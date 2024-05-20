就像在咖啡杯作畫一樣，拉花最專業的台中咖啡館就是「Yasumi Cafe」了！邱老闆在2018榮獲WCE世界拉花大賽台灣區冠軍，不管是自然風景、野生動物圖案拉花對他來說都是小意思，因此吸引眾多咖啡迷慕名而來。不過，「Yasumi Cafe」為了確保客人都能在此好好放鬆，不接待六歲以下小朋友。
「Yasumi Cafe」位於台中市南區忠明南路、靠近復興路二段之處，空間走日系文青咖啡館風格，綠色植栽點綴其中，氛圍清新舒適，如店名「Yasumi Cafe」的日文涵義一樣，每個人都能在這家咖啡館好好休息；有緣的話，還能看見店貓穿梭的身影，由於牠個性比較害羞怕生，大多時間都躲在二樓工作室或是樓梯轉角，偶爾心血來潮才會主動下樓、在客人面前現身。
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邱老闆手藝超群，以咖啡為畫布，綿密奶泡當畫筆，一下子就在咖啡上創作出精緻又細膩的拉花，富士山、孔雀，鯨魚、長頸鹿、神龍等各式各樣的圖案都有可能出現在杯中，每杯咖啡都猶如一幅藝術畫作、相當療癒。咖啡拉花採隨機出圖，無法指定圖案，不過如此一來，大家也能好好期待，邱老闆會在咖啡杯中為你呈現什麼樣的驚喜。
來到「Yasumi Cafe」除了點杯咖啡、見證邱老闆精湛的拉花技術之外，也別忘了點一份甜點。這裡的甜點皆由老闆娘親製，手工餅乾、蛋糕、鬆餅都有大批擁護者，甚至有成群熟客幾乎每天晚餐後都會來「Yasumi Cafe」報到，點咖啡、特調飲品搭配鬆餅。
Yasumi Cafe推薦必點
拿鐵、特調飲品、鬆餅
Yasumi Cafe店家資訊
地址：台中市忠明南路南區809號
電話：04-2261-3561