資源，透過餐飲、住宿與藝文展覽打造全方位的慶祝提案 。資深編輯李維唐指出，現今母親節市場已從單純吃飯轉向深度體驗，福容今年結合文化創意與高空景觀的策略，不僅提升了品牌的價值感，更精準切中了高端與家庭消費客群對節日儀式感的多元追求 。

隨著溫暖的五月鄰近，如何為辛勞的母親規劃一場兼具質感與溫度的節日慶祝，成為許多家庭討論的焦點。福容大飯店連鎖體系今年特別針對母親節，整合旗下北中南各分店資源，打破過往單一的餐飲模式，由精緻的日式與中式桌宴出發，延伸至高空美景饗宴、異國自助百匯，甚至結合了藝文展覽與專業SPA療程。這不僅是一場味蕾的旅行，更是一次身心靈的全面洗禮，旨在讓每一位參與其中的母親，不論是身處熱鬧的三代同堂大匯聚，或是小家庭的精緻聚首，都能在細膩的款待中，刻劃下專屬的節慶記憶。

▲福容淡水漁碼店田園西餐廳推出韓國美食節自助百匯，並結合Live演唱，營造熱鬧歡愉的節慶氛圍。圖／福容淡水漁碼店提供；窩客島編輯李維唐整理



匠心獨具的主題宴席：從歷史韻味到日式精緻美學

為了賦予節慶餐飲更深厚的文化底蘊，福容大飯店各店在菜單設計上展現了極高的敘事力。福容台北一館的順園日式料理，以職人精神打造期間限定套餐，價格自1580元起，從山椒花胡麻車蝦的細膩開場，到炭火鱈魚卜口刺身、生蠔博多燒與四品味牛小排的層次堆疊，最後以清爽的白子柚香昆布汁與季節果物優雅收尾。而福容淡水漁碼店則展現了極具在地色彩的創意，以歷史為引推出「滬尾宴1002－法軍大砲擊」主題宴席，每桌13800元+10%，將濃厚的情感轉化為舌尖上的溫暖。此外，福容福隆店與福容花蓮店也分別結合了現場樂團演出與頂級食材，如伊比利豬肋排與龍虎斑，讓餐桌不僅是聚餐之處，更是感官與藝術交織的舞台。

▲福容福隆店4月30日前預訂田園西餐廳，加贈媽媽「奶焗蒔蘿蒸波士頓龍蝦」半隻。圖／福容福隆店提供；窩客島編輯李維唐整理

品味藝術與甜蜜蜜語：跨界合作提升節日儀式感

除了餐飲與住宿，福容大飯店今年更導入了藝術與公益元素，讓母親節的祝福更具層次。福容桃園店在推出8800元+10%的六人桌席之餘，特別與公益單位合作贈送手作玫瑰花，並邀請民眾欣賞「綻．萬象物語－劉桂美藝術展」，讓母親在品味美食時也能沉浸於花鳥彩墨的詩意之中。針對甜點愛好者，福容桃園機捷A8店則推出了限量蛋糕「馨香‧蜜語」，6吋定價1280元，以哈密瓜與卡士達碰撞出清甜不膩的細緻口感。這些細節的點綴，搭配嘉義福容voco酒店高空粵式饗宴與高雄店的實惠桌菜優惠，讓節日的儀式感從五感體驗中自然流露。

▲嘉義福容voco酒店福粵樓推出「福粵傳情‧寵愛媽咪」，獻上一桌誠意滿滿的高空粵式饗宴。圖／嘉義福容voco酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



輕旅行住房提案：2900元起與媽咪共度跳島與山城慢生活

若想安排一段放鬆的輕旅行，福容徠旅連鎖品牌推出的「揪媽咪，一起徠旅行」專案提供了極具吸引力的選擇。從北台灣的都會風情到南台灣的碧海藍天，各具特色的客房與優惠房價讓全家出遊不再有負擔。墾丁店打出雙人入住2900元起的超親民價格；而全新的澎湖店則提供3500元起的體驗價，邀請媽咪感受跳島漫遊的魅力。此外，林口、中壢（含IKEA主題客房）、水里與高雄分店也分別針對美食血拼、山城漫步與藝文薰陶推出專屬房價。即日起至2026年5月9日，凡入住即享有交誼廳免費零食飲品與各項貼心設施。透過這場說走就走的旅行，讓媽媽在溫馨五月徹底卸下日常疲憊，享受最純粹的幸福時光。

▲福容徠旅連鎖推出「揪媽咪，一起徠旅行」住房專案，體驗跳島漫遊，徠旅澎湖雙人入住3500元起。圖／福容徠旅連鎖提供；窩客島編輯李維唐整理

福容寵愛媽咪餐飲與住房專案

活動時間：即日起至2026/05/09止（各店詳細日期依官方公告為準）

活動內容：

住宿優惠：福容徠旅墾丁店雙人入住2900元起，其他分店如水里、林口、中壢、澎湖等地亦有專屬優惠房價 。

餐飲好禮：福隆店4月30日前預訂桌菜贈送奶焗波士頓龍蝦或蛋糕 。

專屬活動：桃園店舉辦劉桂美藝術展，並與公益單位合作贈送手作玫瑰花 。

高空饗宴：嘉義福容voco酒店母親節限定Buffet每位1680元+10%並加贈南歐紅霞焗龍蝦 。

福容大飯店官方網站：https://www.fullon-hotels.com.tw/tw/