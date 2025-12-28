> 美食 > 台中咖啡廳兼清酒吧！NOD COFFEE BAR ＆SAKE BAR 白天咖啡、夜晚清酒，享受全時段放鬆氛圍。

台中咖啡廳兼清酒吧！NOD COFFEE BAR ＆SAKE BAR 白天咖啡、夜晚清酒，享受全時段放鬆氛圍。

2025-12-28
清酒迷必訪台中咖啡廳兼餐酒館「NOD COFFEE & SAKE BAR」，白天提供咖啡與甜點，夜晚化身餐酒館，精緻鹹食搭配多款清酒，讓咖啡與清酒迷都能盡情享受。

清酒迷最愛的台中餐酒館！鄰近台中知名景點審計新村和勤美綠園道的「NOD COFFEE BAR ＆SAKE BAR」，是一間結合白天咖啡館與夜晚清酒吧的複合式餐飲空間。店面外觀低調，內部由 本事空間製作所操刀設計，以復古摩登電影院為概念，採橘色主調搭配木作元素，燈光昏暗，營造溫暖神秘且細節豐富的舒適氛圍；晚上6點後，「NOD COFFEE BAR ＆SAKE BAR」開始供應鹹食，讓饕客可享受晚餐搭配清酒的體驗，晝夜都吸引許多重視空間質感、餐飲品質的饕客前來。▲清酒迷必訪台中咖啡廳兼清酒吧「NOD COFFEE & SAKE BAR」。（攝影：楊婷雅）

▲「NOD COFFEE & SAKE BAR」空間以復古摩登電影院為設計靈感。（攝影：楊婷雅）
「NOD COFFEE & SAKE  BAR」白天咖啡廳、夜晚餐酒館

白天為咖啡廳、夜晚則化身清酒吧的「 NOD COFFEE & SAKE BAR」隨著時間流轉，溫柔承接每位客人的不同心境。室內設計出自本事空間製作所，巧妙融合復古與現代感，細節處處展現設計巧思，同時反映出店家想傳遞的生活態度；走入室內即可感受到橘色主調帶來的溫暖氛圍，復古摩登元素與電影放映概念貫穿整個空間，不論是想來喝咖啡辦公，抑或靜靜品味清酒，都能自在沉浸。

清酒迷必訪台中清酒吧「NOD COFFEE & SAKE  BAR」

「NOD COFFEE & SAKE  BAR」下午提供手工咖啡、義式咖啡、特調咖啡以及甜點，其中蘋果派及帶有成熟風味的提拉米蘇尤其受歡迎；酒單部分，則以清酒為主，提供甘口與辛口多種選擇，讓人跳脫傳統印象，重新認識清酒的多元風味，若不曉得從何選起，不妨請工作人員直接推薦；華燈初上，「NOD COFFEE & SAKE  BAR」開始供應鹹食，讓饕客可以邊享用餐點，邊搭配清酒，享受微醺時光。
台中必訪咖啡廳兼清酒吧，享受白天到夜晚的全時段氛圍

白天與夜晚各具特色、能滿足不同需求的「 NOD COFFEE & SAKE BAR」，以細膩的空間設計與豐富的咖啡、清酒與餐點選擇圈粉無數。不論是想在勤美誠品綠園道附近找一間舒適的咖啡廳度過午後時光，或是想小酌一下放鬆片刻，這裡都非常適合；對於喜愛咖啡、熱愛清酒的旅人來說，「NOD COFFEE & SAKE BAR」絕對是台中必訪的咖啡廳兼清酒吧，能從白天待到夜晚，完整體驗全時段的美好氛圍。

「NOD COFFEE & SAKE  BAR」店家資訊

營業時間：週日～週三14:00～00:00、週五～週六14:00～01:00
地址：台中市西區向上北路167號

台中餐酒館推薦

