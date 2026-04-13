媽祖遶境必備！白沙屯媽祖遶境進香穿搭應援小物8款推薦，信男信女在Pinkoi就能買。

Pinkoi媽祖應援小物與APP優惠整理，編輯張人尹表示，本次從穿搭到居家選物完整規劃，結合媽祖遶境熱潮與APP折扣，讓粉絲一次掌握應援與購物重點。

四月迎來媽祖遶境熱潮，Pinkoi整理出8款媽祖應援小物，從進香穿搭到居家擺設通通幫粉絲準備好，這波設計選物都把傳統信仰轉換成更貼近日常的生活物件，把女神結合穿搭、居家與日常小物，把女神守護融入生活。讓粉絲們不管是跟著女神一起衝，還是在自己的崗位上默默守護，都能隨時隨地應援女神遶境。



▲Pinkoi整理8款媽祖應援小物，從進香穿搭到居家擺設一次滿足粉絲需求，讓應援更完整。



▲Pinkoi將傳統信仰轉為生活設計，打造日常也能參與的應援方式，讓守護延伸到生活中。

女神應援穿搭小物輕量上陣

▲Pinkoi推出神明健行襪與丹寧帽等穿搭單品，強調機能與風格兼具，陪粉絲走完整段遶境路程。





居家應援小物打造專屬角落

▲Pinkoi推薦迷你神轎與香氛燭燈等選物，打造在家也能感受儀式氛圍的專屬角落。





APP優惠加碼入手更輕鬆

▲Pinkoi APP推出滿1500折90優惠活動，降低粉絲入手門檻，輕鬆帶回應援小物。

Pinkoi 優惠活動整理

Pinkoi針對進香情境，整理出多款兼顧機能與造型的穿搭小物，像是強調吸濕排汗的「神明健行襪」，讓長時間步行更舒適，也有「丹寧帽」提供遮陽，同時維持風格感。進香同時還能搭配「輕巧零錢包、隨行杯」等實用配件，讓粉絲在移動過程中方便收納與補水，整體以輕量、透氣為核心，讓參與遶境的每一步，都能兼顧實用與儀式感。如果無法親自參與遶境，Pinkoi也準備居家應援選物，讓粉絲在家中也能一起響應。推薦粉絲必買「迷你神轎模型」還有勇字設計的「香氛燭燈」，透過視覺與氣味營造沉浸氛圍，辦公桌上可以放「媽祖曆」陪伴日常，再加上「平安符造型刺繡吊飾」，方便隨身攜帶，無論通勤或旅行都能帶著守護同行。配合這次媽祖應援小物話題，Pinkoi同步推出APP優惠活動，讓粉絲入手更輕鬆。即日起至4月19日，APP消費滿1500元折90元，另外新會員7天內下單滿500元可折抵運費最高100元。4/7至4/22期間也有世界地球日活動，指定品類滿1500元同樣享折90元優惠。透過多重優惠組合，讓粉絲趁機入手。Pinkoi 幫你付運費：新會員 7 天內於 APP 下單滿 NT$ 500 最高可折運費 NT$ 100

世界地球日優惠：4/7 - 4/22，於APP 下單指定品類滿 NT$1500 折 NT$90

白沙屯媽祖進香限時限量優惠：指定商品每件現折 NT$ 200-400