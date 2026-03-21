大直展覽免費逛！台北索卡藝術3位韓國藝術家一次看，神秘森林動物、厚塗風景畫必拍。

大直展覽免費逛！台北索卡藝術新展覽一次展出3位韓國藝術家作品，神秘森林動物、厚塗風景畫作品一次看。

台北免費展覽一次看三位韓國藝術家！索卡藝術這次特別邀請三位韓國當代女性藝術家 Lee Anon 與 Choi Hyeji 以及 Yi Yi Jeong-Eun，在索卡藝術台北推出聯展《Remembered Moments》，展覽以轉瞬即逝、痕跡為主軸，梳理關於失去、修復與共鳴的情感層次，展覽將從3月21日展出至4月25日，免門票就能在大直一次觀看三位韓國藝術家的作品，近期假日就揪親友來台北大直免費看展。



▲台北大直免費展覽！索卡藝術・台北推出《Remembered Moments》聯展，一次展出三位韓國當代女性藝術家作品。(攝影：鄭亦庭)



▲台北大直展覽免費入場！以轉瞬即逝的記憶痕跡為核心，即日起展出至4月25日。(攝影：鄭亦庭)





免門票台北展覽3位藝術家一次看

本次展覽一次展出3位韓國藝術家，透過畫筆將原本難以捕捉的記憶具體化，展現對生命的深刻記錄，三位藝術家的作品皆透露出關於生命過渡與成長的韌性，其中藝術家Lee Anon以白化生物與神祕洞穴創造出的作品聞名，在畫作中可以看見神祕森林裡棲息著一群白化症動物，這些白化動物象徵著「受傷的自我」，因為無法忍受外界傷害，牠們退縮到洞穴深處尋求療癒，洞穴則是一個能與自我面對面、靜靜等待康復與再生的溫暖聖所，這些作品訴說生命在經歷傷痛之後，如何重新找到團結與再生的力量。



▲韓國藝術家Lee Anon透過白化症動物與森林場景，展現生命修復後的強韌張力。(攝影：鄭亦庭)





台北大直展覽

藝術家Choi Hyeji擅長運用厚實的色彩疊加，並刻意保留畫面的粗糙質感，也常使用抹水泥用的建築工具或大眾易取得的廚房用具進行創作，營造出一種介於「現實情境」與「模糊回憶」之間的獨特氛圍，這次展覽作品中畫出釜山景緻、日常碎片，甚至有些人物跑出畫框外，將觀者的視角拉回生活中的平凡角落，讓原本稍縱即逝的生活畫面，變成可以被永久收藏的溫暖記憶。



▲Choi Hyeji 使用特殊工具堆疊出厚實色彩，呈現介於現實與回憶的藝術氛圍。(攝影：鄭亦庭)





厚塗法畫作呈現自然生動感

這次展覽也能看到藝術家 Yi Yi Jeong-Eun的畫作，採取高密度的厚塗法，一層層顏料不僅是時間流逝的化身，更像是一場關於人類精神的微小振動，像是以四季為主題的作品中，藝術家以畫筆一點、一撇呈現大自然充滿活力的生動感，讓觀者在凝視畫面的過程中,能直觀地感受到那份深沉而扎實的情感份量。



▲Yi Yi Jeong-Eun 利用高密度厚塗法，將時間與情感轉化為畫布上的具體重量。(攝影：鄭亦庭)



▲Yi Yi Jeong-Eun 利用高密度厚塗法，將時間與情感轉化為畫布上的具體重量。(攝影：鄭亦庭)





《Remembered Moments》Artists Group Exhibition

展覽地點：索卡藝術・台北(台北市中山區堤頂大道二段350號)

展覽展期：2026/03/21(六)– 04/25(六)

開幕：2026/03/21(六)16:00

開放時間：週二至週六 10:00 – 19:00(週日、一休館)

免費台北展覽也要看

推薦閱讀：大稻埕古蹟免費參觀！新芳春茶行免費展覽逛到年底，大稻埕最大茶葉風選機必拍。



推薦閱讀：大稻埕百年古蹟展覽！免費逛臺灣新文化運動紀念館展覽，扇形拘留所、水牢必看。



推薦閱讀：大稻埕展覽免費入場！全糖株式會社特展昭和糖果店，放大版復古糖果盒超好拍。





更多 Remembered Moments 照片：

▲韓國藝術家Lee Anon透過白化症動物與森林場景，展現生命修復後的強韌張力。(攝影：鄭亦庭)

