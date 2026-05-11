爆量芒果冰吃起來！涼糧甜品 主打紮實系雪花冰，炭焙烏龍冰磚也是必吃人氣王。

「涼糧甜品」以糧倉風格空間結合創新冰品話題引發風潮，芒果冰、炭焙烏龍雪花冰等人氣品項，用料澎湃又消暑，為近期討論度最高的台中冰店。

台中冰店加一！「涼糧甜品」以現代地窖風格打造清新空間，主打多款傳統與創新結合的甜品，包括傳統豆花、嫩仙草及數款冰品，價格自60元起，並提供多達18種配料自由搭配，滿足不同消費者的口味需求。此外，「涼糧甜品」的方塊雪花冰以用料紮實著稱，冰體細緻綿密，許多人一吃成主顧。

▲最新台中冰店「涼糧甜品」的方塊雪花冰以用料紮實著聞名，冰體細緻綿密，許多人一吃成主顧。（攝影：楊婷雅）▲「涼糧甜點」傳統豆花只要60元，並提供多達18種配料讓饕客自由搭配。（攝影：楊婷雅）

「涼糧甜品」糧倉風格打造清涼體驗

「涼糧甜品」位於台中公益路美食商圈、大進街上，空間設計靈感源自「糧倉」概念，巧妙呼應店名。「涼糧甜品」在配料選用上亦具講究，多數食材來自太平老字號冰店「嘉良冰鎮」，品質保證。而雪花冰與剉冰的盛裝容器，也特別選用形如冰塊的方形玻璃器皿，令人為之一亮；只是要注意的是，「涼糧甜品」晚上8點半後僅提供外帶。



▲「涼糧甜品」空間設計靈感源自「糧倉」概念，巧妙呼應店名。（攝影：楊婷雅）





以「紮實系剉冰」為特色的「涼糧甜品」，有別於一般主打蓬鬆外型的網美冰品，製作時會反覆將冰壓緊定型，再分層加入配料與補冰，堆疊出扎實且有份量感的口感。配料均勻穿插於冰層之中，從第一口到最後都能吃得到料，不容易出現只剩冰水的情況；整體甜度也較為清爽，並另附糖水，讓饕客可依照個人口味自行調整甜度。



▲「涼糧甜品」製作時會反覆分層加入配料與補冰，堆疊出扎實且有份量感的口感。（攝影：楊婷雅）

「涼糧甜品」熱銷NO.1：「日上昇炭焙烏龍珍珠雪花冰磚」

「日上昇炭焙烏龍珍珠雪花冰磚」為「涼糧甜品」超人氣品項，雪花冰以薄片狀層層堆疊於方形冰磚杯中，口感綿密細緻，先由上層奶蓋展現輕盈柔滑的口感，隨後炭焙烏龍的沉穩茶香逐漸釋放，形成溫潤且不膩口的風味輪廓。珍珠經炭焙烏龍浸潤後，Q彈之餘更添茶香層次。



▲「日上昇炭焙烏龍珍珠雪花冰磚」炭焙烏龍雪花冰層層堆疊，綿密冰體結合奶蓋與茶香，口感細緻又療癒。（攝影：楊婷雅）

「涼糧甜品」芒果季登場！芒果刨冰、芒果雪花冰

「涼糧甜品」芒果季刨冰以細緻綿密的手工刨冰搭配香甜多汁的芒果果肉，入口清爽又帶濃郁果香，大口吃特別消暑過癮。整碗芒果用料也相當大方，幾乎每一口都能吃得到厚實果肉，份量感十足；另外，芒果雪花冰香濃，入口細緻柔滑，帶有淡淡奶香與自然果甜，冰體在嘴裡慢慢化開相當療癒，搭配鋪滿的新鮮芒果果肉，讓人一口接一口停不下來；「涼糧甜品」開幕後，也讓台中冰品多了一處得以好好消暑的新選擇。



▲「涼糧甜品」芒果季刨冰以細緻綿密的手工刨冰搭配香甜多汁的芒果果肉，入口清爽又帶濃郁果香。（攝影：楊婷雅）

▲芒果雪花冰香濃，入口細緻柔滑，帶有淡淡奶香與自然果甜。（攝影：楊婷雅）





「涼糧甜品」店家資訊

營業時間：12:00～21:00（週二公休）、20:30後僅提供外帶

地址：臺中市南屯區大進街436號

電話：0909-530057





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