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居然有東泉辣椒調酒！不只是早午餐餐廳、咖啡廳，台中復古老宅「Lay Low」夜晚化身摩登酒吧，全預約制社交沙龍。

2024-05-26 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅 人氣：1,366
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

這裡喝得到東泉辣椒調酒！台中國美館綠園道兩側特色餐廳林立，2023年底由數名來自不同領域的創辦人將南瓜屋原址打造成一間復古又摩登的全預約制社交沙龍——「Lay Low」。白天為早午餐餐廳、咖啡廳，夜晚則化身酒吧，不定期舉辦活動、邀請DJ、爵士歌手等來客座演出，希望每個人都能在這個空間有美好又深刻的體驗。



店名「Lay Low」有著「低調行事、不張揚」之意，保留老宅紅磚牆面，集結創辦人各自的家具和蒐藏品，打造出氛圍慵懶低調、帶有淡雅香氣的迷人空間。創辦人認為這裡的餐飲為其次，不將此定義為早午餐餐廳、咖啡廳或酒吧，而是「新型態社交沙龍」，食物只是配角，人與人之間的真摯互動、相聚的溫暖時光才是最重要的。

音樂也是「Lay Low」的重點元素之一，因而特別打造黑膠唱片牆，菜單設計更是結合音樂卡帶巧思，並不定期邀約國內外才華洋溢的DJ和音樂家來現場演出，共創難忘又歡愉的回憶；不過要注意的是，「Lay Low」為全預約制，而且只接受LINE預約。

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「Lay Low」菜單劃分晝夜兩版，白天為西式早午餐，有義大利麵及漢堡等，夜幕低垂則主要提供台式風味餐點，如：蔥油乾拌麵、牛燒飯、牛小排捲餅；值得一提的是，創意調酒融入台中在地元素，最具代表性的調酒即是融合龍舌蘭及特製草莓東泉辣醬的「東泉辣妹」，滋味微辣微甜，十分特別。



 

Lay Low推薦

牛燒飯、牛小排捲餅、東泉辣妹

Lay Low店家資訊

地址：台中市西區五權西四街108號
Line：預約

 

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