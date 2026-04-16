淡水人久等了！淡江大橋5/12通車，240秒煙火秀、星空音樂會連玩一個月。

淡江大橋 5 月正式通車！4 /18由路跑煙火秀搶先開場。超Chill星空音樂會、野餐活動與避開人潮接駁攻略。編輯 鄭雅之表示：決定要去淡水看日落！

淡水人真的久等了，備受矚目的淡江大橋確定於 5/12 正式通車！這座橫跨淡水與八里的絕美橋梁，不僅縮短兩地往返時間達 25 分鐘，更規劃一系列慶祝活動。首先由4/18 的路跑與 4/19 的自行車賽拉開序幕，讓參與民眾在通車前夕，能用雙腳或鐵馬親自登上橋面，近距離飽覽絕美的淡水河口景致與大師級的建築工藝。

▲淡水漁人碼頭欣賞淡江大橋日落美景，夕陽餘暉映照橋身成最新熱門打卡景點。 ▲鳥瞰淡江大橋全景與圓環引道，串聯淡水八里生活圈並大幅縮短交通通勤時間。





首波路跑迎煙火！運動美景雙重饗宴

最受期待的首場大型活動在4/18下午熱烈展開，預計吸引 7000 名跑者共同參與。賽事規劃 21K 新市鎮組、10K 輕軌組與 5K 漫遊組，完美融合淡水夕陽美景與宏偉工程。最令人興奮的是，活動結束後預計於18點30分後施放約4分鐘的璀璨煙火。這場屬於跑者的專屬福利，讓人在揮汗運動後，能以最浪漫的方式慶祝完賽，並親眼目睹淡江大橋在夜空下的耀眼瞬間。



▲新北淡江大橋即將通車，將於4/18舉辦淡江大橋路跑活動，結束後將有4分鐘煙火秀。





八里接駁最順暢！聰明避開遶境人潮

由於路跑首日適逢淡水媽祖遶境，市區交通預計會非常壅塞。主辦單位建議大家多多利用大眾運輸，報名者可優先前往八里端停車，並在十三行文化公園、博物館或行政中心搭乘免費接駁車。只要憑號碼布就能輕鬆過橋抵達會場，避開淡水端的交通管制。自行車愛好者則可在 4 月 19 日早晨由八里端憑帽貼騎上橋，用低碳環保的方式，體驗淡水與八里連成一線的全新感受。

▲淡江大橋寬闊橋面，單塔不對稱斜張橋設計展現宏偉建築工藝與遼闊視野。





藝術與音樂齊發！連玩一個月嘉年華

除了首週的動態賽事，接下來的週末更有許多驚喜。4/25 與 4/26 將分別舉辦健行與大遊行。進入 5 月後的節目更精彩，5/2 有浪漫的星空音樂會，5/3 則規劃了野餐體驗。重頭戲則是 5 月 9 日的通車典禮，屆時將有雲門舞集首演與無人機秀。大家記得提早卡位，除了漁人碼頭，對岸的八里左岸河濱公園也是觀賞大橋與煙火的絕佳秘密基地，陪大家度過美好的通車前夕。

▲必收藏淡海輕軌淡江大橋紀念票卡，微光晨曦與餘暉日暮兩款設計限量發售。 ▲淡江大橋流線型橋體在燈光點綴下化身河口最閃耀的指標建築。

淡江大橋通車 活動資訊

正式通車日期： 115 年 5 月 12 日



首波路跑活動： 4 月 18 日 14 點 00 分開始。18 點 30 分後有閉幕煙火

首波自行車活動： 4 月 19 日上午

後續系列活動：

4 月 25 日：好朋友一起來瞧橋「健行活動」

4 月 26 日：在一起、走上橋「大遊行」

5 月 2 日：星空音樂會

5 月 3 日：我和大橋在一起「躺平野餐」

5 月 9 日：感恩、美好之夜「通車典禮、煙火秀」





淡江大橋路跑 交通建議

避塞車首選： 4 月 18 日淡水市區遶境管制，建議搭乘「淡海輕軌」或由「八里端」搭乘接駁車。

免費接駁服務： 八里區行政中心、十三行博物館、文化公園（憑號碼布搭乘）。





淡江大橋路跑煙火閉幕 觀賞點推薦

煙火觀賞點： 淡水漁人碼頭、八里左岸、十三行文化公園。





淡江大橋 輕軌紀念一日票

限量收藏： 4 月 16 日起於淡海輕軌紅樹林站、漁人碼頭站販售「紀念版一日票」。





雙北景點這樣玩！

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