老饕才知道的台中餐酒館！距離文心森林公園不遠、開業三十年的「巧味爐歐法餐廳」，最初為一名澳洲人創立。現任老闆接手後，依舊堅持純手工製作料理、絕不使用任何半成品；供應的餐點多元，義大利麵、燉飯、牛排、肋排、德國豬腳應有盡有，而一年一度的傳統烤火雞大餐更是不容錯過。
「巧味爐歐法餐廳」環境走美式家庭風格，相對於大多數台中餐酒館，多了一分質樸的氛圍，而牆面上的老畫作皆是出自老闆娘之手。而「巧味爐歐法餐廳」之所以令許多國內外老饕一試成主顧的最主因，正是現任長年來始終延續創辦人的職人精神，絕不採用半成品、便宜行事，每一道料理皆親力親為。
「碳烤蜜汁豬肋」是「巧味爐歐法餐廳」的招牌料理之一，豬肋排先以高溫烘烤、鎖住肉汁，再刷上鹹甜交織的獨門BBQ醬，口感層次豐富，一點也不單調；喜歡吃雞肉的肯定要來份「脆皮春雞」，外皮酥脆，肉質細嫩多汁，由此可見老闆烤功一流。
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每年冬季都會推出期間限定、選用美國真空運來台的烤火雞，在大約6.5公斤的火雞內依序填入培根、火腿、西洋芹、綜合香料等數款食材，於表皮淋上白酒後進悶烤4小時，倒數20分鐘之際先將火雞取出，淋上火雞油再回烤箱繼續烤，美味的烤火雞背後仰賴的是繁複又用心的製作過程，難怪成為許多老饕年末必吃好料！
看似簡單平凡的「辣味麵」同樣也是「巧味爐歐法餐廳」高人氣招牌料理，精選多款辛香料拌炒，搭配加入鮮奶製作的濃稠醬汁，每一口麵條都能感受到奶香和辣味交融、辣不嗆的風味，相當過癮，讓人忍不住一口接一口，推薦可以加份雞肉更是完美。
巧味爐歐法餐廳推薦
辣味麵、碳烤蜜汁豬肋、烤火雞（期間限定）
巧味爐歐法餐廳
地址：台中市南屯區大聖街43號
電話： 04-2325-6982