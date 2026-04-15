黑咖啡控必看！UCC BLACK濃韻新裝登場，AKIRA質感演繹日本原裝職人風味。

UCC BLACK進入台灣市場22年，以日本原裝與三段溫度滴濾工法建立深厚口碑 。資深編輯李維唐指出，品牌邀請AKIRA代言不僅是形象加乘，更是將黑咖啡的專業定位從機能飲品昇華為一種純粹的生活哲學 。

當黑咖啡在台灣從一種功能性飲品，轉變為展現個人品味的態度選擇，UCC BLACK始終站立於潮流的最前線。自2004年正式進入台灣市場以來，這款標榜無糖、無香料且日本原裝進口的黑咖啡，不僅陪伴消費者走過20年的光陰，更見證了咖啡文化從普及化邁向精緻化的轉變。UCC集團作為世界首創罐裝咖啡的先驅，始終堅持以深厚的技術底蘊與一貫的品質承諾，在台灣深耕22年。其經典的SOT罐裝系列累積銷售量驚人，空罐串接起來甚至可環繞地球一周，這份數據背後代表的是台灣消費者對於品牌長期以來的信賴，以及UCC BLACK用「堅持」所堆疊出的品牌軌跡。

▲黑咖啡專家UCC BLACK發表2026全新品牌概念「堅持純粹」，由品牌大使AKIRA展現專注且堅定的職人態度。圖／優仕咖啡股份有限公司提供；窩客島整理



AKIRA首度代言演繹品牌質感

進入2026年，UCC BLACK宣告邁入品牌全新階段，首度邀請台灣品牌大使AKIRA（黑澤良平）正式亮相。AKIRA在演藝事業上展現的專注、自律與穩健的專業形象，與UCC BLACK對品質一絲不苟的追求高度契合。對於這次合作，AKIRA感性表示，在日本成長的過程中，UCC BLACK一直是生活中深刻的存在。他認為黑咖啡不只是一瓶飲品，更代表一種對風味的堅持。這種直接、不加修飾的表現方式，正如同他在人生與事業道路上的自我要求。對他而言，專注與堅持不只是過程，更是一種讓自己隨時回到最佳狀態、重新聚焦的力量，唯有真正走過且持續投入的人，才能領會其中深層的風味。

▲AKIRA首度擔任UCC BLACK台灣品牌大使，出席發布記者會親自詮釋「堅持的才懂得」之精神內涵。圖／優仕咖啡股份有限公司提供；窩客島整理

堅持純粹背後的獨家工法細節

在2026年全新品牌概念「堅持純粹」的背後，是品牌對於高品質風味的自信堅持。在最新發表的電視廣告「堅持純粹篇」中，透過風格化的視覺語言，在模糊流動的人影中聚焦於堅定向前的步伐，象徵品牌在多變的市場中，始終維持一貫的步調與信念。UCC BLACK之所以能成為黑咖啡專家，關鍵在於對產品本質的毫不妥協。產品堅持100%研磨咖啡豆萃取，絕不添加任何人工香料，完整保留咖啡原有的自然香氣。為了達到完美的味覺平衡，更運用了獨家的三段溫度滴濾工法，透過低、中、高溫的分段萃取，細緻地釋放咖啡香氣並延伸餘韻，創造出純粹且完整的層次感。

▲UCC BLACK品牌大使發布記者會現場，AKIRA以優雅穩健的形象與經典黑咖啡共同亮相。圖／優仕咖啡股份有限公司提供；窩客島整理



全新醇色包裝與未來精品佈局

隨著5月的到來，UCC BLACK將推出275g全新DEEP&RICH醇色新裝，這款新包裝延續了185g經典原味的優點，並進一步提升風味的深度與層次，為追求濃郁口感的消費者提供更豐富的選擇。目前185g經典原味售價35元，口感柔順純粹，而全新的275g包裝售價55元，則展現出醇厚質地的濃韻魅力。這系列產品將同步於各大超商、超市、量販店及電商平台販售，讓質感生活觸手可及。展望未來，UCC BLACK更計畫拓展產品線至精品系列，持續發揮在選豆、烘焙與萃取上的專業能力，深化對咖啡風味的探索，守護每一份對純粹風味的堅持，引領台灣黑咖啡文化繼續向前推進。

▲UCC BLACK將於5月推出275g「DEEP & RICH」醇色新裝，提供消費者更濃郁平衡的品飲新選擇。圖／優仕咖啡股份有限公司提供；窩客島整理





UCC BLACK「堅持純粹」品牌大使發布

活動內容：

正式宣布 AKIRA 擔任 UCC BLACK 台灣首位品牌大使

發表 2026 全新品牌概念「堅持純粹」與最新電視廣告

推出全新產品包裝與風味系列

UCC BLACK