為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 台中餐酒館推薦！Calm.Clam 淡定の蚌 台味結合義式的創意料理，從高雄紅到台中。

台中餐酒館推薦！Calm.Clam 淡定の蚌 台味結合義式的創意料理，從高雄紅到台中。

台中美食 台中餐酒館 CalmClam 淡定の蚌
2025-04-28 21:11:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
share
記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

台中餐酒館推薦！主打台式洋食的「Calm.Clam 淡定の蚌」自高雄前鎮搬來台中，將台灣在地食材結合義式料理手法，打造一道道美味又獨具特色的美味料理，包含蒜油大蛤檸檬蝦麵、「炙羊臀上蓋/香料酸奶」、「淡定の烤鴨胸/威士忌醬油」等，許多人一吃成主顧，每天都有許多老饕搶訂！
Calm.Clam 淡定の蚌，不淡定
▲台中餐酒館推薦Calm.Clam 淡定の蚌，主打台式洋食/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
Calm.Clam 淡定の蚌，不淡定
▲搬遷至台中後，Calm.Clam 淡定の蚌空間比在高雄前鎮時更寬敞舒適/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「Calm.Clam 淡定の蚌」位於審計新村、勤美誠品綠園道附近的向上路一段上，裝潢以深綠色搭配木質元素，氛圍溫馨又不失浪漫；前半部為吧檯座位，開放式廚房讓饕客得以欣賞主廚精湛廚藝、直擊每一道料理製作程序，後方空間則設有多人座位區。
Calm.Clam 淡定の蚌，不淡定
▲Calm.Clam 淡定の蚌的多人座位區/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
Calm.Clam 淡定の蚌，不淡定
▲Calm.Clam 淡定の蚌採開放式廚房，饕客能欣賞主廚精湛廚藝/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「Calm.Clam 淡定の蚌」以台灣料理為主題、添入西式風格元素，人氣菜色包括「揉成甜椒香辣肉丸子」、「辣鯷魚碳煎中卷麵」、「蒜油大蛤檸檬蝦麵」、「炙羊臀上蓋/香料酸奶」、「淡定の烤鴨胸/威士忌醬油」等，並且有提供義大利啤酒、單杯紅白酒可以搭配餐點享用，不論是紀念日約會、商務或家庭聚餐都很適合。​​​​​​​
Calm.Clam 淡定の蚌，不淡定
▲蒜油大蛤檸檬蝦麵為Calm.Clam 淡定の蚌人氣料理之一/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
Calm.Clam 淡定の蚌，不淡定
▲蒜油大蛤檸檬蝦麵具有清爽檸檬香氣，大蛤精華已融入高湯/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

 

Calm.Clam 淡定の蚌店家資訊

地址：台中市西區向上路一段8-1號
電話：04 2305 1988

越夜越Chill 台中餐酒館推薦

推薦閱讀：老饕才知道的餐酒館！台中老字號餐酒館「巧味爐歐法餐廳」、外國人也激推，期間限定的「傳統烤火雞」每年都搶訂一空。

推薦閱讀：居然有東泉辣椒調酒！不只是早午餐餐廳、咖啡廳，台中復古老宅「Lay Low」夜晚化身摩登酒吧，全預約制社交沙龍。

推薦閱讀：成為你第二個家！精釀啤酒專賣店，每天都有Happy hour「小倫家精釀啤酒餐館 」。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
share
#台中美食
morechevron_right
延伸閱讀
台中高質感日料新星「旼禾」登場！藏身台中北區的預約制無菜單料理！17道驚喜好菜 每一口都值得期待
 YUNO的吃喝玩樂日記
2025全台肉桂捲推薦：熱門店家大集合，台北、台中、台南必吃！
 好好玩 FUNIT
觀音山必吃平價土雞城「綠野山莊花園餐廳」，高雄大社在地30年老字號，鐵道送餐服務超級酷！雞肉料理多達30種選擇，聚餐首選推薦！ - 阿華田的美食日記
 阿華田
大橋攤-烤鴨快餐｜2025南科下午茶新選擇！大推雙人套餐通通吃得到！一人餐點鹹甜都有！台南烤鴨推薦、善化烤鴨推薦、善化外送推薦、善化下午茶推薦、南科外送推薦、南科下午茶推薦 - 佛系旅遊筆記
 佛系旅遊筆記
台北市大安區台北大安-[77opèt Restaurant] 大安站步行約4分鐘，台中人氣餐酒館遷移台北新店面，宛如洞穴般白色系舒適空間，自家漁船每日現撈新鮮漁獲的歐式料理餐酒館
 Elisa
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

Calm.Clam 淡定の蚌

phone
place台中市西區台中市西區向上路一段8-1號
0.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
0.00
服務品質
0.00
裝潢氣氛
0.00
CP值
0.00
share place
推薦商品
keyboard_arrow_up