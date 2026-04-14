隱藏版東區美術館！忠泰美術館展覽燼光之城亮點，必拍大型紙雕裝置 當代藝術。

東區忠泰美術館新展覽！燼光之城亮點帶你看，編輯鄭亦庭表示：來東區逛忠泰美術館展覽，大型紙雕裝置 一定要拍。

隱藏版東區美術館！位在東區的忠泰美術館即日起至7月12日推出全新展覽《燼光之城──文明之後的迴響》，本展覽由高森信男與忠泰美術館團隊共同策劃，邀請來自菲律賓、斯里蘭卡、敘利亞、韓國及臺灣等11組藝術家，探討全球化下城市文明的崩解與再生，展覽呈現戰爭、氣候災變、產業轉型與家園變遷帶來的轉變，帶你深入全球化下的「隱藏版」城市風景，重新思考人類集體生存的未來可能，近期來東區順路逛。



▲東區忠泰美術館全新展覽！《燼光之城》展出至7月12日，帶你深入全球化下的「隱藏版」城市風景。(攝影：鄭亦庭)



▲東區忠泰美術館展覽《燼光之城》邀請來自菲律賓、斯里蘭卡、敘利亞、韓國及臺灣等11組藝術家。(攝影：鄭亦庭)





忠泰美術館新展覽燼光之城

忠泰美術館全新展覽《燼光之城》透過錄像、MR、大型現地裝置等媒材，帶領大家直擊不同城市面臨的危機，展名「燼光」寓意城市在歷經烈焰般的劇烈動盪後，總能在餘燼中浴火重生的生命力，大廳上方懸掛臺灣前衛藝術家梅丁衍26年前的《決戰境外》系列，透過電腦繪圖拼貼戰車、圓山飯店與北美館，將「決戰境外」的戰略口號預演為虛擬戰爭奇觀，而敘利亞倖存者艾哈姆賈布爾則將大馬士革廢墟拼貼成超現實神話，探討戰爭如何在毀滅後轉化為生存的儀式。



▲忠泰美術館新展覽燼光之城！敘利亞倖存者艾哈姆賈布爾則將大馬士革廢墟拼貼成超現實神話。(忠泰美術館提供)





忠泰美術館展覽必拍紙箱堆疊現地創作

針對全球人口遷徙與數位游牧盛行的時代，菲律賓藝術家阿奎禮贊夫婦帶來全新現地創作《居所：（在某處）另一個國家計畫》，這件大型裝置攜手臺灣學生與營建工作者共創，利用紙箱、紙雕堆疊出移動與離散的記憶，推薦大家仔細觀察紙雕，可以發現水塔、馬年等藝術家對台灣的印象，以及日常生活痕跡，斯里蘭卡藝術家阿布都·哈里克·阿濟茲則透過《異鄉異客》等影像與口述史料，探討新自由主義轉型下的移工敘事，深入了解現代化進程中，家園變遷與身份認同的複雜。



▲忠泰美術館展覽必拍推薦！全新現地創作以紙箱推疊出移動與離散的記憶，並加入水塔、馬年等藝術家對台灣的印象。(攝影：鄭亦庭)





藝術家呈現城市發展的殘酷面

對城市發展的殘酷面，羅馬尼亞藝術家塞巴斯蒂安·摩爾多萬以影像作品《巴黎計畫》反思布加勒斯特從東歐「小巴黎」淪為廢墟的無常，臺灣藝術家蔡坤霖現地創作《誰為始何為終》，以「水文系統」為隱喻，重現昔日農用瑠公圳在都市化中轉化為人工管路的歷程，作品連結忠泰美術館所在地之地理環境，呼應團隊整理的「台北東區故事」，思考城市文明如何與原生態環境持續交錯共生。



▲忠泰美術館展覽亮點！羅馬尼亞藝術家以影像作品《巴黎計畫》反思東歐「小巴黎」淪為廢墟的無常。(攝影：鄭亦庭)



▲臺灣藝術家蔡坤霖現地創作《誰為始何為終》，以「水文系統」為隱喻，重現瑠公圳都市化為人工管路。(攝影：鄭亦庭)





科技化、全球化下的隱形世界

因應現代化城市的便利仰賴隱蔽的全球化系統，韓國藝術家金雅瑛以15分鐘長的影像《外送舞者星球》，聚焦演算法支配下的外送，反映社會追求速度、最佳化的迷思，臺灣藝術家黃海欣則以幽默筆觸捕捉城市集體焦慮，特別的是，臺灣藝術家致穎與跨國團隊合作的《貨幣》計畫，記錄西非工業廢棄物聚落如何處理現代化城市的廢棄物，像是拆解智慧型手機、舊車零件，取得金屬、做成宗教儀式中的飾品，顯現城市如何將物質處理「外包」到世界的另一端，揭示了支撐我們日常運作背後，跨國貿易與勞動力分配的龐大隱形系統。



▲忠泰美術館展覽亮點！韓國藝術家金雅瑛影像《外送舞者星球》，以演算法支配下的外送為切入點，反映社會追求速度、最佳化。(忠泰美術館提供)



▲忠泰美術館展覽亮點！臺灣藝術家黃海欣則以幽默筆觸捕捉城市集體焦慮。(攝影：鄭亦庭)





燼光之城──文明之後的迴響

展覽日期：即日起-2026.7.12(日)

展覽地點：忠泰美術館(臺北市大安區市民大道三段 178 號)

開放時間：週二至週日 10:00-18:00(週一休館)





燼光之城──文明之後的迴響 票價資訊

全票 150 元

優待票 100 元(學生、65 歲以上長者、10 人以上團體)

免費參觀：

身心障礙者與其陪同者一名、12 歲以下兒童免票(優待票及免票須出示相關證件)

週三學生日：每週三憑學生證可當日單次免費參觀

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更多 忠泰美術館展覽《燼光之城──文明之後的迴響》 照片：

▲東區忠泰美術館全新展覽！《燼光之城》展出至7月12日，帶你深入全球化下的「隱藏版」城市風景。(攝影：鄭亦庭)



▲東區忠泰美術館《燼光之城》！菲律賓藝術家馬克.薩瓦圖斯《水痕》將海島除明信片上的觀光景點與地標抹去，隱喻全球氣候變遷使海平面上升對海島國家的衝擊。(攝影：鄭亦庭)