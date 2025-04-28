台中餐酒館推薦！主打台式洋食的「Calm.Clam 淡定の蚌」自高雄前鎮搬來台中，將台灣在地食材結合義式料理手法，打造一道道美味又獨具特色的美味料理，包含蒜油大蛤檸檬蝦麵、「炙羊臀上蓋/香料酸奶」、「淡定の烤鴨胸/威士忌醬油」等，許多人一吃成主顧，每天都有許多老饕搶訂！



▲台中餐酒館推薦Calm.Clam 淡定の蚌，主打台式洋食/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲搬遷至台中後，Calm.Clam 淡定の蚌空間比在高雄前鎮時更寬敞舒適/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「Calm.Clam 淡定の蚌」位於審計新村、勤美誠品綠園道附近的向上路一段上，裝潢以深綠色搭配木質元素，氛圍溫馨又不失浪漫；前半部為吧檯座位，開放式廚房讓饕客得以欣賞主廚精湛廚藝、直擊每一道料理製作程序，後方空間則設有多人座位區。▲Calm.Clam 淡定の蚌的多人座位區/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲Calm.Clam 淡定の蚌採開放式廚房，饕客能欣賞主廚精湛廚藝/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「Calm.Clam 淡定の蚌」以台灣料理為主題、添入西式風格元素，人氣菜色包括「揉成甜椒香辣肉丸子」、「辣鯷魚碳煎中卷麵」、「蒜油大蛤檸檬蝦麵」、「炙羊臀上蓋/香料酸奶」、「淡定の烤鴨胸/威士忌醬油」等，並且有提供義大利啤酒、單杯紅白酒可以搭配餐點享用，不論是紀念日約會、商務或家庭聚餐都很適合。​​​​​​​▲蒜油大蛤檸檬蝦麵為Calm.Clam 淡定の蚌人氣料理之一/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲蒜油大蛤檸檬蝦麵具有清爽檸檬香氣，大蛤精華已融入高湯/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

Calm.Clam 淡定の蚌店家資訊

地址：台中市西區向上路一段8-1號

電話：04 2305 1988

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